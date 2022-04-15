Депутаты обсуждают с мэром уборку и ремонт дорог в Новосибирске — журналиста НГС вывели из зала

— Мне о совещании рассказал мой источник в горсовете, переслал уведомление от главы комиссии по городскому хозяйству Игоря Кудина — там было указано только, что они составляют список желающих поучаствовать депутатов. СМИ не являются участниками совещаний, поэтому ни для одного из них никогда не требовалось подобное внесение в списки, специальная аккредитация на те же депутатские комиссии не требуется. Едва я включила диктофон, а мэр поздоровался, ко мне подошли, спросили, кто я и что тут делаю, а на мой вопрос о том, является ли совещание закрытым, возмущенно ответили: «Конечно!» — и потребовали уйти. Помощницу депутата горсовета Хельги Пироговой тоже не пустили, потому что ее не внесли в список депутатов, — пояснила корреспондент НГС Лиза Пичугина.

В комиссии по городскому хозяйству НГС объяснили, что совещание организовывали департамент транспорта и мэр. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов объяснил, почему на совещание не пустили журналистов: