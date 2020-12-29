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В центре Новосибирска возле Краеведческого вычистили неудобный сугроб — прохожие обходили его несколько дней

Оказалось, что снег не убирали из-за морозов

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Фото на левой части коллажа сделано вечером 28 декабря — к тому моменту сугроб здесь пролежал несколько суток. На правой части —расчищенная сегодня утром дорога

Фото на левой части коллажа сделано вечером 28 декабря — к тому моменту сугроб здесь пролежал несколько суток. На правой части —расчищенная сегодня утром дорога

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Возле Краеведческого музея в Новосибирске убрали неудобный сугроб

В центре Новосибирска возле Краеведческого музея убрали сугроб, который перегораживал проход на тротуаре.

И так уже четвертый или пятый день. При этом у мэрии всё вылизано, — сообщил читатель НГС накануне, 28 декабря.

Возле Краеведческого музея можно было кататься на лыжах.&nbsp;Фото сделано вечером 28 декабря

Возле Краеведческого музея можно было кататься на лыжах. Фото сделано вечером 28 декабря

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В мэрии объяснили, что уборку указанного участка организует Новосибирский государственный краеведческий музей:

— Из-за обильных снегопадов производился сброс снега с крыш здания, после чего в первую очередь очищалась пешеходная зона. В связи с наступлением аномально низких температур дальнейшая очистка территории была отложена. В настоящее время проведение дальнейших снегоуборочных работ данного участка продолжено. Уборка снега проезжей части Красного проспекта ведется в ежедневном режиме по мере необходимости. Правила содержания территории утверждены правилами благоустройства города Новосибирска.

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При этом в пресс-службе Краеведческого музея корреспонденту НГС сообщили, что уборкой этого участка занимаются не они, и сослались на то, что утром во вторник, 29 декабря, снег с этой территории убрали.

Снегоуборочная техника продолжала работать на этом участке дороги еще днем, 29 декабря, около 15 часов

Снегоуборочная техника продолжала работать на этом участке дороги еще днем, 29 декабря, около 15 часов

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Эксперты уверены, что плохая уборка снега с улиц Новосибирска кроется в нехватке спецтехники. Без нее невозможно содержать город в должном порядке.

Посмотрите кадры утреннего заснеженного Новосибирска, сделанные Александром Ощепковым на днях. На них кто-то едет на работу даже на лыжах.

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снегуборка снега в Новосибирске
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