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В Новосибирске появились странные заправки с дешевым бензином — его разливают прямо из бочек

Эксперт предположил, откуда могло взяться топливо

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Один из киосков находится на парковке между домами на улице Кирова

Один из киосков находится на парковке между домами на улице Кирова

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В Новосибирске нашлись кустарные заправки с дешёвым бензином

В новосибирских дворах заметили кустарные заправки — бензин там дешевле на несколько рублей, топливо разливают из пластиковых бочек.

— Например, одна из таких точек находится по адресу между домами Кирова, 232 и Кирова, 236, на парковке, — сообщил в редакцию читатель. — Сначала продавали бензин с кузова машины, сейчас уже установили контейнер и поставили киоск.

Мини-бензоколонки открывают на территории гаражных комплексов

Мини-бензоколонки открывают на территории гаражных комплексов

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По наблюдению корреспондента, в этом месте действительно продают бензин АИ-92 по цене 37 рублей и АИ-95 по цене 39 рублей. Цены на бензин на несколько рублей ниже, чем в среднем по городу (АИ-45 стоит около 45 рублей, АИ-92 —около 42 рублей). Здесь же продают незамерзающую жидкость за 150 рублей. Бензин разливают из пластиковых кубовых бочек. Рассчитаться можно наличными или перевести на карту. По словам продавца, киоск работает каждый день с 9 до 22 часов. Сюда же можно привести бензин на сдачу — принимают также дизельное топливо. Подробнее он распространяться не стал, сославшись на то, что сейчас нет начальника. Сказал лишь, что работают они несколько месяцев.

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Вторая точка находится в гаражах возле «Ауры». Цены на бензин здесь тоже ниже: АИ-92 стоит 37 рублей, АИ-95 — 39 рублей. Киоск работает с перерывами. На момент публикации он был закрыт — для клиентов написали объявление: «Бензина нет, будет позже».

— Это явление достаточно распространенное, причем уже давно, — прокомментировал представитель ФАР (Федерация Автовладельцев России) в Новосибирске, член общественного совета при Министерстве транспорта Новосибирской области Михаил Мезенцев. — Лет 15 назад было известно, что водители, которые ездят на каких-то служебных автомобилях, чаще всего государственных, иногда заправляются по так называемым талонам, либо у них есть какие-то карты. Они всегда экономили бензин, а потом сливали 10–20 литров за полцены. И всегда были эти скупщики в каких-то частных гаражах, гаражных комплексах.

По его словам, тем же занимаются и дальнобойщики — сливают дизельное топливо и продают его на парковках, въездах в город.

Михаил Мезенцев не исключил, что сейчас это стало заметнее, так как теневой бизнес набирает обороты, тем более для этого есть все условия.

— Там в принципе не соблюдаются никакие нормы, надзора за этим нет. То есть люди по своему усмотрению используют какие хотят емкости, непонятно, в чем они одеты, что у них в карманах, — констатировал представитель ФАР. — Если что-то где-то находится вблизи жилых территорий, это вообще крутейшее нарушение. Повсеместно происходит бардак, никто за этим не смотрит, не следит.

НГС направили запрос в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии с просьбой уточнить, законно ли работают подобные бензозаправки и как регулируется их деятельность.

Летом оптовая цена на бензин АИ-95 выросла примерно на 10% — президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов объяснил, почему происходит рост и как это скажется на водителях.

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заправкипродажа бензина
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