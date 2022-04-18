СЕЙЧАС +12°С
Пробки 6/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дняФермеров, поджигающих траву, лишат господдержки
Все новости
Все новости

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов. Минприроды не связывает это с пожарами

Дальнейшая ситуация в городе будет зависеть от погодных условий, считают эксперты

169
Такой смог был над городом вчера, 17 апреля

Такой смог был над городом вчера, 17 апреля

Поделиться

Эксперты система мониторинга качества воздушной среды CityAir (разработчики airvoice.io) назвали причины загрязнения воздуха в Новосибирске

Днем 18 апреля уровень загрязнения воздуха в городе достиг 10 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные airvoice.io. К 16 часам 18 апреля в Центральном и Кировском районах уровень загрязнения оценивается в 10 баллов, в Железнодорожном, Заельцовском и Советском — 8 баллов.

— Мы анализируем эпизод с высокими значениями концентраций мелкодисперсной пыли. По нашему мнению, высокий индекс загрязнения воздуха в Новосибирске обусловлен несколькими факторами: в городе активно ведется уборка улиц, что, вероятно, увеличивает запыленность воздуха, второй фактор — в город пришел дым от природных пожаров, которые бушуют в области. Обилие очагов хорошо видно в Airvoice, в режиме «Пожары». Сколько продлится такая ситуация — сложно сказать. Зависит от погодных условий и направления ветра, — рассказал Дмитрий Чубаров, руководитель группы моделирования CityAir.

НГС обратился за комментарием о ситуации в Министерство природы Новосибирской области.

— В данный момент пожары, которые есть на территории НСО, не влияют на качество воздуха, — отметили в ведомстве.

Очаги пожаров, которые видны в Airvoice

Очаги пожаров, которые видны в Airvoice

Поделиться

По информации Минприроды НСО, по состоянию на 18 апреля 2022 года с начала пожароопасного сезона на территории региона возникло 10 лесных пожаров на общей площади 107,7 га, в том числе покрытой лесом площади — 17,5 га. Средняя площадь одного пожара составила 10,7 га. Ликвидирован 1 крупный лесной пожар на общей площади 71,0 га в Северном лесничестве.

Основная причина возникновения лесных пожаров: переход с земель иных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, муниципальных образований, линейных объектов и т. д.) — 10 пожаров на общей площади 107,7 га (100% от общего количества возникших пожаров).

На 07:00 часов 18 апреля 2022 года действовало 4 пожара на общей площади 12,0 га, в том числе покрытой лесом площади 9,0 га, уточнили в Минприроды.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, за прошедшие выходные на территории области зафиксировано более 2,5 тысячи термических точек, 98% из них подтвердились как пожар.

Согласно карте пожаров сервиса Fires.ru, сейчас вокруг Новосибирска нет действующих природных пожаров. Возгорания зафиксированы в западной части Новосибирской области: вблизи Новомихайловки, Каргата, Барабинска, Куйбышева, Северного, Кыштовки, Татарска, Усть-Тарки, Чанов.

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра нет информации о превышении ПДК опасных веществ в воздухе. Синоптики предупреждают, что сегодня в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность (4-го класса). В регионе — преимущественно без осадков.

Мы следим за ситуацией с пожарами в нашем онлайн-репортаже. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, согласно которому до 10 мая новосибирцам нельзя разжигать костры и следует убрать сухую траву с дачных участков.

МЧСэкология
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2