Площадь Калинина решили благоустроить — рассказываем, что там изменится

В Новосибирске благоустроят площадь Калинина в 2021 году
Сегодня, 24 декабря, стало известно, что власти Новосибирска решили благоустроить площадь Калинина. В
— Прежде чем установить стелу, место нужно благоустроить. Уже идет разработка дизайн-проекта преобразований, которые стартуют в
На площади планируют отремонтировать фасады зданий, освободить центральную часть от рекламных конструкций, обустроить подходы к центру. Также это место хотят освободить от стихийной торговли.
Во всех городах, где установят стелу, ее дизайн будет одинаковым. Его выберут на конкурсе, результаты которого подведут в начале января.
— Затем в течение
О присвоении Новосибирску звания города трудовой доблести стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. По этому поводу в городе тем же вечером устроили шикарный фейерверк рядом с Оперным театром.
Мэр Новосибирска предложил выбрать место для стелы в начале июля. В результате эксперты выбрали три варианта: это площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Березовая роща». Позже большинство горожан проголосовало за установку стелы на площади Калинина.