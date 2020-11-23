В Новосибирске откроют 21 каток — самый большой начнет работать уже на этой неделе

На прошлой неделе жители микрорайона Шлюз своими силами отремонтировали старую хоккейную коробку, которая много лет использовалась как бесплатная парковка.

Ранее мэрия назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске. НГС опубликовал карту, на которой указано, где они будут работать.