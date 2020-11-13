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Мэрия объявила дату начала работы елочных базаров в Новосибирске

Сейчас предприниматели заключили 30 договоров на работу

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Базары откроются во всех районах города

Базары откроются во всех районах города

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Елки в Новосибирске начнут продавать 1 декабря

В Новосибирске торговля новогодними елками начнется 1 декабря — уже нашлись бизнесмены, которые будут ими торговать.

— В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Мэрия также показала карту, где могут быть размещены елочные базары в городе. Согласно ей, таких мест торговли будет несколько десятков. Их разместят во всех районах города.

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Ранее в «Бюллетене органов местного самоуправления» мэрия сообщала о шести участках для елочных базаров в четырех районах города. В Дзержинском — в районе улицы Гоголя, 180. В Калининском — рядом с Учительской, 17. В Заельцовском районе их смогут открыть у Жуковского, 108, Дуси Ковальчук, 18 и 77а, а в Центральном — у Гоголя, 7. Базары на этих участках будут работать с 10 по 12 декабря.

Накануне, 12 ноября, в Новосибирске установили первую новогоднюю елку рядом с Центральным рынком. Пока на ней нет украшений, только звезда на макушке.

Также стало известно, что в новогоднюю ночь могут ввести дополнительные ограничения. Власти обсудят их вместе с Роспотребнадзором.

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Новый годелкиелочный базар
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