Как мэр и депутаты решали, что делать с пылью в Новосибирске, — НГС попросили удалиться с совещания, но мы всё узнали

Вечером 15 апреля в большом зале мэрии Новосибирска прошло совещание о весенней уборке города — там были депутаты, главы районов, представители профильных департаментов и, конечно, мэр. Журналиста НГС с совещания попросили удалиться, хотя в уведомлениях о нем ничего о том, что оно закрытое, не говорилось. Мы добыли запись этого совещания, не поняли, почему оно оказалось секретным, и делимся с вами информацией о том, какую стратегию борьбы с вездесущим врагом города власти решили принять в этом году.
Сколько техники чистит Новосибирск
Совещание об уборке Новосибирска после зимы начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев назначил по решению постоянной комиссии Совета депутатов — его, как следует из письма чиновника главе этой комиссии Игорю Кудину (копия имеется в распоряжении НГС), приняли 6 апреля. Доклад Константина Васильева (точнее, два: об уборке и о ямочном ремонте), собственно, был основным.
Согласно информации начальника департамента, сегодня к работе в городе из имеющихся 457 машин спецтехники к работе готовы 318, из них 10 летне-подметальных, 20 — вакуумно-подметальных, 16 малогабаритных, прицепные подметальные «Скандии».
— В настоящее время выход техники в ночную и дневную смены составляет до 120 единиц. С каждым днем количество капитальной техники, машин в городе увеличивается, и в ближайшее время ее выход планируется довести до 150 единиц, — сообщил Константин Васильев.
В прошлом году парк спецтехники пополнился 23 машинами, в 2022 собирались приобрести еще 14, но контракты смогли заключить только на 10. Из них подрядчики поставили только одну — остальные, признался начальник департамента, под вопросом. К июню контрагенты обещают еще 6 машин, но гарантий нет.
— Вы сами знаете, какая на сегодняшний день ситуация, поэтому с поставкой техники не всё так просто. Такая же нестабильная ситуация и по запчастям, — объяснил он. — То, что я говорил по количеству техники, которая готова, здесь по запчастям есть вопросы: и цена выросла, и где-то логистические цепочки иногда разрываются.
Как мэру не ответили, вывезли ли весь снег
Версии об источниках новосибирской пыли к весне 2022 года не изменились: истирание асфальта шипованной резиной в течение зимы, газоны, стройки, а также мусор, который остается под бордюрными камнями, и техника до него не достает — здесь работать приходится вручную. «И желательно тогда, когда высохнуть всё это богатство еще не успело, — подчеркнул Анатолий Локоть и спросил, — какие вообще выводы можно сделать из зимней уборочной кампании?»
— С точки зрения того, что мы справились… Да, где-то мы чуть-чуть не доработали, — будто неохотно согласился Константин Васильев. — Но те повышенные температуры, которые резко поменялись: в дневное время температура положительная, в ночное — температура отрицательная — это привело к тому, что мы занимались рыхлением этого снега без вывоза. На сегодняшний день (15 апреля. — Прим. ред.) снега почти и не видно, только, наверное, во дворах немножко осталось.
Мэр назвал ответ расплывчатым и еще раз потребовал анализа работ по зимней уборке — уже от глав администраций: везде ли вывезли снег, который должны были? Ответа на совещании не прозвучало — вопрос отложили до аппаратного совещания.
Депутат Горсовета Хельга Пирогова предложила также уточнить критерии: откуда в принципе снег вывозить нужно, а откуда — нет.
— Если они будут опубличены, как минимум какой-то публичный контроль чтобы был, чтобы мы все понимали, за чем нужно следить, — пояснила она. Ответа на это предложение не последовало.
Как низкие зарплаты вызвали отток рабочих
Еще один вопрос касался сотрудников — дорожных рабочих, которые должны убирать пыль и мусор там, где до них не дотягивается техника. По информации Константина Васильева, сегодня в каждом городском ДЭУ работает по 15–20 рабочих, всего около 120 человек — это примерно половина от требуемого штата. В этом году им подняли зарплату до 42 тысяч рублей: это позволило удержать на местах уже работавших людей, но инфляция всю эту надбавку очень быстро «съедает», и новые люди работать не идут. За последние годы численность рабочих сократилась с 83% от штата до 53%.
Директор ДЭУ
— Я в Гугле набрал «дорожный рабочий», что я вижу: МКУ (муниципальное казенное учреждение. — Прим. ред.) предлагает 30 тысяч, все коммерческие структуры — 65–70 тысяч. Я понятия не имел, какая у них зарплата до этого момента, — возмутился депутат Горсовета Антон Тыртышный. — Вопрос к начальнику ДЭУ: чем вы можете компенсировать как руководитель эту разницу в зарплатах с коммерческим сектором, может, соцпакетом?
Алексей Лыков в ответ заметил, что «обещать жениться — не значит сделать», зато в МКУ платят эти 30 тысяч стабильно. Вопрос соцпакета остался без ответа.
Как все-таки бороться с пылью
Депутаты в целом активно участвовали в совещании — чувствуется, что вопрос наболел. Георгий Андреев напрямую предложил контролировать на своем округе любую из озвученных причин появления пыли — нужен только четкий перечень и рекомендации для каждой территории.
— Стройка является сегодня активным источником загрязнения города, — ответил на это Анатолий Локоть. — Не соблюдаются эти правила, прямо скажем. И мы плохо следим за тем, чтобы они, выезжая со стройки, мыли колёса. Депутаты могли бы активно помочь в контрольных мероприятиях по строительным площадкам на своих округах.
Депутат Игорь Украинцев, в свою очередь, поинтересовался, есть ли вообще какая-то стратегия борьбы с конкретными источниками пыли, раз уж они известны. Константин Васильев признал, что стратегии нет. Есть только рабочая группа, одним из результатов работы которой стал переход с песка на щебень.
— Повышение штрафов — я считаю, это очень эффективная мера. Если мы повысим штрафы для строителей, которые не моют колёса, и будем все за этим следить, это сыграет свою роль. Если мы повысим штрафы за парковку на газонах и будем добиваться, чтобы они работали, эти штрафы, это тоже сильно повлияет, — предложил Украинцев. — Более того, все горожане, за исключением каких-то хамов, поддержат эту историю, потому что всех достало, что на газонах паркуются.
Последнее верно как минимум для части читателей НГС: из 3812 участников опроса 57% выбрали вариант «Увеличить штраф и ввести эвакуацию с газона». По словам начальника департамента, такое решение, безусловно, «имеет право на жизнь», но вот с ГИБДД диалог о штрафах как-то не складывается. Около минуты участники совещания пытались выяснить, кто же у нас уполномочен повышать штрафы, но после того, как поняли, что с этим предложением надо обращаться к коллегам из Заксобрания, обсуждение как-то быстро прекратилось.
Зато хотя бы газоны остаются в компетенции чиновников мэрии.
— Действительно, проблема в том, что у нас многие газоны выше поребриков, и при любом выпадении осадков много пылевидных частиц стекает в лоток. Здесь стратегия одна: при устройстве новых бордюрных камней есть обязательное требование к подрядчику, чтобы установка бордюрного камня была выше газонной части — это однозначно, — рассказал заммэра Олег Клемешов. — В прошлом году мы опробовали на некоторых местах, в том числе на Ипподромке срезание той части земляного полотна, которая находится выше бордюра. Я думаю, эту работу мы будем продолжать и тогда такими постепенными усилиями добьемся того, чтобы после осадков и обильного таяния не было грязи в лотковой части в таком количестве. Вообще мы это не исключим, но в наших силах постепенно за несколько лет сделать ее в разы меньше.
Чем моют дороги
Наконец, еще одним средством борьбы с пылью Константин Васильев назвал пылеподавляющие средства, которые использовали в качестве эксперимента в прошлом году. До сих пор в мэрии не говорили, что это за жидкость, но, согласно докладу начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, как и в случае с зимним реагентом, это «Бионорд».
— В 2021 году было приобретено «Бионорд Антипыль» на сумму 600 тысяч рублей, в 2022 году заключен контракт на приобретение уже в сумме 10 миллионов рублей. И практически 3 тысячи литров на сумму 1 миллион рублей моющего концентрированного средства для дорожных покрытий и элементов благоустройства автомобильных дорог, — доложил Константин Васильев. — Это количество позволит промыть улично-дорожную сеть Центрального, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов города Новосибирска.
Он также отметил, что противопылевой реагент начали применять уже с 1 апреля и успели израсходовать 50 кубов жидкости. На каких улицах пыли из-за этого стало меньше, Константин Васильев не уточнил.
В мэрии в ответ на запрос журналиста НГС о методах борьбы с пылью, направленный до совещания, улицы, которые будут обрабатывать реагентами, тоже не назвали. Зато подробно расписали состав и свойства. Например, «Антипыль» — это водный раствор из хлоридов натрия, магния и кальция, включающий ингибиторы коррозии. Дорожный шампунь на 60% состоит из воды и «полностью разлагающихся входящих в состав биологических компонентов, не оказывающих влияния на почву и водную среду». Средства дополнительно разводят водой в соотношении 1:1000.
— После нанесения на поверхность шампунь «схватывает» подавляющее большинство пылевидных частиц и с учетом антистатических добавок позволяет обработанной поверхности притягивать пыль за гораздо больший промежуток времени, — пообещали в мэрии.
Анатолий Локоть отметил, что прежде чем мыть дороги шампунем, надо разобраться с ливневками. Константин Васильев заверил, что из 5089 решеток, которые находятся на балансе города, к сезону готовы практически 100%.
Ситуация с воздухом в Новосибирске серьезно ухудшилась на выходных: в воскресенье в серой дымке с трудом можно было рассмотреть очертания противоположного берега Оби. В понедельник уровень загрязнения воздуха достиг критических 10 баллов, причем в Минприроды не связывали ситуацию с пожарами в области. Одна из жительниц Новосибирска Дарья Бутина 15 апреля создала петицию против пыли — ее уже подписали 9 тысяч горожан.