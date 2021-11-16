«Нам нужно начинать жить как русские». Семье австралийцев, про которых написал НГС, разрешили остаться в России

Австралийской семье из Новосибирска разрешили остаться жить в России
Семья Хэйр из Австралии получила разрешение на временное проживание (РВП) в России. Об этом младшая из сестер Хэйр, Сабрина, сообщила на своем ютьюб-канале.
— Сегодня такой классный день, потому что мы наконец-то получили РВП. Спустя год без уверенности у нас наконец-то есть какой-то статус, — рассказала девушка в пятиминутном ролике.
Члены семьи ездили в миграционный центр, где «провели в очереди больше часа», но в их паспортах появились РВП. Затем австралийцы отправились в кафе отпраздновать это событие.
— Один этап кончился, что дальше? Нам нужно начинать жить как русские. Нужно найти работу, продолжать улучшать наш русский, работать над тем, чтобы постоянно здесь жить. Наше разрешение только временное. Следующий этап — вид на жительство, а потом гражданство, — сказала Сабрина.
Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Они приехали вчетвером: самой старшей сестре, Аните, и ее мужу — по 28 лет, среднему брату Джоуэшу 26 лет, а младшей Сабрине 25 лет.
Мечта жить в России появилась у них после путешествия по Горному Алтаю. Тогда австралийцы вдохновились, что однажды создадут свою ферму в горах и будут производить качественные продукты. Через два года у них закончилась виза, а разрешение на временное проживание (РВП) сделать им не могли (квота для иностранцев ограничена). Младшая сестра, Сабрина, записала видеообращение на YouTube, в котором обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Журналист НГС Алина Каур встречалась с необычной семьей, которая решила переехать из Австралии в Новосибирск.
Сабрина и Джоуэш также приходили на Народную премию НГС в этом году. Они награждали победителей в номинации Жилой комплекс года. Тогда ведущий церемонии, Иван Ургант, попросил первого вице-губернатора региона Юрия Петухова помочь семье.