«Трудно подобрать цензурные слова». Гневная колонка о запрете снежных горок для детей в Новосибирске

В этом году зимой отцы хотели выйти и по традиции построить горки, но администрация попросила их этого не делать. Оказалось, что было получено постановление, в котором сказано о запрете строительства горок выше 40 сантиметров. Я считаю, что это не просто плохая инициатива, а очень даже вредная. Надеюсь, что это случилось просто по какому-то недомыслию чиновников. Как же так? Это же наша традиция. Испокон веков люди катались, проводили весело время на улице всей семьей. Подчеркну, что строительство горок носит и важный воспитательный момент. Дети вместе с родителями, со старшим поколением воспитываются через труд, приобщаются к общественной деятельности. Это не просто горки, не просто развлечение. Это тонкий воспитательный момент. Что дальше? Давайте школы запретим: по дороге же можно упасть и травму получить. Или матчи футбольные, другие подвижные спортивные игры.



В прошлом году не было никаких запретов. Да мы и в этом году уже начали, как всегда, строить горки — я у себя на микрорайоне уже участвовал в заливке. Когда мне в первый раз сообщили об этом ограничении, я подумал, что это какая-то шутка. А потом мне прислали это постановление. Нам начали поступать звонки от родителей, попросили Совет отцов как-то отреагировать. Это проблема серьезная, многих волнует на самом деле. Я не знаю, что будут делать с горками, которые уже залили. Пока большинство из них стоят нетронутыми: может, до них еще руки не дошли. Мне сегодня рассказали, что в Октябрьском районе уже разобрали горку и сломали. А люди на Кирова теперь боятся оставлять свое творение, боятся, что тоже придут и демонтируют всё. Сегодня с утра нам позвонил один старший по дому, сказал, что даже не будут начинать строить и заливать.