В «Березовой роще» начали устанавливать снежные горки, а затем снесли их из-за новых требований

Посетители новосибирского Парка «Березовая роща» остались без горок — их начали строить, но потом разломали, объяснив это новыми стандартами.

— Обычно в «Березовой роще» несколько горок, в том числе из снега. В этом году тоже сделали каркас, наполнили снегом, а потом каркас сняли и полностью разломали, — рассказал новосибирец Алексей Козлов, который живет рядом с парком и часто гуляет там ребенком. — Я спросил у работника парка, в чем дело, он сказал, что теперь горка должна быть сертифицированной, со своим оператором, а ночью здесь тоже катаются, и парк не может за этим следить.

