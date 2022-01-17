«Русские берут от зимы всё»: чем впечатлил Новосибирск переехавшего сюда австралийца

Походы на каток, ледяные и снежные горки — для каждого новосибирца это обычные составляющие зимнего отдыха. Но так ли привычна эта картина для жителей других стран? Джоаш Хэйр из Австралии уже несколько лет живет в Новосибирске (их историю мы рассказывали в большом интервью). Молодого человека не только поразило количество катков в городе, но еще и их расположение. Что еще он думает о новосибирских зиме и развлечениях — в нашей истории.
Эту зиму Джоаш Хэйр проводит в Затулинском жилмассиве, где он теперь живет. Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Мечта жить в России появилась у них после путешествия по Горному Алтаю. Некоторое время у семьи были проблемы с разрешением на временное проживание, но в конце всё успешно разрешилось.
О своей жизни в Новосибирске молодой человек рассказывает на ютьюб-канале. В своем новом видео Джоаш показал зрителям несколько ледяных горок, с которых катаются дети, и отметил, что им это очень нравится. Также парень остался под впечатлением от снежных скульптур, установленных прямо во дворе, и нескольких катков, залитых недалеко от дома. Его удивило, что за посещение катка не нужно платить, а посетить это место может любой желающий человек, живущий неподалеку.
— В Австралии я никогда не катался на коньках, потому что ближайший к нашей ферме каток располагался в 350 километрах. До катка, на котором я сейчас нахожусь, можно дойти пешком за полчаса, а путь на автомобиле занимает всего 7 минут. За 10 минут езды на машине можно найти еще около трех бесплатных катков. Поэтому играть в хоккей и кататься на коньках я начал уже здесь, в России. Сегодня с собой на улицу я вынес термос с чаем — по-моему, очень круто играть в хоккей, а потом пить согревающий чай, который еще немного заряжает тебя энергией. Здесь можно играть даже до 10 вечера, потому что вокруг всё освещено фонарями. Для россиян это обычное дело, но для жителей других стран — нет. Русские берут от зимы всё.
— Мне нравятся зимние развлечения в России: лыжи, ледяные горки, коньки и, конечно же, хоккей. В Австралии очень мало мест с необходимым для таких развлечений климатом. У нас мягкая зима, поэтому просто невозможно залить каток на улице. При этом большинством активностей можно заниматься круглогодично прямо на свежем воздухе. В Австралии мне нравится кататься на лошадях, играть в баскетбол и австралийский футбол с семьей и друзьями, а также наслаждаться зеленью и прохладой, которые приходят после жаркого сухого лета.
Здорово, что в Новосибирске можно бесплатно покататься на коньках не только на площади Ленина и в парках, но и в других местах. Каток, который я посещаю, заливает и обслуживает группа местных жителей. Я разговаривал с этими ребятами. Они очень дружные, у большинства из них есть семьи. Они все вместе катаются и играют в хоккей. Мне нравится в местных зимних развлечениях, что родные и близкие могут собраться вместе и повеселиться, — рассказал автору НГС Джоаш Хэйр.
В Новосибирске на заливку бесплатных горок потратили 120 тысяч рублей. Их организовали только в 11 парках и скверах города. Где можно покататься этой зимой, смотрите на нашей карте.
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