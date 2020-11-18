Жители Шлюза своими силами отремонтировали старый каток — деньги они собирали в интернете

В Новосибирске жители микрорайона Шлюз своими силами отремонтировали хоккейную коробку, которая много лет использовалась как бесплатная парковка.

— Последние 30 лет была крошечная самодельная коробка, которую в лихие 90-е построил один коммерсант на замену настоящему катку, чтобы на том большом катке ему разрешили сделать платную парковку. Его вскоре прикрыли, и парковка на месте большого катка осталась бесплатной. А коробушка, которую он построил, служила чем-то вроде районного катка. Кроме маленьких размеров, у нее еще и не было входа на лед — вместо него был метровой высоты пандус, с которого дети карабкались на лед. Бортики были низенькие, так что тропинка шла над ними поверх сугробов, и дети падали на лед не только с пандуса, но и с бортов. Коробка давно уже сгнила, и еще в прошлом году администрация района подписала протокол о необходимости ее сноса, — объяснила корреспонденту НГС организатор восстановления катка Мария Роговая.