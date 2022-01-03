Год трагедии: чем закончилось дело о гибели девочки во время катания на «плюшке» в Новосибирске

В Новосибирске исполнился год трагедии, которая произошла
О смерти школьницы стало известно в ночь на
Против тети погибшей возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности (
— В сентябре текущего года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. В результате судебного рассмотрения дело прекращено в связи с примирением сторон, — сообщила НГС Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
В июне этого года в Новосибирске погиб