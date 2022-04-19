Мэрия решила бороться с пылью «Бионордом» — на него потратили в 16 раз больше, чем год назад

Средства будут применять на основных городских магистралях в Центральном, Железнодорожном, Заельцовском и Октябрьском районах. Противопылевой реагент начали наносить на дороги с 1 апреля — на каких конкретно улицах, Константин Васильев не уточнил. Подробности о совещании НГС рассказывает здесь.



Согласно «Контур.Фокусу», закупка на 9,99 миллиона рублей проведена в декабре 2021 года. Заказчиком выступило МКУ «ДЭУ № 1 », контракт заключили с ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) — он же производит противогололедный реагент и моющее средство для дорожных покрытий.



ООО ТД «УЗПМ» — производитель «Бионорда» — принадлежит Халэфу Гильфанову. За 2021 год компания заработала 199,4 миллиона рублей чистой прибыли, выручка составила 1,5 миллиарда рублей. За время существования компании она получила госконтракты на 7,4 миллиарда рублей.

В собственности Гильфанова также и ООО «УЗПМ» — оптовый продавец завода. Кроме того, ему принадлежит «НИИ зимних технологий и инноваций», «Южно-Уральская минерально-сырьевая компания», которая занимается добычей камня, компания «Кортес» — оптовый продавец промышленных химикатов. Почти все компании зарегистрированы в торгово-деловом центре на улице Монастырской, 2 в Перми.