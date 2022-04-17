НГС раскрыл причину пыли — Новосибирск атаковали толпы истребителей газонов (смотрите где)
Как в городе уничтожают газоны
Представляем новый, 273-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». Выпуск посвящен массовому истреблению газонов, подробности — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Сегодня широко поговорим о парковке автохамов на газонах. Снег уже почти сошел, и газоны открылись — на них тут же налетели толпы вредителей. Я как постоянный автор этой рубрики считаю, что не так страшна парковка на тротуаре, за 4 метра от пешеходного перехода или под знаком, как вот это гадкое перемешивание грязи и ее растаскивание по городу, чтобы потом жаловаться на пыль. Это натуральное умышленное уничтожение чужого имущества, а именно объектов благоустройства, принадлежащих государству в лице муниципалитета. И я считаю, что надо изменить законодательство и сажать таких вредителей за решетку (например, под административный арест).
А то вон мэр Локоть всё ищет причину пыли и не может найти — то четвертый мост, то ветер со степей, то инопланетяне. А вот она причина — посмотрите на первый снимок. Или, может быть, это не люди сделали, а действительно настоящие свиньи — сбежала с фермы пара-тройка хороших таких увесистых хряков и всё вытоптала. И, между прочим, именно в компетенцию городских властей (районных административно-технических инспекций) входит выявление и наказание вредителей. И в силах города изменить законы, ужесточить наказание (сейчас у нас штраф 1000–2000 рублей) — в Москве вон штраф за газон
— Парковка на газоне между деревьев стала «нормой» на Федосеева, — пишут наши читатели.
— Привет газону, — пишет Егор.
— Приезжайте на Горскую. Тут все новосибирские беды: грязь, пыль, нет ливневки, парковка на газоне, — информирует Максим.
— Стоянка на газоне, улица Планетная, — сообщает Андрей.
— Какие-то меры к таким непорядочным автовладельцам применяют? — вопрошает Светлана.
— Парковка на газоне. Улица Рассветная, 14, — уточняют местные жители.
— Парковка на газоне и тротуаре на Дуси Ковальчук, 238, — жалуется читатель Михаил.
Газончик на улице Ленина. Вредители уже успели наследить.
Крик души от жителей Железнодорожного района:
СЮЖЕТ
— В зиму 2021–2022 года наша улица 1905 года от перекрестка на улице Нарымской до улицы Ленина уходила с красивыми газонами и ограждениями у переходов и на перекрестках. Зимой эти ограждения кому-то помешали, их убрали. И вот наступила весна 2022 года: вместо газонов — парковки для водителей-олигофренов, канавы из грязи и грязь на асфальте. Солнышко пригреет, грязь станет пылью, и этой грязью мы будем дышать! — пишут новосибирцы.