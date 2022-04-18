Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов. Минприроды не связывает это с пожарами

Эксперты система мониторинга качества воздушной среды CityAir (разработчики airvoice.io) назвали причины загрязнения воздуха в Новосибирске

Днем 18 апреля уровень загрязнения воздуха в городе достиг 10 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные airvoice.io. К 16 часам 18 апреля в Центральном и Кировском районах уровень загрязнения оценивается в 10 баллов, в Железнодорожном, Заельцовском и Советском — 8 баллов.

— Мы анализируем эпизод с высокими значениями концентраций мелкодисперсной пыли. По нашему мнению, высокий индекс загрязнения воздуха в Новосибирске обусловлен несколькими факторами: в городе активно ведется уборка улиц, что, вероятно, увеличивает запыленность воздуха, второй фактор — в город пришел дым от природных пожаров, которые бушуют в области. Обилие очагов хорошо видно в Airvoice, в режиме «Пожары». Сколько продлится такая ситуация — сложно сказать. Зависит от погодных условий и направления ветра, — рассказал Дмитрий Чубаров, руководитель группы моделирования CityAir.