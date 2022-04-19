Мэрия решила бороться с пылью «Бионордом» — на него потратили в
16 раз больше, чем год назад
Продолжаем раскрывать подробности закрытого совещания
Городские власти сильно нарастили объемы закупаемого пылеподавляющего средства «Бионорд Антипыль» — об этом начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев сообщил на совещании в мэрии Новосибирска.
— В 2021 году было приобретено «Бионорда Антипыль» на сумму 600 тысяч рублей, в 2022 году заключен контракт на приобретение уже в сумме 10 миллионов рублей. И практически 3 тысячи литров на сумму 1 миллион рублей моющего концентрированного средства для дорожных покрытий и элементов благоустройства автомобильных дорог, — рассказал он на совещании в пятницу, 15 апреля.
Средства будут применять на основных городских магистралях в Центральном, Железнодорожном, Заельцовском и Октябрьском районах. Противопылевой реагент начали наносить на дороги с 1 апреля — на каких конкретно улицах, Константин Васильев не уточнил. Подробности о совещании НГС рассказывает здесь.
Согласно «Контур.Фокусу», закупка на 9,99 миллиона рублей проведена в декабре 2021 года. Заказчиком выступило МКУ «ДЭУ
ООО ТД «УЗПМ» — производитель «Бионорда» — принадлежит Халэфу Гильфанову. За 2021 год компания заработала 199,4 миллиона рублей чистой прибыли, выручка составила 1,5 миллиарда рублей. За время существования компании она получила госконтракты на 7,4 миллиарда рублей.
В собственности Гильфанова также и ООО «УЗПМ» — оптовый продавец завода. Кроме того, ему принадлежит «НИИ зимних технологий и инноваций», «Южно-Уральская минерально-сырьевая компания», которая занимается добычей камня, компания «Кортес» — оптовый продавец промышленных химикатов. Почти все компании зарегистрированы в торгово-деловом центре на улице Монастырской, 2 в Перми.
Халэф Гильфанов был одним из учредителей управляющей зданием компании «ТДЦ на набережной», а сегодня занимает пост директора во владеющем ей ООО «Джи эр эстейт», которое принадлежит его детям Юлии и Рустаму. Последний чаще всего упоминается в СМИ как основатель «УЗПМ».
СЮЖЕТ
В конце апреля прошлого года «Бионорд Антипыль» применяли в качестве эксперимента — тогда производитель и поставщик средства не был указан. НГС посмотрел, как выглядят обеспыленные реагентом участки дорог.
В 2020 году бороться с пылью реагентом предлагала и новосибирская компания — ее средство было опробовано до этого в Кузбассе.