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Тема дняГород завалило снегом. Люди едут на лыжах

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На работу на лыжах: 10 фотографий с улиц засыпанного снегом Новосибирска

Горожане протоптали узенькие дорожки по заснеженным тротуарам

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Именно так иностранцы представляют сибиряков

Именно так иностранцы представляют сибиряков

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После ночного снегопада на улицах Новосибирска выросли сугробы

Вчера днем и сегодня ночью в Новосибирске — непрекращающиеся снегопады. Город так сильно засыпало, что автомобилисты с самого утра встали в 9-балльных пробках.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки с улиц утреннего города — посмотрите, что происходит на дорогах и как дорожные службы расчищают улицы от снега.

Новосибирцы застряли в больших пробках из-за неочищенных дорог

Новосибирцы застряли в больших пробках из-за неочищенных дорог

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Город занесло толстым слоем снега<br><br>

Город занесло толстым слоем снега

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Снега так много, что его приходится закидывать наверх

Снега так много, что его приходится закидывать наверх

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По прогнозам синоптиков, сегодня в городе продолжатся снегопады

По прогнозам синоптиков, сегодня в городе продолжатся снегопады

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Хорошо, когда кто-то утром успел протоптать дорожку по снегу до тебя

Хорошо, когда кто-то утром успел протоптать дорожку по снегу до тебя

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Сегодня с самого утра город встал в <nobr class="_">9-балльных</nobr> пробках. Поэтому на лыжах сегодня добираться до работы явно быстрее

Сегодня с самого утра город встал в 9-балльных пробках. Поэтому на лыжах сегодня добираться до работы явно быстрее

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У коммунальных служб сегодня много работы<br>

У коммунальных служб сегодня много работы

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С таким слоем снега можно и санки доставать

С таким слоем снега можно и санки доставать

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За ночь на тротуарах появились снегоотвалы<br>

За ночь на тротуарах появились снегоотвалы

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На метро сегодня можно добраться быстрее, чем на общественном транспорте

На метро сегодня можно добраться быстрее, чем на общественном транспорте

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Накануне мэрия рассылала пресс-релиз о круглосуточной уборке снега, где перечисляла основные улицы и магистрали, которые будет чистить ночью от снега. Предлагаем вам поставить властям оценку за качество расчистки дорог. Голосуйте!

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

После морозов Обское море превратилось в настоящую снежную пустыню. Поверхность льда почти такого же цвета, как и небо, поэтому весь пейзаж сливается в один цвет — посмотрите на эту красоту.

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Новосибирскснегопады
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