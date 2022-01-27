«Ребенок залез на остатки горки и плакал»: как УК снесла снежный городок из-за абсурдного закона

В Новосибирске возбудили административное дело из-за трех самодельных горок в ЖК «Тулинка» и потребовали их снести. Теперь директору управляющей компании, которая допустила самовольную постройку, грозит штраф. Заместитель директора УК «ЖСК» Владимир Алабугин рассказал, как на снос горок отреагировали местные жители и почему этот закон абсурден.



Наша управляющая компания «ЖСК» изначально не планировала и не собиралась делать этой зимой никаких ледовых конструкций. Жители привыкли к ледовым городкам, которые делали раньше, нас буквально атаковали местные активисты и попросили дать разрешение сделать самостоятельно горки из того снега, который был собран после очистки территории. Жители микрорайона построили не просто горки, а целый ледяной городок, который стал местом притяжения для местных ребят. Многие родители запрещают детям сидеть в телефоне или у телевизора, поэтому дети после школы все вместе собирались во дворе, играли в зимнем городке.

