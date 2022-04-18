Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов. Минприроды не связывает это с пожарами
Дальнейшая ситуация в городе будет зависеть от погодных условий, считают эксперты
Эксперты система мониторинга качества воздушной среды CityAir (разработчики airvoice.io) назвали причины загрязнения воздуха в Новосибирске
Днем 18 апреля уровень загрязнения воздуха в городе достиг 10 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные airvoice.io. К 16 часам 18 апреля в Центральном и Кировском районах уровень загрязнения оценивается в 10 баллов, в Железнодорожном, Заельцовском и Советском — 8 баллов.
— Мы анализируем эпизод с высокими значениями концентраций мелкодисперсной пыли. По нашему мнению, высокий индекс загрязнения воздуха в Новосибирске обусловлен несколькими факторами: в городе активно ведется уборка улиц, что, вероятно, увеличивает запыленность воздуха, второй фактор — в город пришел дым от природных пожаров, которые бушуют в области. Обилие очагов хорошо видно в Airvoice, в режиме «Пожары». Сколько продлится такая ситуация — сложно сказать. Зависит от погодных условий и направления ветра, — рассказал Дмитрий Чубаров, руководитель группы моделирования CityAir.
НГС обратился за комментарием о ситуации в Министерство природы Новосибирской области.
— В данный момент пожары, которые есть на территории НСО, не влияют на качество воздуха, — отметили в ведомстве.
По информации Минприроды НСО, по состоянию на 18 апреля 2022 года с начала пожароопасного сезона на территории региона возникло 10 лесных пожаров на общей площади 107,7 га, в том числе покрытой лесом площади — 17,5 га. Средняя площадь одного пожара составила 10,7 га. Ликвидирован 1 крупный лесной пожар на общей площади 71,0 га в Северном лесничестве.
Основная причина возникновения лесных пожаров: переход с земель иных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, муниципальных образований, линейных объектов и т. д.) — 10 пожаров на общей площади 107,7 га (100% от общего количества возникших пожаров).
На 07:00 часов 18 апреля 2022 года действовало 4 пожара на общей площади 12,0 га, в том числе покрытой лесом площади 9,0 га, уточнили в Минприроды.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, за прошедшие выходные на территории области зафиксировано более 2,5 тысячи термических точек, 98% из них подтвердились как пожар.
Согласно карте пожаров сервиса Fires.ru, сейчас вокруг Новосибирска нет действующих природных пожаров. Возгорания зафиксированы в западной части Новосибирской области: вблизи Новомихайловки, Каргата, Барабинска, Куйбышева, Северного, Кыштовки, Татарска, Усть-Тарки, Чанов.
На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра нет информации о превышении ПДК опасных веществ в воздухе. Синоптики предупреждают, что сегодня в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность (4-го класса). В регионе — преимущественно без осадков.
Мы следим за ситуацией с пожарами в нашем онлайн-репортаже. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, согласно которому до 10 мая новосибирцам нельзя разжигать костры и следует убрать сухую траву с дачных участков.