«Обидно, досадно и бредово»: жители ЖК «Тулинка» построили три горки — власти возбудили дело, требуют их снести

В Новосибирске возбудили административное дело из-за трех самодельных горок и потребовали их снести. Уведомление о возбуждении дела получил руководитель управляющей компании «ЖСК», хотя горки сделали жители ЖК «Тулинка». Один из инициаторов создания горки Андрей рассказал НГС, что он вместе с дворником построил горки в начале зимы.

— Жители ЖК «Тулинка» сами построили из снега и льда горки разной высоты. Одна повыше, средняя и маленькая. Все было в порядке. Мы считаем, что они безопасны, никаких происшествий у нас на горке не было. Потом появился документ, что горки надо снести, а на управляющую компанию наложить штраф, несколько сот тысяч рублей. Обидно, досадно и бредово. Мы хотим отстоять свои горки. С ноября до февраля дети катаются обычно. А теперь что делать детям? — рассказал Андрей.