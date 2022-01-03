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Год трагедии: чем закончилось дело о гибели девочки во время катания на «плюшке» в Новосибирске

В этом январе прошел год после смертельного инцидента

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Девочка каталась вместе с родственниками

Девочка каталась вместе с родственниками

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В Новосибирске исполнился год трагедии, которая произошла 1 января 2021 года в микрорайоне Весеннем. В тот день погибла 8-летняя девочка, которая врезалась в ограждение при катании на «ватрушке». Рассказываем, чем закончилось уголовное дело.

О смерти школьницы стало известно в ночь на 2 января. Девочка вместе с тетей, дядей и двоюродным братом отдыхала в закрытом горнолыжном комплексе, который находится недалеко от микрорайона Весеннего. Потом семья собралась домой, а дети попросили скатиться последний раз в том месте, где никто до этого не катался. Тетя разрешила. На «ватрушке» девочка врезалась в металлическое ограждение и скончалась на месте. Следователи начали проверку после произошедшего.

Против тети погибшей возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

— В сентябре текущего года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. В результате судебного рассмотрения дело прекращено в связи с примирением сторон, — сообщила НГС Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

В июне этого года в Новосибирске погиб 12-летний мальчик, которого сбил водитель автомобиля BMW. Ребенок ехал на велосипеде, когда произошел наезд. Мальчик погиб на месте. В отношении водителя завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Мужчина признал свою вину, но назвал сумму компенсации, которую хотели взыскать родители, завышенной.

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