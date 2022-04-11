Началось благоустройство Вокзальной магистрали — с утра там начали рубить тополя. 10 фото с места

В Новосибирске начали благоустройство Вокзальной магистрали. Сегодня,
НГС побывал на первом этапе благоустройства и посмотрел, что там происходит.
Как рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова, специалисты учреждения разработали посадочный план Вокзальной магистрали еще зимой.
— Проектом предусмотрена замена 104 экземпляров деревьев, снос 30 аварийных деревьев и санитарная обрезка еще 20 экземпляров. Сейчас мы начали работать по сносу и обрезке аварийных деревьев, — рассказала Наталья Цветкова.
На месте тополей планируется посадить 110 лип и 8200 кустарников. Кроме того, запланирована установка садовых лавок, диванов и урн. Все работы хотят завершить до конца августа.
Чтобы разработать план озеленения, специалисты учли особенности наземных и подземных коммуникаций, технологии уборки снега зимой и требования правил дорожного движения.
— Выбирали наиболее устойчивый посадочный материал, не подверженный воздействию выхлопных газов и реагентов. Мы решили заменить сложный газон, который нужно косить, на массивы из зеленых насаждений. Кустарники задерживают больше пыли и обладают большим шумоподавлением, — пояснила Наталья Цветкова.
Как объяснила замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова, последние годы с уличным озеленением не проводилось системной и масштабной работы. Многие деревья стали аварийными и потеряли вид.
— Здесь старые аварийные тополя, они уже не имеют эстетического вида. Сажать нужно те растения, которые могут хорошо себя чувствовать рядом с проезжей частью, при этом формировать комфортную среду, — рассказала Мария Смирнова.
В прошлом году реконструкция Вокзальной магистрали стала одной из главных городских тем. В бой вступили автомобилисты и урбанисты, которые до сих пор забрасывают друг друга аргументами в пользу своего мнения: оставить или убрать парковки для выделенной полосы движения транспорта. Подробности — в публикации НГС.