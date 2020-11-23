В Новосибирске откроют 21 каток — самый большой начнет работать уже на этой неделе

В новосибирских парках и на стадионах откроют 21 каток
Мэрия Новосибирска объявила места, в которых откроют катки этой зимой. 21 площадка появится в городских парках и на стадионах.
Мы собрали на онлайн-карте точки, где можно будет покататься на коньках.
Автор: Юрий Орлов
Катки откроются рядом с оперным театром, в Нарымском сквере, Заельцовском и Затулинском парках, в саду имени Кирова, в парках «Сосновый бор», «У моря Обского», «Бугринская роща» и «Березовая роща». Также катки начнут работать рядом со сквером имени Калинина на Республиканской, на Стартовой, 43/1 (у Горского котлована), на стадионах «Сибсельмаш», «Спартак», у СГУПСа и в районе Дома ученых в Академгородке. Кроме этого, люди смогут покататься на коньках у «МЕГИ», у дома отдыха в микрорайоне Мочище и на катке центра «Заря».
На данный момент известна дата открытия самого большого городского катка — на стадионе «Спартак» — он начнет работать 25 ноября в 16:00. Площадь катка составляет 7280 квадратных метров. Посетить каток можно будет со вторника по воскресенье.
— Стоимость посещения со своими коньками как и в прошлом сезоне составит 100 рублей для взрослых и 50 рублей для пенсионеров и детей до 10 лет — без ограничения времени катания; выход на лед в коньках, принадлежащих ОАО «Стадион "Спартак"» (в наличии более 400 пар), соответственно 150 и 70 рублей в час, — сообщила пресс-служба «РАТМ-Холдинга».
Точная дата начала работы других катков пока не объявлена. На прошлой неделе начали заливать каток в парке «У моря Обского», также работы по заливке ведут в Заельцовском парке. В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии сообщают, что катки зальют до конца декабря.
— Для горожан будут работать 52 муниципальные хоккейные коробки. В ПКиО «Центральный» и на Михайловской набережной катков не будет, — добавили в департаменте.
На прошлой неделе жители микрорайона Шлюз своими силами отремонтировали старую хоккейную коробку, которая много лет использовалась как бесплатная парковка.
Ранее мэрия назвала дату открытия елочных базаров в Новосибирске. НГС опубликовал карту, на которой указано, где они будут работать.