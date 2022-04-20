«Буквально нечем дышать». Варламов назвал причины пыли в Новосибирске

Известный блогер-урбанист Илья Варламов высказался о новосибирской пыли и назвал ее вероятные причины. Материал об этом он разместил у себя в блоге.

— Каждую весну люди жалуются, что от пыли буквально нечем дышать (к ней еще часто добавляется смог). Мэрия старательно делает вид, что как-то с этой пылью борется, но на самом деле ничего не происходит, — заявил Варламов у себя в блоге.

Он упомянул, что недавно Анатолий Локоть назвал причиной пыли в Ленинском и Железнодорожном районах строительные работы.