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Власти разрешили увеличить тарифы ЖКХ на 4,6% в Новосибирске

Цены смогут повысить в июле 2021 года

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В первом полугодии 2021 года тарифы будут на прежнем уровне

В первом полугодии 2021 года тарифы будут на прежнем уровне

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В Новосибирске вырастут тарифы ЖКХ в 2021 году

Департамент по тарифам Новосибирской области опубликовал постановление, согласно которому разрешено увеличение тарифов на ЖКХ.

— Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 года прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2021 год, — говорится в тексте документа.

С 1 июля по 31 декабря 2021 года индекс роста цен на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электричество, газоснабжение и вывоз ТКО в Новосибирске составит 4,6%.

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С лета 2020 года электрическая энергия стоит 2,8 рублей за кВт/час, холодная вода — 19,46 рублей за куб.м, водоотведение — 15,08 рублей за куб.м, горячая вода — 114,54 рублей за куб.м отопление — 1467,82 за Гкал.

В прошлом году власти разрешали увеличить тарифы на отопление, горячую воду и водоотведение на 6%, газоснабжение подорожало на 5,5%, холодная вода — на 4,9%, а электричество — на 4,5%.

В начале ноября стало известно, что коммунальщики направили в департамент по тарифам свои предложения о росте цен на услуги. Так, СГК предлагала поднять стоимость на 307%.

Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь платить придется на 1 рубль больше.

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горячая водаотоплениетарифыэлектричествоЖКХ
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