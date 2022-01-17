«Русские берут от зимы всё»: чем впечатлил Новосибирск переехавшего сюда австралийца

О своей жизни в Новосибирске молодой человек рассказывает на ютьюб-канале. В своем новом видео Джоаш показал зрителям несколько ледяных горок, с которых катаются дети, и отметил, что им это очень нравится. Также парень остался под впечатлением от снежных скульптур, установленных прямо во дворе, и нескольких катков, залитых недалеко от дома. Его удивило, что за посещение катка не нужно платить, а посетить это место может любой желающий человек, живущий неподалеку.

— В Австралии я никогда не катался на коньках, потому что ближайший к нашей ферме каток располагался в 350 километрах. До катка, на котором я сейчас нахожусь, можно дойти пешком за полчаса, а путь на автомобиле занимает всего 7 минут. За 10 минут езды на машине можно найти еще около трех бесплатных катков. Поэтому играть в хоккей и кататься на коньках я начал уже здесь, в России. Сегодня с собой на улицу я вынес термос с чаем — по-моему, очень круто играть в хоккей, а потом пить согревающий чай, который еще немного заряжает тебя энергией. Здесь можно играть даже до 10 вечера, потому что вокруг всё освещено фонарями. Для россиян это обычное дело, но для жителей других стран — нет. Русские берут от зимы всё.