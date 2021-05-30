Реальные герои, мечта Шуры и шутки Урганта: большой репортаж с «Народной премии НГС»

В этой номинации победителей поздравляли люди, которые творят добро: няня для детей-сирот Зинаида Секачева и автор знаменитых на всю страну кукол-старичков, художник Ирина Верхградская. У Зинаиды сейчас на попечении находятся восемь человек. У Ирины коллекция кукол состоит из 1700. Ургант обратился к представителям бизнеса в зале с просьбой как-то помочь этим людям, если им нужна помощь.



— А в зале люди заулыбались, ну кто у вас был недавно, — сказал Иван Ургант представителю клиники-победителя.

Перед уходом со сцены Зинаида Секачева решила сказать Урганту несколько слов. Она поблагодарила ведущего и попросила его чаще приезжать в Новосибирск, потому что он человек-праздник, человек-улыбка. Иван Ургант сам встал на колени и произнес:



— Это я должен сказать вам спасибо!

— Ты обратила внимание, как я легко поднялся с колен? Это потому что я хожу в фитнес-клуб, — объяснил Иван Екатерине.

— Это подвязка на 100! — прокомментировала Екатерина.

— Подвязка на 100 — это то, что я однажды поймал на свадьбе.

Следующая номинация — «Фитнес-клуб года», в которой победителей награждали актриса из Новосибирска, сыгравшая главную роль в сериале «Чики», Ирина Носова и сильная девушка с протезом Алла Бочковская.

— У меня даже есть цитата из прессы. Я читала, что вы участвовали в написании сценария «Чики». Цитирую прессу: «Задача сводилась к проверке диалогов на достоверность, ведь главных героинь Носова списала со своих подруг и одноклассниц». У меня вопрос: у вас подруги после этого остались? — спросила у Ирины Носовой Екатерина Скулкина.