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Тема дняУровень загрязнения воздуха достиг 10 баллов
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Сибирячка создала петицию против пыли в Новосибирске — ее подписали уже 9 тысяч человек

Девушка рассказала, что она сама и ее дети страдают от аллергии на пыль

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Девушка впервые воспользовалась таким способом для привлечения внимания к проблеме

Девушка впервые воспользовалась таким способом для привлечения внимания к проблеме

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Жительница Новосибирска создала петицию против городской пыли на Change.org. Ее активно начали подписывать другие новосибирцы — сейчас там более 9 тысяч подписок. Создательница петиции рассказала НГС, почему решила ее создать.

По словам Дарьи Бутиной, петицию она создала еще в пятницу. Девушка призналась, что от городской грязи страдает не только она сама, но и ее дети:

— Всё очень банально. Мои дети — аллергики, я сама сейчас сильно страдаю от аллергии на пыль. Гулять невозможно. И еще тысячи людей испытывают подобные страдания. Как-то в паблике опубликовали объяснение мэра о том, почему же стоит пыль. Слушать это надоело, люди в комментариях тоже были недовольны, и я задала вопрос: не написать ли жалобу? Многие согласились. Так и пришла эта идея. Но я не думала, что петицию начнут подписывать так активно, если честно.

Сибирячка рассчитывает, что власти обратят внимание на ее петицию. Она также рассказала, что написала обращение в администрацию президента.

— Хотелось бы, чтобы для начала отмыли город с моющими средствами. Хотя этим вопросом нужно было заниматься еще зимой. Посадить деревья, кустарники. Необходимо озеленение города.

Пока что Дарья не решила, что делать после того, как петиция наберет необходимые 10 тысяч подписок — это ее первый опыт привлечения внимания к проблеме таким способом.

По данным на 21 час 20 минут 18 апреля, петицию подписали 9039 человек.

На днях Анатолий Локоть заявил, что в Ленинском районе появилось много пыли из-за строительства четвертого моста. Строящая четвертый мост группа «ВИС» ответила на слова мэра и напомнила, что проблема появилась раньше.

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