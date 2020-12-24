На работу на лыжах: 10 фотографий с улиц засыпанного снегом Новосибирска

Вчера днем и сегодня ночью в Новосибирске — непрекращающиеся снегопады. Город так сильно засыпало, что автомобилисты с самого утра встали в 9-балльных пробках.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки с улиц утреннего города — посмотрите, что происходит на дорогах и как дорожные службы расчищают улицы от снега.