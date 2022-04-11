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Началось благоустройство Вокзальной магистрали — с утра там начали рубить тополя. 10 фото с места

В будущем тополя планируют заменить на липы и кизильник

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У тополей вдоль дороги срезали ветки, чтобы они не задевали провода. Затем деревья выкорчуют

У тополей вдоль дороги срезали ветки, чтобы они не задевали провода. Затем деревья выкорчуют

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В Новосибирске начали благоустройство Вокзальной магистрали. Сегодня, 11 апреля, рабочие спилили ветки аварийных тополей вдоль дороги. Деревья планируют выкорчевать, а на их месте посадить кустарники, цветы и липы.

НГС побывал на первом этапе благоустройства и посмотрел, что там происходит.

В рамках проекта планируют снести 20 аварийных деревьев и обрезать еще 30

В рамках проекта планируют снести 20 аварийных деревьев и обрезать еще 30

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Как рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова, специалисты учреждения разработали посадочный план Вокзальной магистрали еще зимой.

— Проектом предусмотрена замена 104 экземпляров деревьев, снос 30 аварийных деревьев и санитарная обрезка еще 20 экземпляров. Сейчас мы начали работать по сносу и обрезке аварийных деревьев, — рассказала Наталья Цветкова.

Здесь хотят посадить липы, кизильник и цветы

Здесь хотят посадить липы, кизильник и цветы

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На месте тополей планируется посадить 110 лип и 8200 кустарников. Кроме того, запланирована установка садовых лавок, диванов и урн. Все работы хотят завершить до конца августа.

Предполагается, что кустарники вдоль проезжей части снизят уровень шума и пыли

Предполагается, что кустарники вдоль проезжей части снизят уровень шума и пыли

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Чтобы разработать план озеленения, специалисты учли особенности наземных и подземных коммуникаций, технологии уборки снега зимой и требования правил дорожного движения.

— Выбирали наиболее устойчивый посадочный материал, не подверженный воздействию выхлопных газов и реагентов. Мы решили заменить сложный газон, который нужно косить, на массивы из зеленых насаждений. Кустарники задерживают больше пыли и обладают большим шумоподавлением, — пояснила Наталья Цветкова.

Ветки тополей спиливают, чтобы не задеть провода при выкорчевывании

Ветки тополей спиливают, чтобы не задеть провода при выкорчевывании

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Как объяснила замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова, последние годы с уличным озеленением не проводилось системной и масштабной работы. Многие деревья стали аварийными и потеряли вид.

— Здесь старые аварийные тополя, они уже не имеют эстетического вида. Сажать нужно те растения, которые могут хорошо себя чувствовать рядом с проезжей частью, при этом формировать комфортную среду, — рассказала Мария Смирнова.

Темное пятно на ветке тополя — область, которая начала гнить. Подобное дерево может упасть на проезжую часть

Темное пятно на ветке тополя — область, которая начала гнить. Подобное дерево может упасть на проезжую часть

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На время работ тротуар на Вокзальной магистрали перекрыли, но кому-то удалось припарковаться

На время работ тротуар на Вокзальной магистрали перекрыли, но кому-то удалось припарковаться

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Растения, которые собираются высадить, устойчивы к выхлопным газам и реагентам

Растения, которые собираются высадить, устойчивы к выхлопным газам и реагентам

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Кроме деревьев и кустарников на Вокзальной магистрали появятся лавки и урны

Кроме деревьев и кустарников на Вокзальной магистрали появятся лавки и урны

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Закончить работы хотят к <nobr class="_">31 августа</nobr>

Закончить работы хотят к 31 августа

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В прошлом году реконструкция Вокзальной магистрали стала одной из главных городских тем. В бой вступили автомобилисты и урбанисты, которые до сих пор забрасывают друг друга аргументами в пользу своего мнения: оставить или убрать парковки для выделенной полосы движения транспорта. Подробности — в публикации НГС.

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