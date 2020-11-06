Власти Новосибирска хотят перекрыть улицу Ленина для фуд-корта

Улицу Ленина в Новосибирске хотят перекрыть на новогодние праздники
Мэрия Новосибирска рассматривает проект, согласно которому на новогодние праздники в городе перекроют движение по улице Ленина. На этом месте планируют открыть фуд-корт.
— Перекрытие движения — это пока только предложение. Если вдруг после Нового года будут разрешены мероприятия, то тогда мы будем предлагать перекрыть, чтобы можно было что-то проводить. До 31 декабря там не будет происходить ничего, кроме оформления. Если нам разрешат после 1 января какие-то мероприятия, тогда, возможно, мы будем перекрывать, — уточнила корреспонденту НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Рестораторам, которые работают на этой улице, предлагают празднично оформить свои заведения, однако мероприятия там проводиться не будут.
— Подчеркиваю, что короткий участок будет закрыт на короткое время, движение никак не будет меняться на площади Ленина, будет абсолютно свободно. Тут, я думаю, новосибирцы неудобств не почувствуют, — уточнил сегодня, 6 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Город уже начал подготовку к празднованию Нового года. Так, на этой неделе мэрия объявила закупку праздничных наборов конфет для детей. Всего город планирует приобрести 20 тысяч наборов.