Сибирячка создала петицию против пыли в Новосибирске — ее подписали уже
9 тысяч человек
Девушка рассказала, что она сама и ее дети страдают от аллергии на пыль
Жительница Новосибирска создала петицию против городской пыли на Change.org. Ее активно начали подписывать другие новосибирцы — сейчас там более
По словам Дарьи Бутиной, петицию она создала еще в пятницу. Девушка призналась, что от городской грязи страдает не только она сама, но и ее дети:
— Всё очень банально. Мои дети — аллергики, я сама сейчас сильно страдаю от аллергии на пыль. Гулять невозможно. И еще тысячи людей испытывают подобные страдания. Как-то в паблике опубликовали объяснение мэра о том, почему же стоит пыль. Слушать это надоело, люди в комментариях тоже были недовольны, и я задала вопрос: не написать ли жалобу? Многие согласились. Так и пришла эта идея. Но я не думала, что петицию начнут подписывать так активно, если честно.
Сибирячка рассчитывает, что власти обратят внимание на ее петицию. Она также рассказала, что написала обращение в администрацию президента.
— Хотелось бы, чтобы для начала отмыли город с моющими средствами. Хотя этим вопросом нужно было заниматься еще зимой. Посадить деревья, кустарники. Необходимо озеленение города.
Пока что Дарья не решила, что делать после того, как петиция наберет необходимые
По данным на 21 час 20 минут 18 апреля, петицию подписали