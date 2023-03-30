«Подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов»: под Новосибирском затопило коттеджный поселок — на месте МЧС

Аварийно-спасательные службы оказывают помощь по откачке талых вод в поселке Озерный Новосибирского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, к вечеру 30 марта подтопленными остаются цокольные этажи 11 таунхаусов.
По данным ведомства, специалисты управляющей компании и администрации района проводят работы по откачке воды с придомовых территорий и очистке водоотводных канав.
— Также вывезен снег с прилегающей территории. Экскаватором пробиты две канавы для отведения талых вод, — уточнили в ведомстве. — При помощи 4 мотопомп специалисты аварийно-спасательной службы региона осуществляют откачку воды из канализации. Кроме этого, задействована передвижная насосная станция Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области, которая окажет помощь в освобождении коллектора от воды.
По сообщению ведомства, для контроля за выполняемыми мероприятиями на месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области. Она действует с 29 марта.
Центральные улицы в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерный затопило 28 марта. Из-за потопа коммунальщики отключили в домах воду. Владельцы таунхаусов в случившемся винили свою управляющую компанию — ДНТ «Ветераны Афганистана». Однако управляющая ДНТ заявила НГС, что причина — в неплательщиках.
30 марта в Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного дома. Инцидент произошел около дома