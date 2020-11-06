Власти Новосибирска хотят перекрыть улицу Ленина для фуд-корта

Мэрия Новосибирска рассматривает проект, согласно которому на новогодние праздники в городе перекроют движение по улице Ленина. На этом месте планируют открыть фуд-корт.



— Перекрытие движения — это пока только предложение. Если вдруг после Нового года будут разрешены мероприятия, то тогда мы будем предлагать перекрыть, чтобы можно было что-то проводить. До 31 декабря там не будет происходить ничего, кроме оформления. Если нам разрешат после 1 января какие-то мероприятия, тогда, возможно, мы будем перекрывать, — уточнила корреспонденту НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

