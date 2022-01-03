Год трагедии: чем закончилось дело о гибели девочки во время катания на «плюшке» в Новосибирске

В Новосибирске исполнился год трагедии, которая произошла 1 января 2021 года в микрорайоне Весеннем. В тот день погибла 8-летняя девочка, которая врезалась в ограждение при катании на «ватрушке». Рассказываем, чем закончилось уголовное дело.

О смерти школьницы стало известно в ночь на 2 января . Девочка вместе с тетей, дядей и двоюродным братом отдыхала в закрытом горнолыжном комплексе, который находится недалеко от микрорайона Весеннего. Потом семья собралась домой, а дети попросили скатиться последний раз в том месте, где никто до этого не катался. Тетя разрешила. На «ватрушке» девочка врезалась в металлическое ограждение и скончалась на месте. Следователи начали проверку после произошедшего.

