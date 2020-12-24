Площадь Калинина решили благоустроить — рассказываем, что там изменится

Сегодня, 24 декабря, стало известно, что власти Новосибирска решили благоустроить площадь Калинина. В 2021 году планируется изготовить стелу трудовой доблести и поставить здесь.



— Прежде чем установить стелу, место нужно благоустроить. Уже идет разработка дизайн-проекта преобразований, которые стартуют в 2021 году , — цитирует главу города Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

На площади планируют отремонтировать фасады зданий, освободить центральную часть от рекламных конструкций, обустроить подходы к центру. Также это место хотят освободить от стихийной торговли.