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На новосибирском озере спасли раненую утку, за которой гонялись на надувном матрасе

Добровольцы поймали на озере раненую утку — они дежурили всю ночь

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Спасенная утка

Спасенная утка

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В Новосибирске на озере в районе микрорайона «Стрижи» добровольцы спасли раненую утку, которую накануне пытались изловить на надувном матрасе.

Вчера утку с перебитым крылом спасти не удалось, однако сегодня ночью волонтер «Зелёной дружины» Максим Леонов, который дежурил на озере, смог ее поймать.

— Сегодня в половине пятого утра утка в «Стрижах» была спасена. Сейчас ждем специалистов из зоопарка, чтоб им ее передать, — рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Украинцев.

Накануне Украинцев с товарищем по очереди на надувном матрасе с помощью молотка пытались ползти за этой уткой, однако она убегала от людей.

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«Стрижи»зоопаркутка
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