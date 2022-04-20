«Буквально нечем дышать». Варламов назвал причины пыли в Новосибирске
Среди них не только стройка
Известный блогер-урбанист Илья Варламов высказался о новосибирской пыли и назвал ее вероятные причины. Материал об этом он разместил у себя в блоге.
— Каждую весну люди жалуются, что от пыли буквально нечем дышать (к ней еще часто добавляется смог). Мэрия старательно делает вид, что как-то с этой пылью борется, но на самом деле ничего не происходит, — заявил Варламов у себя в блоге.
Он упомянул, что недавно Анатолий Локоть назвал причиной пыли в Ленинском и Железнодорожном районах строительные работы.
— Поскольку все мы знаем, как выглядят стройки в России, мэр частично прав. Но это лишь один из факторов, далеко не самый значительный, — написал блогер.
По мнению Ильи Варламова, пыль в городе появляется из-за открытого грунта, некачественного благоустройства, парковки на газонах, уничтожения деревьев, песка, которым зимой посыпают тротуары и дороги, и из-за шипованных покрышек.
Блогер напомнил, что в 2014 году мэр шел на выборы в том числе под лозунгом борьбы с пылью в Новосибирске.
— Новосибирск как утопал в пыли, так и продолжает это делать, — подводит итог Илья Варламов.
Тем не менее в этом году городские власти разработали стратегию борьбы с вездесущей пылью. Уборке города даже посвятили совещание — там были депутаты, главы районов, представители профильных департаментов и мэр. Журналиста НГС с совещания попросили удалиться, хотя в уведомлениях о нем ничего о том, что оно закрытое, не говорилось. Мы получили запись встречи и узнали, что среди способов борьбы с пылью назвали, например, рост штрафов за парковку на газонах.
Кроме того, городские власти сильно нарастили объемы закупаемого пылеподавляющего средства «Бионорд Антипыль». В 2021 году на него потратили 600 тысяч из бюджета, в
СЮЖЕТ
Мэрия занимается озеленением города: недавно началось благоустройство Вокзальной магистрали. Вдоль дороги планируют высадить деревья и кустарники, чтобы в том числе снизить количество пыли. Пока там срубили тополя.