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«Подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов»: под Новосибирском затопило коттеджный поселок — на месте МЧС

Инцидент произошел в поселке Озерный

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К вечеру 30 марта подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов

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Аварийно-спасательные службы оказывают помощь по откачке талых вод в поселке Озерный Новосибирского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, к вечеру 30 марта подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов.

По данным ведомства, специалисты управляющей компании и администрации района проводят работы по откачке воды с придомовых территорий и очистке водоотводных канав.

— Также вывезен снег с прилегающей территории. Экскаватором пробиты две канавы для отведения талых вод, — уточнили в ведомстве. — При помощи 4 мотопомп специалисты аварийно-спасательной службы региона осуществляют откачку воды из канализации. Кроме этого, задействована передвижная насосная станция Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области, которая окажет помощь в освобождении коллектора от воды.

Центральные улицы в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерный затопило 28 марта

Центральные улицы в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерный затопило 28 марта

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По сообщению ведомства, для контроля за выполняемыми мероприятиями на месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области. Она действует с 29 марта.

Центральные улицы в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерный затопило 28 марта. Из-за потопа коммунальщики отключили в домах воду. Владельцы таунхаусов в случившемся винили свою управляющую компанию — ДНТ «Ветераны Афганистана». Однако управляющая ДНТ заявила НГС, что причина — в неплательщиках.

30 марта в Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома. Инцидент произошел около дома № 56 на улице Бородина.

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