Как мэр и депутаты решали, что делать с пылью в Новосибирске, — НГС попросили удалиться с совещания, но мы всё узнали

Сколько техники чистит Новосибирск

Совещание об уборке Новосибирска после зимы начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев назначил по решению постоянной комиссии Совета депутатов — его, как следует из письма чиновника главе этой комиссии Игорю Кудину (копия имеется в распоряжении НГС), приняли 6 апреля. Доклад Константина Васильева (точнее, два: об уборке и о ямочном ремонте), собственно, был основным.



Согласно информации начальника департамента, сегодня к работе в городе из имеющихся 457 машин спецтехники к работе готовы 318, из них 10 летне-подметальных, 20 — вакуумно-подметальных, 16 малогабаритных, прицепные подметальные «Скандии».



— В настоящее время выход техники в ночную и дневную смены составляет до 120 единиц. С каждым днем количество капитальной техники, машин в городе увеличивается, и в ближайшее время ее выход планируется довести до 150 единиц, — сообщил Константин Васильев.



В прошлом году парк спецтехники пополнился 23 машинами, в 2022 собирались приобрести еще 14, но контракты смогли заключить только на 10. Из них подрядчики поставили только одну — остальные, признался начальник департамента, под вопросом. К июню контрагенты обещают еще 6 машин, но гарантий нет.

