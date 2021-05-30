Реальные герои, мечта Шуры и шутки Урганта: большой репортаж с «Народной премии НГС»

Как прошла «Народная премия НГС» в 2021 году
Если для гостей мероприятия третья «Народная премия» началась с 18:00, многочисленных селфи и приветственного шампанского, то у команды НГС работа не останавливалась уже несколько месяцев подряд, потому что нужно было всё придумать, продумать, привезти всех героев и знаменитостей и постараться, чтобы новая церемония награждения прошла ещё успешнее, чем предыдущие. А как получилось — рассказываем в итоговом репортаже.
Ведущим церемонии награждения в этом году вновь был Иван Ургант, а его соведущей — Екатерина Скулкина, поэтому сразу можно было предположить, что зрителей ожидают искрометные шутки.
— По многолетней сложившейся традиции Виктор Шкулёв выходит под европейский техно-дэнс, — подметил Иван Ургант.
Президент корпорации Shkulev Media Виктор Шкулёв отметил, что в Новосибирске празднично:
— Я с огромным удовольствием стоял какое-то время у входа в театр, наблюдая за тем, какие позитивные эмоции вызывает сам факт того, что мы сегодня собираемся здесь все вместе. И, конечно же, для нас, организаторов этой премии, это мощнейшее подтверждение того, что прошедшее время для новосибирского бизнеса было под флагом реальной борьбы. За то, чтобы сохранить свои бизнесы, свою аудиторию, своего потребителя. Город откликнулся, как обычно, на наше предложение в этом году подвести итоги и определить лучшие бизнесы города. Мы видим, что это единство между бизнесом и аудиторией, которое мы обеспечиваем как медиакомпания, конечно же, держится на постоянных, взаимных открытиях и услугах. Нам очень приятно сегодня говорить о том, что на это предложение откликнулось неожиданно много тех, кто посчитал, что даже в такие сложные времена в городе бизнес продолжал хорошо работать.
Виктор Шкулёв пояснил, что новосибирцы прислали более
Первого победителя 2021 года назвали в номинации «Супермаркет года». Эту статуэтку вручал фермер Шакир Сулейманов, который во время пандемии подарил нуждающимся новосибирцам
Ведущие спрашивают, пришлось ли Павлу из-за высокого роста менять под себя квартиру или автомобиль.
— Иван знает: ему приходилось встречаться с баскетболистами, — ответил Павел.
— Я предпочитаю это не афишировать, — парировал Иван Ургант.
— Я сегодня подравнивал височки, — сделал подводку к следующей номинации — «Салон красоты и барбершоп года» — Иван Ургант. Награждающими в ней были 74-летняя модель Галина Новак, которая до
Иван Ургант предложил зрителям подписаться на Галину Новак, чтобы увеличить в два раза её аудиторию.
А потом объявили имя победителя: салоном красоты года стала сеть «Марлен», которая уже получала статуэтку на первой премии и сейчас включает в себя 30 филиалов в собственности, 5 из которых — в Новосибирске. На сцену вышла её основательница сети Марина Белкина и сказала, что не готовила речь:
— НГС, вы прекрасно всё организовываете, но так умеете держать интригу, что давайте хотя бы раз в два года. Не хватит никакого здоровья и нервов!
— Это Марина еще речь не готовила, а если бы она подготовилась?! — задала риторический вопрос Екатерина Скулкина.
— Марина сказала, что НГС умеет хранить интригу, а Марина умеет подбирать костюм так, что в общем-то никакой интриги нет, — пошутил Иван Ургант. — Этого в сценарии не было, это мною говорил кто-то другой.
Следующую номинацию — «Бар года»— награждали актер Цирка дю Солей, создатель уличного мим-театра Андрей Кислицин и актриса шоу «Уральских пельменей» Ксения Корнева. Ведущие попросили их изобразить всё, что они скажут, без слов, одной мимикой и пантомимой. Актеры с этим отлично справились. А победителем стал Harat's pub.
— Давайте признаем, что мы смогли собраться в этом зале и нормально общаться только благодаря людям, которые весь год были и остаются на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня у нас есть две особенные награды именно для них, — начал представлять следующие специальные номинации Иван Ургант.
Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов наградил «Научный проект года» — Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «Врача года» — главного инфекциониста Новосибирской области и главврача инфекционной больницы № 1 Ларису Позднякову, правда её не было в зале, поэтому статуэтку ей передадут.
— Как обстоят дела с коронавирусом в городе? Я обратил внимание: из полутора тысяч людей только вы и ваша спутница в масках. Это означает, что вы привили всех и сами не успели? Только так я могу это объяснить, — спросил Иван Ургант у Юрия Петухова.
Вице-губенрнатор ответил, что уже переболел, но помнит о мерах безопасности.
«Кофейню и кондитерскую года» наградили люди, которые помогали другим: ветеринар Сергей Горшков, который изготавливал котам, лишившимся лапок, титановые протезы, и второклассница Диана Акушко из города Обь, которая спасла свою одноклассницу, провалившуюся под лед на местном озере.
— Мне вообще так приятно, что человек, который занимается таким сложным делом, важным делом, опасным делом, так замечательно по-молодежному выглядит, как будто бы решил возродить группу «Отпетые мошенники», — вновь отметил чей-то наряд Иван Ургант.
Ведущие спросили у мамы Дианы, Оксаны, как она узнала о том, что её дочь спасла человека:
— Она пришла со школы и сказала, что Настя провалилась, а она ей помогла вылезти из воды. А так как у неё были мокрые сапоги...
— Вы её немножко даже поругали?, — перебил вопросом Иван Ургант.
— Конечно, — ответила Оксана.
— То есть такой рядовой будничный подвиг? Обычный новосибирский день. Спасибо, что вырастили такую дочь. Сейчас Катюша могла бы провалиться под сцену, Диана бы её, конечно, спасла, несмотря на то, что мы бы делали вид, что ничего не произошло.
Статуэтку в этой номинации получили создатели семейной кондитерской Biscuit house Галина и Артём Печенины. Они пообещали на день рождения 12 января подарить шоколадный торт Диане, а ведущим подарили соленую карамель.
— Ребят, отдельное спасибо вам за то, что вы не написали количество каллорий. Сколько можно их читать? И потом эти бессонные ночи. И потом стоишь на весах и плачешь, — сказал Иван Ургант.
— Срок годности — один месяц. Надо есть, — уточнила Екатерина Скулкина.
— Какой месяц? Завтра до самолета, — назвал реальные сроки Иван и заметил, что от сладкого хороший переход к «Стоматологическому центру года», которым стала стоматологическая клиника «СтильДент».
В этой номинации победителей поздравляли люди, которые творят добро: няня для детей-сирот Зинаида Секачева и автор знаменитых на всю страну кукол-старичков, художник Ирина Верхградская. У Зинаиды сейчас на попечении находятся восемь человек. У Ирины коллекция кукол состоит из 1700. Ургант обратился к представителям бизнеса в зале с просьбой как-то помочь этим людям, если им нужна помощь.
— А в зале люди заулыбались, ну кто у вас был недавно, — сказал Иван Ургант представителю клиники-победителя.
Перед уходом со сцены Зинаида Секачева решила сказать Урганту несколько слов. Она поблагодарила ведущего и попросила его чаще приезжать в Новосибирск, потому что он человек-праздник, человек-улыбка. Иван Ургант сам встал на колени и произнес:
— Это я должен сказать вам спасибо!
— Ты обратила внимание, как я легко поднялся с колен? Это потому что я хожу в фитнес-клуб, — объяснил Иван Екатерине.
— Это подвязка на 100! — прокомментировала Екатерина.
— Подвязка на 100 — это то, что я однажды поймал на свадьбе.
Следующая номинация — «Фитнес-клуб года», в которой победителей награждали актриса из Новосибирска, сыгравшая главную роль в сериале «Чики», Ирина Носова и сильная девушка с протезом Алла Бочковская.
— У меня даже есть цитата из прессы. Я читала, что вы участвовали в написании сценария «Чики». Цитирую прессу: «Задача сводилась к проверке диалогов на достоверность, ведь главных героинь Носова списала со своих подруг и одноклассниц». У меня вопрос: у вас подруги после этого остались? — спросила у Ирины Носовой Екатерина Скулкина.
Ирина заверила, что подруги у неё остались и она хочет скорее с ними тусануть вечером.
Лучшим фитнес-клубом стала Crossbox Kontora, на сцену вышел её учредитель и директор Евгений Чижевский:
— Очень приятно второй раз стоять на этой сцене. Очередной раз мы с нашей командой доказали, что мы правильно настроенный механизм, который движется в правильном направлении. Иван, в прошлый раз я вам подарил карту.
— Да, я помню. Я хотел пойти, но как назло пандемия. Но я бы пришел.
— В этом году карту дарить не буду, — заявил Евгений Чижевский. — Я пришел с маленькой просьбой от нашего smm-специалиста, вон она стоит в белой шляпе. Саша, помаши нам...
— Верните карту?
— Мы сейчас выложим пост о том, что мы победили. Вы бы не могли вас поздравить?
— На весь мир что ли? Я с удовольствием поздравлю. Выкладывайте.
— В своем Instargam.
— Конечно, а как на счет Instargam Кремля? Давайте я в вашем. Это прямой эфир? Какая у вас красивая шляпка? Пишут «еее» — что-то немногословно. 84 человека в эфире, — взял телефон smm-специалиста Иван Ургант.
Следующая номинация — «Банный комплекс и SPA-центр года».
— Кстати, в прошлый раз победителей в этой номинации награждала легендарная баба Зоя! Она со сцены попросила у губернатора два КамАЗа щебня, чтобы отремонтировать дорогу. Кстати, сегодня ни губернатор, ни мэр сегодня не пришли на премию, потому что... они заняты. А баба Зоя пришла! Вот она голубушка наша.
Вручали награды победителям певец из Новосибирска Митя Фомин и главный банщик Алексей Кондрашов, которого называют Хреновым, потому что по-особому парит, используя хрен.
— Я уверен, что вас сейчас многие в одежде не узнали, но я напомню, что про вас говорят, что у вас самый легкий пар и самые ароматные веники, все говорят, что вы гениальный парильщик, но при этом вас называют Алексей Хренов. Объясните, пожалуйста, почему? — спросил Ургант.
— Дело в том, что я 13 лет прожил в Москве
— Все понятно! Странно, что ещё Хренов!
— А ведь никто не говорит, что вы хреновый парильщик, — добавила Екатерина Скулкина.
Победителем в этой номинации снова стали термальные комплексы «Мира Термы».
— Я сидел всё это время в зале и думал: какие же настоящие люди живут в Сибири! Я вот в 23 года уехал отсюда и понимаю, что, наверное, зря. Придется возвращаться! Ребята, вы совершенно фантастические! — сказал Митя Фомин.
— Знаешь, что мне всегда нравилось в Митьке? Есть постельное белье, ну сшей костюм. Я вот уверен, что Митя Фомин всю церемонию думал, какие люди тут живут, а женщина, сидящая за ним, думала, сними шляпу. И Митя снял, — пояснил Ургант своей напарнице Скулкиной.
Следующая номинация — «Жилой комплекс года». Для награждения победителей мы пригласили семью из Австралии, которая переехала в Новосибирск два года назад, продав ферму там и создав её в России. Но сейчас у них заканчивается виза, а разрешение на временное проживание (РВП) сделать им не могут, потому квота для иностранцев ограничена. Сабрина записала видеообращение на YouTube к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Иван Ургант попросил Юрия Петухова помочь этой семью:
— Петухов успел кивнуть — у меня тут написано в сценарии, — пошутил ведущий.
Ведущие решили проверить семью из Австралии на знание русских тостов, написанных латиницей.
Первая загадка — тост «Вздрогнем!» — «Vzdrognem!».
— Это то, что произошло с Юрием Федоровичем (Петуховым, — Прим. ред.), когда я про него сказал, — уточнил Ургант.
— Следующий тост: «Чтобы новосибирская грязь оказалась лечебной!», — комментирует Екатерина Скулкина. — «Na zdorov’e!».
— Еще вот такой тост: «За яму на Котовского, которой в этом году исполнилось пять лет!», — «Za ubilyara!», — прочитал Иван Ургант.
— И главный тост этой весны — «За Октябрьский мост!» — «Ne chokayas!», — произнесла Екатерина Скулкина под бурные аплодисменты зала.
Что вручаить статуэтку победителю на сцену вышел ещё и генеральный директор «Купинского мороженого» Алексея Руденских. Она досталась микрорайону «Европейский берег».
— И ради такой важной номинации, как «Банк года», мы позвали на нашу церемонию мэра, двух губернаторов и целого полпреда. На наше счастье, это один и тот же человек, встречайте: Виктор Александрович Толоконский! — объявил Ургант.
Вместе с ним на сцену позвали Шуру и они наградили банк «Тинькофф», а потом Шура исполнил свою мечту и поражовал зрителей в зале — спел песню «Твори добро» на сцене Оперного.
Для награждения в номинации «Открытие года» на сцену вышли новосибирский ресторатор Владимир Бурковский, владелец гастрономического театра PuppenHouse, кофейни «Креп де Кофе», и биатлонистка Анна Богалий. Победителем стала сеть быстрых доставок «Самокат».
И последняя номинация — это «Бизнес года», победителем которой выбирала только редакция НГС. Имя победителя назвала главный редактор портала Елена Ходырева. Им стала фармацевтическая компания «Обновление» — бренд Renewal.
— Два года подряд редакция НГС называла бизнесом года компании, чей бренд известен далеко за пределами нашего города — это 2ГИС и легендарная «Карачинская». В этом году всё несколько иначе. История компании, которую мы выбрали, крепко-накрепко вписана в историю нашего города. Её по-настоящему можно назвать народной. Но вот в чем парадокс: если я произнесу вслух название компании, то немногие из вас поймут, о ком и о чем идет речь. Но продукт, который производит эта компания, продается многомиллионными объёмами. В каждом городе от Архангельска до Владивостока, в аптечке каждой российской семьи можно встретить упаковки с этими очень знакомыми названиями — йод, парацетамол и десятки других простых препаратов, которые помогают нам в это непростое время. И мало кто знает, что их производят в Сузуне, — озвучали выбор редакции Елена Ходырева.
За наградой вышел исполнительный директор бренда Renewal Владимир Гречкин.
СЮЖЕТ
И на этом яркая и наполненная положительными эмоциями церемония награждения третьей «Народной премии НГС» подошла к концу.
— До встречи через год — на четвертой «Народной премии НГС», — завершил церемонию Иван Ургант.
Ранее мы писали о том, как прошла вторая «Народная премия НГС» в Новосибирске — её тоже вел Иван Ургант.