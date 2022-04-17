НГС раскрыл причину пыли — Новосибирск атаковали толпы истребителей газонов (смотрите где)

А то вон мэр Локоть всё ищет причину пыли и не может найти — то четвертый мост, то ветер со степей, то инопланетяне. А вот она причина — посмотрите на первый снимок. Или, может быть, это не люди сделали, а действительно настоящие свиньи — сбежала с фермы пара-тройка хороших таких увесистых хряков и всё вытоптала. И, между прочим, именно в компетенцию городских властей (районных административно-технических инспекций) входит выявление и наказание вредителей. И в силах города изменить законы, ужесточить наказание (сейчас у нас штраф 1000–2000 рублей) — в Москве вон штраф за газон 300 000 рублей (для юрлиц). Но что-то не видно в Новосибирске активной работы.