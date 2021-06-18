«У нас еще 30 котов в мешке»: эксперты оценили, какие АЗС опасны и могут взорваться следующими

Новосибирские эксперты назвали самые опасные заправки города
Главной темой этой недели стал пожар у АГЗС «Еврогаз». Он произошел
Почему расположение заправок не слишком продумано
После трагедии прокуратура региона и Ростехнадзор начали проверять все газовые заправки Новосибирска. Всего их чуть больше тридцати, и на пяти уже нашли нарушения. Уже известно, что и взорвавшаяся газовая заправка также работала с нарушениями.
— Новосибирская заправка была зарегистрирована собственником как объект
Согласно документам, утверждает чиновник, на новосибирской АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонны, а на самом деле эксплуатировались четыре.
Параллельно также начались разговоры о разумности строительства газовых заправок внутри жилмассивов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь поручил мэрии проанализировать обоснованность их размещения. По закону санитарно-защитная зона таких заправок — всего от 50 до 100 метров (в зависимости от количества цистерн). Но чиновники хотят проверить хотя бы наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.
Доцент кафедры архитектуры НГУАДИ им.
— Невозможно расположить заправочные станции, чтобы они находились полностью вне людей, — это только за город их выводить. Это будет ужасная ситуация. Все будут за город выезжать, потом приезжать. Это невозможно. Но размещение заправочных станций всё же наиболее безопасно на магистралях. При этом существуют в мировой практике ситуации, когда заправки встраивают в жилые здания. Нужно понимать, что данная ситуация произошла на уровне человеческого фактора. Это тот же самый «Титаник». Взорваться может и бензовоз, и просто машина, везущая баллоны с газом. Вопрос в том, что беспечность человеческая присутствует во многих случаях, — рассказал Игорь Поповский.
Он объяснил, что в Новосибирске выдержаны нормативы по размещению АЗС и АГЗС, но сами по себе правила — условны. Цистерна отлетела из-за взрыва на 300 метров и только чудом никого не убила. А в домах, которые находились в 100 метрах от пожара, выбило как минимум 100 окон.
— Есть одна вещь, которая всегда меня смущала. Существуют четкие нормы санитарных зон, при этом есть добавление, что они могут быть уменьшены в результате каких-то дополнительных мероприятий — установки защит
Игорь Поповский объясняет, что само расположение заправок в Новосибирске не очень продуманное, хоть и не нарушает правил. Слишком много происшествий на них может произойти.
— Не совсем удачно ставят у нас заправки с точки зрения градостроительства. У нас есть лихачи, которые могут врезаться в них. Все эти моменты надо учитывать. Такие вещи, как автозаправочные станции, — зона очень повышенной опасности. А с газом еще более опасная вещь. Сколько у нас взрывов бытового газа? Случившееся просто дополнение к огромному количеству трагедий. Видимо, ментальность наша не позволяет нам оценить, какую опасность представляет газ. И взрываются у нас люди целыми подъездами.
Эксперт убежден, что нужно ужесточать правила поведения на всех заправках, в том числе и бензиновых.
— Я помню, что на заправках раньше были очень строгие правила. Например, запрещалось маневрировать как попало. А у нас сейчас заезжают, маневрируют, ставят машины под разными углами. Может возникнуть ДТП, шланг может разлиться. Мы ведем себя очень беспечно в таких ситуациях. В советское время категорически всё это запрещали заправщики. Говорили: «Вставай в очередь и жди». И требовали высаживать пассажиров. Сейчас никто это не делает. Мне рассказывали, что на заправках иногда даже курят. Если выполнены все нормы и правила и люди ведут себя хорошо на самих станциях — то ничего не произойдет.
«Радиус поражения от мобильной заправки — 100 метров минимум»
Эксперты утверждают, что главной проблемой и опасностью для новосибирцев сейчас являются не газовые заправки. Станции оборудованы минимум в 50 метрах от жилых зданий и имеют несколько внутренних систем защиты. В случае с «Еврогазом» пожар и взрыв произошли не на самой станции, а на газовозе. То есть на подземные цистерны огонь распространиться не смог. Если бы защита не сработала как надо — взрыв был бы намного сильнее и пострадавших с погибшими было бы намного больше.
Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов убежден, что реальную опасность для города сейчас представляют передвижные бензиновые заправки. Этой весной общественники сделали список таких объектов. Они насчитали как минимум 32 нестационарные заправки, которые располагаются либо в гаражах, либо в тихих местах недалеко от жилого сектора.
— Это, как правило, контейнеры с достаточно объемными резервуарами — порядка
Он добавил, что с жалобами обращались только по трем таким станциям. На многих из них нет никаких данных и покупателям не дают ни чека, ни сдачи после покупки топлива.
— Такие объекты мобильные — кот в мешке, абсолютно непонятные и непредсказуемые вещи. А их у нас 30 как минимум. Если предприниматель порядочный, то пронесет. Их же никто не проверяет. А если будет разгильдяй, который не обеспечит, например, отвода паров с мест хранения топлива? С учетом того, что эти заправки располагаются в близости мест обслуживания людей, торговых точек, СТО, жилых домов, — кто-то окурок бросит или ребятишки будут баловаться, и случится трагедия. Никто это не оценивает. Если в них
Александр Стефанов предоставил список мобильных заправок, но предупредил, что они могут передвигаться по району. Публикуем карты их расположения.
«У нас есть время до июля»
ГУ МЧС по Новосибирской области проверило заявление общественников и нашло нарушения на двух нестационарных заправках, которые принадлежат компании ООО «ПЕТРОЛ-НСК». Компания устанавливает нестационарные бензозаправки самообслуживания.
— Проведена внеплановая выездная проверка ООО «ПЕТРОЛ-НСК», в которой информация о нарушениях требований пожарной безопасности подтвердилась. По результатам проверки обществу дано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Срок выполнения взят на контроль. В отношении общества рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, — говорится в документе от МЧС, который имеется в распоряжении редакции.
В мэрии пока так и не предоставили итоги проверок.
— Проведены выездные мероприятия. В настоящее время проводится аналитическая работа, по результатам которой департаментом будет принято управленческое решение в отношении субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность по эксплуатации нестационарных заправочных пунктов, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.
По данным «Контур.Фокус», ООО «ПЕТРОЛ-НСК» — микропредприятие, выручка которого за 2020 год составила 30,9 миллиона рублей. В компании подтвердили, что на двух их объектах были выявлены нарушения.
— У нас предписание до 1 июля. Всё исправим. У нас нарушения по расстоянию от нежилых помещений. Должно быть 20 метров. Устраним нарушения. Качество нашего топлива людям нравится, и мы хотим работать дальше, — говорит Максим Лапкаев, помощник руководителя компании «ПЕТРОЛ-НСК». — А так у нас заправки по ГОСТу сделаны, новые. В отличие от газовых заправок — согласовывать их не надо с Ростехнадзором. Про дело об административном правонарушении мы ничего пока не знаем.
Если есть норматив — он написан кровью
Все эксперты сошлись во мнении, что главный вывод, который должны сделать все из трагедии, — это необходимость неукоснительно следовать уже написанным правилам.
— То, что пожар произошел из-за того, что не было заземления, — это наиболее правдоподобная версия, если подъехал газовоз и в этот момент что-то произошло. Во всех заправках есть подземные емкости. И цистерна не могла из-под земли улететь. Она очень тяжелая и землей закопана. Поэтому и понятно было, что взорвалась не заправка, а газовоз. И вопросы не к самой АГЗС даже, а к тем, кто их обслуживает, — объясняет преподаватель Сибирской академии систем безопасности, внештатный эксперт МЧС Алексей Лебедев. — Пожары действительно в
Он уверен, что после случившегося оценивать будут и уже действующие нормативы.
— Нельзя однозначно сказать — достаточно или нет тех самых 50 метров. Все нормативные документы принимаются на основе многолетних наблюдений и статистических данных. Сейчас, я думаю, что их будут пересматривать, — уверен Алексей Лебедев. — Больше всего удивило, что возник вторичный пожар после взрыва у жилого дома, до которого расстояние было 100 метров. И если сейчас отступать от всех потенциальных объектов в черте города, то каким образом строить город? Сейчас, наоборот, идет уплотнение, все пятачки свободные позастроили. Всегда есть вероятность, что что-то произойдет с опасным объектом. Газовоз едет по дороге общего пользования — для него строить отдельные дороги? Самый главный вывод из всей этой истории в том, что не бывает неправильных правил и нормативов. Если что-то где-то прописано — это написано кровью.
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