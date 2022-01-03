В Новосибирске ребенок получил травмы, катаясь на горке — полиция проводит проверку

В Новосибирске в ЖК «Тулинка» ребенок получил травмы во время катания на горке. Об этом сообщается в профиле «Затулинка в Нск — Акатуйский» в Instagram.
Как пишет автор поста, инцидент произошел днем в воскресенье, 2 января. Сообщается, что якобы один ребенок специально прыгнул ногами на лицо другому, после чего пострадавший потерял сознание. Его доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и перелом челюсти.
Корреспондент НГС связалась с человеком, написавшим данный пост. Девушка пояснила, что ребенка, который нанес травмы, удалось опознать, дело находится в полиции.
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. По предварительной информации, несовершеннолетний получил повреждения в связи с несчастным случаем. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — пояснили в ведомстве.
Сегодня стало известно, что спустя год после гибели 8-летней девочки, которая врезалась в ограждение, катаясь на «ватрушке», дело было закрыто в связи с примирением сторон.