В «Березовой роще» начали устанавливать снежные горки, а затем снесли их из-за новых требований

Посетители новосибирского Парка «Березовая роща» остались без горок — их начали строить, но потом разломали, объяснив это новыми стандартами.
— Обычно в «Березовой роще» несколько горок, в том числе из снега. В этом году тоже сделали каркас, наполнили снегом, а потом каркас сняли и полностью разломали, — рассказал новосибирец Алексей Козлов, который живет рядом с парком и часто гуляет там ребенком. — Я спросил у работника парка, в чем дело, он сказал, что теперь горка должна быть сертифицированной, со своим оператором, а ночью здесь тоже катаются, и парк не может за этим следить.
По его словам, в парке есть еще одна площадка для платных горок, где катаются на плюшках. Но в этом году пока не заливают и платные горки.
— Деревянные каркасы как стояли, так и стоят. То есть тракторы нагребли снег, и дети теперь с этих куч катаются. Больше детям в парке заняться нечем, — рассказал очевидец.
Судя по фото, присланным горожанином, даже обычные деревянные горки обвязаны лентами.
В администрации «Березовой рощи» отказались что-либо комментировать, сославшись на то, что парк теперь входит в общую дирекцию всех городских парков. В МАУ «Дирекция городских парков» посоветовали обращаться в департамент по культуре, потому что этот вопрос они тоже не комментируют.
Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что горки в парках теперь действительно должны строиться по новым стандартам и теперь приравниваются к аттракционам. При этом к горкам во дворах нет таких требований.
— В этом году мы всё равно во всех парках устанавливаем бесплатные горки, которые соответствуют сегодняшним регламентам. Горки, которые были в «Березовой роще», не соответствовали стандартам, поэтому их пришлось разобрать, — уточнила Анна Терешкова. — Этот закон распространяется только на временные ледовые горки, которые строятся в парках, потому что есть выкат, набор скорости. Должна быть определенная высота горок, ширина. Чтобы дети не пострадали при отсутствии подсадчиков.
Сколько горок установят в парке по стандартам, вице-мэр не уточнила, но пообещала, что в этом сезоне они точно будут.
В декабре возле Оперного театра откроется каток — в этом году цены выросли, но вход со своими коньками будет бесплатным. С конца ноября работают катки на стадионе «Спартак» и в Нарымском сквере.