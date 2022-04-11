Началось благоустройство Вокзальной магистрали — с утра там начали рубить тополя. 10 фото с места

В Новосибирске начали благоустройство Вокзальной магистрали. Сегодня, 11 апреля , рабочие спилили ветки аварийных тополей вдоль дороги. Деревья планируют выкорчевать, а на их месте посадить кустарники, цветы и липы.

НГС побывал на первом этапе благоустройства и посмотрел, что там происходит.