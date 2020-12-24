В Новосибирске появились странные заправки с дешевым бензином — его разливают прямо из бочек

Вторая точка находится в гаражах возле «Ауры». Цены на бензин здесь тоже ниже: АИ-92 стоит 37 рублей , АИ-95 — 39 рублей . Киоск работает с перерывами. На момент публикации он был закрыт — для клиентов написали объявление: «Бензина нет, будет позже».



— Это явление достаточно распространенное, причем уже давно, — прокомментировал представитель ФАР (Федерация Автовладельцев России) в Новосибирске, член общественного совета при Министерстве транспорта Новосибирской области Михаил Мезенцев. — Лет 15 назад было известно, что водители, которые ездят на каких-то служебных автомобилях, чаще всего государственных, иногда заправляются по так называемым талонам, либо у них есть какие-то карты. Они всегда экономили бензин, а потом сливали 10–20 литров за полцены. И всегда были эти скупщики в каких-то частных гаражах, гаражных комплексах.

По его словам, тем же занимаются и дальнобойщики — сливают дизельное топливо и продают его на парковках, въездах в город.

Михаил Мезенцев не исключил, что сейчас это стало заметнее, так как теневой бизнес набирает обороты, тем более для этого есть все условия.