В Новосибирске появились странные заправки с дешевым бензином — его разливают прямо из бочек

В Новосибирске нашлись кустарные заправки с дешёвым бензином
В новосибирских дворах заметили кустарные заправки — бензин там дешевле на несколько рублей, топливо разливают из пластиковых бочек.
— Например, одна из таких точек находится по адресу между домами Кирова, 232 и Кирова, 236, на парковке, — сообщил в редакцию читатель. — Сначала продавали бензин с кузова машины, сейчас уже установили контейнер и поставили киоск.
По наблюдению корреспондента, в этом месте действительно продают бензин АИ-92 по цене
Вторая точка находится в гаражах возле «Ауры». Цены на бензин здесь тоже ниже: АИ-92 стоит
— Это явление достаточно распространенное, причем уже давно, — прокомментировал представитель ФАР (Федерация Автовладельцев России) в Новосибирске, член общественного совета при Министерстве транспорта Новосибирской области Михаил Мезенцев. — Лет 15 назад было известно, что водители, которые ездят на каких-то служебных автомобилях, чаще всего государственных, иногда заправляются по так называемым талонам, либо у них есть какие-то карты. Они всегда экономили бензин, а потом сливали 10–20 литров за полцены. И всегда были эти скупщики в каких-то частных гаражах, гаражных комплексах.
По его словам, тем же занимаются и дальнобойщики — сливают дизельное топливо и продают его на парковках, въездах в город.
Михаил Мезенцев не исключил, что сейчас это стало заметнее, так как теневой бизнес набирает обороты, тем более для этого есть все условия.
— Там в принципе не соблюдаются никакие нормы, надзора за этим нет. То есть люди по своему усмотрению используют какие хотят емкости, непонятно, в чем они одеты, что у них в карманах, — констатировал представитель ФАР. — Если что-то где-то находится вблизи жилых территорий, это вообще крутейшее нарушение. Повсеместно происходит бардак, никто за этим не смотрит, не следит.
НГС направили запрос в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии с просьбой уточнить, законно ли работают подобные бензозаправки и как регулируется их деятельность.
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