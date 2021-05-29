На сцену НОВАТа вышел мим Цирка дю Солей — что он показал во время «Народной премии НГС»

Сегодня на третьей «Народной премии НГС» на сцену Оперного театра вышел известный новосибирский мим из Цирка дю Солей Андрей Кислицин. Вместе с актрисой Ксенией Корневой он вручил премию лучшему бару года, но перед этим устроил целое представление на одну минуту.
В шутку ведущие премии Иван Ургант и Екатерина Скулкина предложили миму и актрисе разыграть забавную сценку, где они станут посетителями бара.
— Начинаем игру! Представьте вечер, тяжелый день на гастролях, вы решили опрокинуть по бокальчику и сели вдвоем случайно за одну барную стойку, — объяснил правила игры Иван Ургант.
Соведущая премии Екатерина Скулкина отметила, что Андрей Кислицин должен «с наслаждением, не спеша, потягивать свой вечерний бокальчик водочки». А Ксения, «как истинная сибирячка», тоже должна была изобразить, что пьет, но из блюдечка.
Затем ведущие пояснили, что Андрей должен изобразить, будто соседка по бару ему очень понравилась, а потому он должен начать с ней заигрывать. Ксения, по задумке, не против — ей «нравятся такие накрашенные мужчины рядом». В игре актриса намекнула миму, чтобы он за нее заплатил, но мим отметил, что ему пора, а Ксении придется заплатить за них двоих.
После забавной сценки Ксения Корнева и Андрей Кислицин вручили премию «Бар года» заведению Harat's pub.
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