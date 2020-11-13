Мэрия объявила дату начала работы елочных базаров в Новосибирске

В Новосибирске торговля новогодними елками начнется 1 декабря — уже нашлись бизнесмены, которые будут ими торговать.



— В настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.



Мэрия также показала карту, где могут быть размещены елочные базары в городе. Согласно ей, таких мест торговли будет несколько десятков. Их разместят во всех районах города.