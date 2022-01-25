«Обидно, досадно и бредово»: жители ЖК «Тулинка» построили три горки — власти возбудили дело, требуют их снести

В Новосибирске возбудили административное дело из-за трех самодельных горок и потребовали их снести. Уведомление о возбуждении дела получил руководитель управляющей компании «ЖСК», хотя горки сделали жители ЖК «Тулинка». Один из инициаторов создания горки Андрей рассказал НГС, что он вместе с дворником построил горки в начале зимы.
— Жители ЖК «Тулинка» сами построили из снега и льда горки разной высоты. Одна повыше, средняя и маленькая. Все было в порядке. Мы считаем, что они безопасны, никаких происшествий у нас на горке не было. Потом появился документ, что горки надо снести, а на управляющую компанию наложить штраф, несколько сот тысяч рублей. Обидно, досадно и бредово. Мы хотим отстоять свои горки. С ноября до февраля дети катаются обычно. А теперь что делать детям? — рассказал Андрей.
Андрей уже четыре года делает горки во дворе своего дома и не знал, что введены новые правила. Мужчина считает, что одной из причин может быть инцидент, который произошел на горке в начал 2022 года. Тогда ребенок получил травмы во время катания на горке. Сообщалось, что якобы один ребенок специально прыгнул ногами на лицо другому, после чего пострадавший потерял сознание.
Как написано в уведомлении о возбуждении административного дела (копия есть в распоряжении редакции), горка на территории ЖК «Тулинка» не соответствует ГОСТу, который был принят в 2021 году.
— При проведении контрольно-надзорных мероприятий, в центре двора ЖК «Тулинка», на площадке, осмотрена горка №1 изготовленная из снега, поверхность которй имеет ледовое покрытие, высотой спуска около одного метра. В 100 метрах севернее от площадки, между домами №156/1 и №60/1 по улице Петухова, около двери обнаружены и осмотрены две зимних горки №2 и №3, изготовленные из снега, поверхность которых имеет ледовое покрытие, высотой спуска 2,5 и 2 метра, — написано в документе предоставленном читателем НГС.
Специалисты обнаружили, что горка для детей небезопасна. Нет обеспечения защиты от падения, поверхность у горки неровная, что также может быть опасно для ребенка. Специалисты также отметили, что конструкция горки не устойчива. Из-за ее формы не получится ехать ровно и ребенок может начать катиться в сторону. Помимо этого за горкой никто не наблюдал.
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области подала документы для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 КоАП от 21.01.2022 (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). По этой части физлицам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, юрлицам — от 300 до 600 тысяч.
Директор УК «ЖСК» Владислав Грибнюк подтвердил, что о существовании горок в управляющей компании знали. Их сделали жильцы и управляющая компания приняла решение их не сносить. Он также рассказал, что одну из горок уже убрали.
— Мы завтра будем встречаться с инспекцией. Пока не знаем, как пойдем дело и сумму штрафа, — уточнил директор УК «ЖСК».
О новых правилах горках стало известно в начале 2022 года. В парке «Березовая роща» построили снежные горки для катания, но потом разломали, объяснив это новыми стандартами.