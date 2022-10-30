Гуляем по известным районам с блогером — смотрим, где жил Шура и на дома-снегирей

Казалось бы, логично перейти в 5-й микрорайон, но я пошел сразу в 6-й микрорайон — Родники. В одном из таких домов жил подросток, который в будущем станет известным на всю страну певцом — Шура. К моему стыду, я думал, что его песня называется «Голубая Луна», но на самом деле — «Холодная Луна». Мы уже писали о том, где жили знаменитости из Новосибирска до того, как они стали популярными.