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Площадь Калинина решили благоустроить — рассказываем, что там изменится

Власти облагородят эту часть города перед установкой стелы трудовой доблести

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Новую стелу на площади хотят установить в <nobr class="_">2021 году</nobr>

Новую стелу на площади хотят установить в 2021 году

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В Новосибирске благоустроят площадь Калинина в 2021 году

Сегодня, 24 декабря, стало известно, что власти Новосибирска решили благоустроить площадь Калинина. В 2021 году планируется изготовить стелу трудовой доблести и поставить здесь.

— Прежде чем установить стелу, место нужно благоустроить. Уже идет разработка дизайн-проекта преобразований, которые стартуют в 2021 году, — цитирует главу города Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

На площади планируют отремонтировать фасады зданий, освободить центральную часть от рекламных конструкций, обустроить подходы к центру. Также это место хотят освободить от стихийной торговли.

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Во всех городах, где установят стелу, ее дизайн будет одинаковым. Его выберут на конкурсе, результаты которого подведут в начале января.

— Затем в течение 2021 года нам предстоит изготовление стелы, благоустройство и установка стелы в центре площади Калинина, — сообщил Анатолий Локоть.

О присвоении Новосибирску звания города трудовой доблести стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. По этому поводу в городе тем же вечером устроили шикарный фейерверк рядом с Оперным театром.

Мэр Новосибирска предложил выбрать место для стелы в начале июля. В результате эксперты выбрали три варианта: это площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Березовая роща». Позже большинство горожан проголосовало за установку стелы на площади Калинина.

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площадь Калининагород трудовой доблести и славы
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