В центре Новосибирска возле Краеведческого вычистили неудобный сугроб — прохожие обходили его несколько дней

Возле Краеведческого музея в Новосибирске убрали неудобный сугроб
В центре Новосибирска возле Краеведческого музея убрали сугроб, который перегораживал проход на тротуаре.
— И так уже четвертый или пятый день. При этом у мэрии всё вылизано, — сообщил читатель НГС накануне, 28 декабря.
В мэрии объяснили, что уборку указанного участка организует Новосибирский государственный краеведческий музей:
— Из-за обильных снегопадов производился сброс снега с крыш здания, после чего в первую очередь очищалась пешеходная зона. В связи с наступлением аномально низких температур дальнейшая очистка территории была отложена. В настоящее время проведение дальнейших снегоуборочных работ данного участка продолжено. Уборка снега проезжей части Красного проспекта ведется в ежедневном режиме по мере необходимости. Правила содержания территории утверждены правилами благоустройства города Новосибирска.
При этом в пресс-службе Краеведческого музея корреспонденту НГС сообщили, что уборкой этого участка занимаются не они, и сослались на то, что утром во вторник, 29 декабря, снег с этой территории убрали.
Эксперты уверены, что плохая уборка снега с улиц Новосибирска кроется в нехватке спецтехники. Без нее невозможно содержать город в должном порядке.
Посмотрите кадры утреннего заснеженного Новосибирска, сделанные Александром Ощепковым на днях. На них кто-то едет на работу даже на лыжах.