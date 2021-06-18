«У нас еще 30 котов в мешке»: эксперты оценили, какие АЗС опасны и могут взорваться следующими

Почему расположение заправок не слишком продумано

После трагедии прокуратура региона и Ростехнадзор начали проверять все газовые заправки Новосибирска. Всего их чуть больше тридцати, и на пяти уже нашли нарушения. Уже известно, что и взорвавшаяся газовая заправка также работала с нарушениями.

— Новосибирская заправка была зарегистрирована собственником как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии, — говорит помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль. — Занижение класса опасности является грубейшим нарушением, подразумевающим самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц.



Согласно документам, утверждает чиновник, на новосибирской АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонны, а на самом деле эксплуатировались четыре.

Параллельно также начались разговоры о разумности строительства газовых заправок внутри жилмассивов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь поручил мэрии проанализировать обоснованность их размещения. По закону санитарно-защитная зона таких заправок — всего от 50 до 100 метров (в зависимости от количества цистерн). Но чиновники хотят проверить хотя бы наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.