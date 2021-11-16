«Нам нужно начинать жить как русские». Семье австралийцев, про которых написал НГС, разрешили остаться в России

Семья Хэйр из Австралии получила разрешение на временное проживание (РВП) в России. Об этом младшая из сестер Хэйр, Сабрина, сообщила на своем ютьюб-канале.

— Сегодня такой классный день, потому что мы наконец-то получили РВП. Спустя год без уверенности у нас наконец-то есть какой-то статус, — рассказала девушка в пятиминутном ролике.

Члены семьи ездили в миграционный центр, где «провели в очереди больше часа», но в их паспортах появились РВП. Затем австралийцы отправились в кафе отпраздновать это событие.