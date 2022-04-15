Депутаты обсуждают с мэром уборку и ремонт дорог в Новосибирске — журналиста НГС вывели из зала
По информации из документов источника, обсуждают уборку и ямочный ремонт
Сегодня, 15 апреля, в мэрии Новосибирска проходит совещание депутатов по вопросу уборки города и проведения ремонта дорог этой весной. Журналиста НГС попросили удалиться из зала.
Постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству попросила мэра Локтя провести совещание по вопросам уборки города после зимы. На нем планировали обсуждать «уборку и проведение поддерживающего (ямочного) ремонта дорожной сети в весенний период в городе Новосибирске» (документы есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В документах лишь говорится, что желающие принять участие депутаты должны сообщить о себе в комиссию.
— Мне о совещании рассказал мой источник в горсовете, переслал уведомление от главы комиссии по городскому хозяйству Игоря Кудина — там было указано только, что они составляют список желающих поучаствовать депутатов. СМИ не являются участниками совещаний, поэтому ни для одного из них никогда не требовалось подобное внесение в списки, специальная аккредитация на те же депутатские комиссии не требуется. Едва я включила диктофон, а мэр поздоровался, ко мне подошли, спросили, кто я и что тут делаю, а на мой вопрос о том, является ли совещание закрытым, возмущенно ответили: «Конечно!» — и потребовали уйти. Помощницу депутата горсовета Хельги Пироговой тоже не пустили, потому что ее не внесли в список депутатов, — пояснила корреспондент НГС Лиза Пичугина.
В комиссии по городскому хозяйству НГС объяснили, что совещание организовывали департамент транспорта и мэр. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил, почему на совещание не пустили журналистов:
— Это рабочее совещание мэрии с участием депутатов, в нем не предполагалось участие СМИ или общественности. Соответственно, никаких пресс-релизов по этому совещанию не размещали и журналистов не приглашали. Мы всегда на все совещания, где есть возможность поучаствовать и узнать какую-то информацию, мы всегда средства массовой информации приглашаем и максимально эту информацию распространяем. Не все совещания мэрии предполагают участие СМИ.
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