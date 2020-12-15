Власти разрешили увеличить тарифы ЖКХ на 4,6% в Новосибирске

В Новосибирске вырастут тарифы ЖКХ в 2021 году
Департамент по тарифам Новосибирской области опубликовал постановление, согласно которому разрешено увеличение тарифов на ЖКХ.
— Утвердить и ввести в действие с
С 1 июля по
С лета 2020 года электрическая энергия стоит 2,8 рублей за кВт/час, холодная вода — 19,46 рублей за куб.м, водоотведение — 15,08 рублей за куб.м, горячая вода — 114,54 рублей за куб.м отопление — 1467,82 за Гкал.
В прошлом году власти разрешали увеличить тарифы на отопление, горячую воду и водоотведение на 6%, газоснабжение подорожало на 5,5%, холодная вода — на 4,9%, а электричество — на 4,5%.
В начале ноября стало известно, что коммунальщики направили в департамент по тарифам свои предложения о росте цен на услуги. Так, СГК предлагала поднять стоимость на 307%.
Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь платить придется на 1 рубль больше.