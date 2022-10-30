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Гуляем по известным районам с блогером — смотрим, где жил Шура и на дома-снегирей

Рассказываем об озере необычной формы, домах, похожих на птиц, и необычных квартирах с огромными потолками

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Блогер Василий Баранов прогулялся по трем отдаленным микрорайонам

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В Калининском районе Новосибирска есть три известных микрорайона: Юбилейный, Снегири и Родники. Блогер и автор телеграм-канала про Новосибирск от первого лица Baranovmovie Василий Баранов прогулялся по ним, чтобы показать дома, похожие на снегирей, мозаику на подъездах и местный колорит. Обо всем необычном и интересном — в его колонке.

Я жил около педагогического института, тогда, помню, был автобус, который, вероятно, есть и сейчас. Он шел от Ключ-Камышенского плато до Родников, но где именно находятся Родники, я не знал. Только пару недель назад я понял, что 4-й микрорайон — Юбилейный, 5-й микрорайон — Снегири, 6-й микрорайон — Родники, и решил прогуляться там.

Добраться до микрорайонов на общественном транспорте проще всего от площади Калинина. Интересно, что после Богдана Хмельницкого, где стоят сталинки, ты попадаешь в 4-й микрорайон, который в основном состоит из хрущевок 60–70-х годов.

Доехать до микрорайонов проще всего с площади Калинина, где скоро откроют стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести»

Доехать до микрорайонов проще всего с площади Калинина, где скоро откроют стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести»

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Свой путь я начал с остановки «Дунаевского»: здесь на одноименной улице за кожно-венерологическим диспансером расположен новый жилой комплекс, а через дорогу — двухэтажные бараки.

Оттуда повернул на улицу Макаренко и во дворе общежития, где можно купить комнату за 850 тысяч рублей, увидел колеса от машин, которые покрасили в божьих коровок — получилось больше похоже на Дэдпула.

Из старых шин местные жители решили сделать божьих коровок во дворе

Из старых шин местные жители решили сделать божьих коровок во дворе

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Сам микрорайон заканчивается оврагом и имеет неровный рельеф, в отличие от большей части жилых кварталов Новосибирска. 4-й микрорайон, кроме нескольких кирпичных зданий, состоит из панелек, но все они выглядят неплохо. В некоторых дворах расчерчены парковочные карманы и идеально ровный асфальт.

Местность в микрорайоне неровная

Местность в микрорайоне неровная

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В одном из дворов встретил мужчину с шестью литрами пива — замечу, что это было в 14:00 в будний день. Первая достопримечательность района — улица Столетова, которая перпендикулярна сама себе. Вторая — глобус одной из компаний, который появился тут, вероятно, лет 10 назад.

По дороге можно встретить разных жителей

По дороге можно встретить разных жителей

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Компания установила глобус

Компания установила глобус

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Казалось бы, логично перейти в 5-й микрорайон, но я пошел сразу в 6-й микрорайон — Родники. В одном из таких домов жил подросток, который в будущем станет известным на всю страну певцом — Шура. К моему стыду, я думал, что его песня называется «Голубая Луна», но на самом деле — «Холодная Луна». Мы уже писали о том, где жили знаменитости из Новосибирска до того, как они стали популярными.

Шура жил в доме по адресу Кочубея, 1

Шура жил в доме по адресу Кочубея, 1

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Эта часть полностью застроена девятиэтажными панельными домами, где в каждом дворе есть детский сад или школа.

На улице Кочубея на всех подъездах крупными цифрами мозаикой выложены номера квартир — это очень удобно, жаль, что перестали так делать. Все дома здесь выполнены в одних цветах, даже детские сады. В 6-м микрорайоне я не встретил людей с алкоголем на улице, только мам с колясками, пенсионеров и людей, которые выгуливают собак.

На подъездах мозаикой выложены номера квартир

На подъездах мозаикой выложены номера квартир

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После Родников я перешел в 5-й микрорайон — Снегири. Его с Родниками разделяет овраг и гаражи, было бы лучше, если бы эту территорию облагородили и сделали рекреационную зону, но пока наслаждаемся тем, что есть.

Микрорайон назвали «Снегири», потому что его строили в цвет оперения снегиря, а панельные дома связывают красные кирпичные вставки, как грудка у птицы.

Кирпичные вставки напоминают грудку снегиря

Кирпичные вставки напоминают грудку снегиря

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Первое, что бросается в глаза на карте — озеро Спартак. Два интересных факта об озере: оно искусственное и, если озеро равномерно заморозить, то у нас будет еще один каток необычной формы, но в профиль.

В Снегирях девятиэтажные панельки в одном стиле, а на подъездах так же, как в Родниках, указаны крупными цифрами номера квартир. На верхнем этаже в квартирах высоченные потолки, а внутри есть камин. В микрорайоне даже есть торговый центр с кинотеатром.

В квартирах на верхних этажах высокие потолки и даже есть камин

В квартирах на верхних этажах высокие потолки и даже есть камин

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Сами микрорайоны неплохие, но до Снегирей и Родников должен ходить хотя бы трамвай, потому что здесь есть трудности с транспортом.

В июне мы посмотрели, как живут люди в микрорайоне на Первомайке, которому предрекали славу гетто. Там селятся военные, выпускники детских домов, молодые семьи и пенсионеры, а малюсенькие квартиры продаются по цене ниже рынка.

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