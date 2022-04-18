Сибирячка создала петицию против пыли в Новосибирске — ее подписали уже 9 тысяч человек

Жительница Новосибирска создала петицию против городской пыли на Change.org. Ее активно начали подписывать другие новосибирцы — сейчас там более 9 тысяч подписок. Создательница петиции рассказала НГС, почему решила ее создать.

По словам Дарьи Бутиной, петицию она создала еще в пятницу. Девушка призналась, что от городской грязи страдает не только она сама, но и ее дети:

— Всё очень банально. Мои дети — аллергики, я сама сейчас сильно страдаю от аллергии на пыль. Гулять невозможно. И еще тысячи людей испытывают подобные страдания. Как-то в паблике опубликовали объяснение мэра о том, почему же стоит пыль. Слушать это надоело, люди в комментариях тоже были недовольны, и я задала вопрос: не написать ли жалобу? Многие согласились. Так и пришла эта идея. Но я не думала, что петицию начнут подписывать так активно, если честно.