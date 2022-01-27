«Ребенок залез на остатки горки и плакал»: как УК снесла снежный городок из-за абсурдного закона

В Новосибирске возбудили административное дело из-за трех самодельных горок в ЖК «Тулинка» и потребовали их снести. Теперь директору управляющей компании, которая допустила самовольную постройку, грозит штраф. Заместитель директора УК «ЖСК» Владимир Алабугин рассказал, как на снос горок отреагировали местные жители и почему этот закон абсурден.
Наша управляющая компания «ЖСК» изначально не планировала и не собиралась делать этой зимой никаких ледовых конструкций. Жители привыкли к ледовым городкам, которые делали раньше, нас буквально атаковали местные активисты и попросили дать разрешение сделать самостоятельно горки из того снега, который был собран после очистки территории. Жители микрорайона построили не просто горки, а целый ледяной городок, который стал местом притяжения для местных ребят. Многие родители запрещают детям сидеть в телефоне или у телевизора, поэтому дети после школы все вместе собирались во дворе, играли в зимнем городке.
Допускаю, что причиной сноса горок мог стать неприятный инцидент, который произошел этой зимой. В начале января 2022 года ребенок получил травмы во время катания на горке — якобы один ребенок специально прыгнул ногами на лицо другому, после чего пострадавший потерял сознание. Какая-то мама пожаловалась в прокуратуру, а та, в свою очередь, поручила Ростехнадзору принять строжайшие меры. Получается, что городок как бы представляет угрозу жизни и несет опасность. Мы, конечно, пытались доказать, что нет ни того ни другого. Но прокуратура ограничилась такими формулировками, а значит, есть единственное предписание — всё это дело сносить.
Долго думали о том, чтобы как-то сохранить зимний городок. Например, можно штраф заплатить, чтобы горки еще немного постояли. Но такой возможности не было, потребовали в кратчайшие сроки снести, пригрозив более серьезными последствиями. Еще рассматривали вариант доработать их до ГОСТа, однако что-либо предпринимать было поздно. Будем пробовать оспаривать решение в суде: может, получится уменьшить сумму штрафа, который составил 150 тысяч рублей, или мы сможем ограничиться предупреждением.
Сама по себе эта история очень печальная, особенно для местных активистов. Про этот ледовый городок австралиец Джоаш Хэйр, который теперь живет на Южно-Чемском жилмассиве, снял целый ролик, восхищался горками и катками, рассказывал, как он там отдыхал и катался на коньках. Вчера, когда сносили горки, к ним подошел мальчишка — видимо, бежал из школы. Горку уже всю сгребли в кучу, разломали. И ребенок залез на эту большую кучу снега, схватил какую-то ледышку, начал плакать и говорить: «Ну и зачем вы это всё разрушили?» Потом родители шли с детьми и с ледянками кататься на горках, остановились в недоумении, развернулись и ушли по домам.
У нас на придомовой территории находится игровое и спортивное оборудование, например, качели, «рукоходы», разные карусели, веревочные конструкции. На самом деле они представляют куда большую опасность, чем эти горки. В городе есть аварийные тополя, рекламные конструкции, которые на машины падают. Вот это всё представляет опасность, а горки — нет. Много вопросов и к ГОСТУ — он делает горки жестче, вместо мягкого снега в конструкции появляется ограждение, замерзшее дерево. Катки пока не запретили, но какие-то ограничения уже обсуждаются. Было несколько съемочных групп с телевидения — родители приглашают журналистов, пишут жалобы, готовы даже до президента РФ дойти.
Я сам являюсь преподавателем по эксплуатации зданий, техника безопасности всегда на особом контроле. Пытаюсь понять действия Ростехнадзора, где немало моих сокурсников, и объяснения этим вещам не нахожу. Скорее всего, тут сыграло роль участие прокуратуры. Сейчас в принципе всё, что выше 1,1 метра без ограждения, представляет опасность. Грубо говоря, падение с высоты человеческого роста уже считается опасным, а поэтому мы должны человека инструктировать и о таких вещах.
Сейчас проблема не столько в штрафе, сколько в попытках объяснить жителям, что теперь это всё вне закона и категорически запрещено. Получается, что контролирующие органы и некоторые жители ополчились на управляющую компанию. Это нововведение взрослым-то сложно понять, а как объяснять детям? Хорошо, что у нас еще есть два катка, лесопарк имени Синягина, где дети могут ходить на лыжах. Видимо, придется ребятам перейти на другие развлечения.
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