На работу на лыжах: 10 фотографий с улиц засыпанного снегом Новосибирска

После ночного снегопада на улицах Новосибирска выросли сугробы
Вчера днем и сегодня ночью в Новосибирске — непрекращающиеся снегопады. Город так сильно засыпало, что автомобилисты с самого утра встали в
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки с улиц утреннего города — посмотрите, что происходит на дорогах и как дорожные службы расчищают улицы от снега.
Накануне мэрия рассылала пресс-релиз о круглосуточной уборке снега, где перечисляла основные улицы и магистрали, которые будет чистить ночью от снега. Предлагаем вам поставить властям оценку за качество расчистки дорог. Голосуйте!
После морозов Обское море превратилось в настоящую снежную пустыню. Поверхность льда почти такого же цвета, как и небо, поэтому весь пейзаж сливается в один цвет — посмотрите на эту красоту.