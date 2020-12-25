В воскресенье возле здания правительства Новосибирской области перекроют улицу

Власти Новосибирска объявили о временном перекрытии улицы Свердлова рядом со зданием областного правительства в воскресенье 27 декабря.
— С 7 до 12 часов будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Свердлова на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Кроме того, с 7 часов до окончания проведения мероприятия на этом участке будет организовано ограничение парковки транспортных средств, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
По информации властей, в это время здесь проведут торжественный развод дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Новосибирска и области в честь Дня спасателя. Водителей попросили быть внимательными: обращать внимание на знаки и информационные щиты и соблюдать ПДД.
В ноябре мэрия Новосибирска рассматривала проект, согласно которому на новогодние праздники в городе перекрыли бы движение по улице Ленина. На этом месте планировали открыть фуд-корт. Однако потом мэрия сообщила, что не планирует массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков.