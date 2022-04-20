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Пыль в Новосибирске

«Буквально нечем дышать». Варламов назвал причины пыли в Новосибирске

Среди них не только стройка

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Новосибирск 17 апреля, фото без фильтров

Новосибирск 17 апреля, фото без фильтров

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Известный блогер-урбанист Илья Варламов высказался о новосибирской пыли и назвал ее вероятные причины. Материал об этом он разместил у себя в блоге.

— Каждую весну люди жалуются, что от пыли буквально нечем дышать (к ней еще часто добавляется смог). Мэрия старательно делает вид, что как-то с этой пылью борется, но на самом деле ничего не происходит, — заявил Варламов у себя в блоге.

Он упомянул, что недавно Анатолий Локоть назвал причиной пыли в Ленинском и Железнодорожном районах строительные работы.

— Поскольку все мы знаем, как выглядят стройки в России, мэр частично прав. Но это лишь один из факторов, далеко не самый значительный, — написал блогер.

По мнению Ильи Варламова, пыль в городе появляется из-за открытого грунта, некачественного благоустройства, парковки на газонах, уничтожения деревьев, песка, которым зимой посыпают тротуары и дороги, и из-за шипованных покрышек.

Блогер напомнил, что в 2014 году мэр шел на выборы в том числе под лозунгом борьбы с пылью в Новосибирске.

— Новосибирск как утопал в пыли, так и продолжает это делать, — подводит итог Илья Варламов.

Тем не менее в этом году городские власти разработали стратегию борьбы с вездесущей пылью. Уборке города даже посвятили совещание — там были депутаты, главы районов, представители профильных департаментов и мэр. Журналиста НГС с совещания попросили удалиться, хотя в уведомлениях о нем ничего о том, что оно закрытое, не говорилось. Мы получили запись встречи и узнали, что среди способов борьбы с пылью назвали, например, рост штрафов за парковку на газонах.

Кроме того, городские власти сильно нарастили объемы закупаемого пылеподавляющего средства «Бионорд Антипыль». В 2021 году на него потратили 600 тысяч из бюджета, в 2022-м — 10 миллионов.

Так выглядел Красный проспект весной 2021 года после обработки средством «Бионорд Антипыль»

Так выглядел Красный проспект весной 2021 года после обработки средством «Бионорд Антипыль»

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Прошлой весной «Бионорд Антипыль» применяли в качестве эксперимента — тогда производитель и поставщик средства не был указан. Здесь можно посмотреть, как выглядели улицы после обработки этим средством.

СЮЖЕТ

Пыль в НовосибирскеПыль в Новосибирске

Мэрия занимается озеленением города: недавно началось благоустройство Вокзальной магистрали. Вдоль дороги планируют высадить деревья и кустарники, чтобы в том числе снизить количество пыли. Пока там срубили тополя.

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