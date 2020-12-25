В воскресенье возле здания правительства Новосибирской области перекроют улицу

Власти Новосибирска объявили о временном перекрытии улицы Свердлова рядом со зданием областного правительства в воскресенье 27 декабря.



— С 7 до 12 часов будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Свердлова на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Кроме того, с 7 часов до окончания проведения мероприятия на этом участке будет организовано ограничение парковки транспортных средств, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.