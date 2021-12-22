«Трудно подобрать цензурные слова». Гневная колонка о запрете снежных горок для детей в Новосибирске

Недавно в парке «Березовая роща» построили снежные горки для катания, но потом разломали, объяснив это новыми стандартами. Оказалось, что горки в парках теперь действительно должны строиться по новым стандартам, потому что приравниваются к аттракционам — их высота не может превышать 40 сантиметров. При этом к горкам во дворах нет таких требований. Однако так ли это? Председатель областного Совета отцов Сергей Майоров рассказал, что некоторые горки во дворах всё-таки начали разламывать, но запрещать катание — это абсурд. Читайте аргументы в его авторской колонке.
В этом году зимой отцы хотели выйти и по традиции построить горки, но администрация попросила их этого не делать. Оказалось, что было получено постановление, в котором сказано о запрете строительства горок выше 40 сантиметров. Я считаю, что это не просто плохая инициатива, а очень даже вредная. Надеюсь, что это случилось просто по какому-то недомыслию чиновников. Как же так? Это же наша традиция. Испокон веков люди катались, проводили весело время на улице всей семьей. Подчеркну, что строительство горок носит и важный воспитательный момент. Дети вместе с родителями, со старшим поколением воспитываются через труд, приобщаются к общественной деятельности. Это не просто горки, не просто развлечение. Это тонкий воспитательный момент. Что дальше? Давайте школы запретим: по дороге же можно упасть и травму получить. Или матчи футбольные, другие подвижные спортивные игры.
В прошлом году не было никаких запретов. Да мы и в этом году уже начали, как всегда, строить горки — я у себя на микрорайоне уже участвовал в заливке. Когда мне в первый раз сообщили об этом ограничении, я подумал, что это какая-то шутка. А потом мне прислали это постановление. Нам начали поступать звонки от родителей, попросили Совет отцов как-то отреагировать. Это проблема серьезная, многих волнует на самом деле. Я не знаю, что будут делать с горками, которые уже залили. Пока большинство из них стоят нетронутыми: может, до них еще руки не дошли. Мне сегодня рассказали, что в Октябрьском районе уже разобрали горку и сломали. А люди на Кирова теперь боятся оставлять свое творение, боятся, что тоже придут и демонтируют всё. Сегодня с утра нам позвонил один старший по дому, сказал, что даже не будут начинать строить и заливать.
А дети чем будут заниматься? Дома будут сидеть, портить глазки, меньше двигаться, больше кушать, меньше общаться и социализироваться, перестанут приобщаться к традициям. Понимаете, если сейчас эту традицию обрубить, наши дети и внуки просто будут забывать о такой прекрасной зимней активности. Возможно, они даже будут думать, что этот аттракцион всегда был платным, а чтобы покататься, нужно обязательно платить деньги. И не очень понятно, что это: какая-то скрытая инициатива по лоббированию компаний, строящих платные детские аттракционы, или простая глупость? Может, всё вместе. Я даже представить такого не мог, глупейшая ситуация. У меня трое детей, младшему сыну в этом году исполнится 6 лет. Мы вместе и горки заливаем, и на коньках катаемся, и на лыжах. Это же обязательные зимние развлечения. Мы же в Сибири живем!
В современных эпидемиологических условиях, когда действуют ограничения по детским центрам, кинотеатрам, данное нововведение приведет к тому, что мы подтолкнем тем самым детей, которым во время каникул нечем заняться, к противоправным действиям, к поиску развлечений с более выраженными рисками. Дети уйдут и будут кататься со снежных куч. Видели, что у нас во дворах творится? Вместо того чтобы заниматься этими запретами странными, прокуратура бы лучше проверила, как у нас во дворах убираются, нагребают эти кучи. Если центральные улицы еще стараются приводить в порядок, то только заезжаешь во двор — и ни пройти, ни проехать! И колея там куда выше бывает, чем те самые 40 сантиметров. Дети найдут выход, вы же понимаете, что ребятишки хотят бегать и прыгать.
Я считаю, что нужно отстаивать свое право на строительство горок, защищать строительство. Мне очень хочется услышать комментарий губернатора по этому поводу. Люди падают на льду, на нечищеном снегу, ломают себе руки и ноги. Нечищеные дворы куда травмоопаснее, чем горки эти. Лучше придумывать себе новые задачи? Трудно подобрать цензурные слова.
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