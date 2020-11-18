Жители Шлюза своими силами отремонтировали старый каток — деньги они собирали в интернете

В Новосибирске жители сами отремонтировали каток на Шлюзе
В Новосибирске жители микрорайона Шлюз своими силами отремонтировали хоккейную коробку, которая много лет использовалась как бесплатная парковка.
— Последние 30 лет была крошечная самодельная коробка, которую в лихие 90-е построил один коммерсант на замену настоящему катку, чтобы на том большом катке ему разрешили сделать платную парковку. Его вскоре прикрыли, и парковка на месте большого катка осталась бесплатной. А коробушка, которую он построил, служила чем-то вроде районного катка. Кроме маленьких размеров, у нее еще и не было входа на лед — вместо него был метровой высоты пандус, с которого дети карабкались на лед. Бортики были низенькие, так что тропинка шла над ними поверх сугробов, и дети падали на лед не только с пандуса, но и с бортов. Коробка давно уже сгнила, и еще в прошлом году администрация района подписала протокол о необходимости ее сноса, — объяснила корреспонденту НГС организатор восстановления катка Мария Роговая.
Женщина рассказала, что один из волонтеров, который последние шесть лет заливал каток, узнал, что гимназия № 3 в Академгородке готова отдать старую коробку. Вскоре ее привезли на Шлюз. Оставалось только подготовить ее к заливке: отсыпать борта, чтобы вода держалась внутри, и смонтировать освещение. Но если сначала местные власти поддержали жителей, то после выборов помогать передумали. На место приехали люди с проверкой, которые предложили волонтерам залить старую коробку.
— Первую половину октября я писала возмущенные посты в соцсетях, считая, что просто выпускаю пар, чтобы не рыдать от злости и досады, но однажды утром мне позвонил незнакомый человек и спросил, что нужно для заливки катка. Я скромно ответила, что машины три отсева буквально и лампы в столбы освещения штучки четыре по углам вкрутить. «Я понял», — сказал он, и на следующий день на каток приехали две машины отсева! Я позвонила друзьям, мы похватали лопаты и побежали раскидывать отсев под борта. На следующий день приехали еще две машины, все повторилось, — рассказывает Мария.
Кроме того, жители запустили сбор средств на восстановление катка на краудфандинговой платформе, где они выкладывали отчеты о том, куда идут деньги. За две недели удалось собрать 96 тысяч рублей. Самое крупный перевод сделал неизвестный Сергей С. — он отправитель 50 тысяч рублей. Еще около 150 тысяч на восстановление коробки потратил неизвестный благотворитель Станислав, который сам позвонил Марии.
Торжественное открытие катка состоится в эту пятницу, 20 ноября.
В прошлом октябре жители Октябрьского района сами отремонтировали остановку, так и не дождавшись помощи властей.