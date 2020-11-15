На новосибирском озере спасли раненую утку, за которой гонялись на надувном матрасе

В Новосибирске на озере в районе микрорайона «Стрижи» добровольцы спасли раненую утку, которую накануне пытались изловить на надувном матрасе.

Вчера утку с перебитым крылом спасти не удалось, однако сегодня ночью волонтер «Зелёной дружины» Максим Леонов, который дежурил на озере, смог ее поймать.

— Сегодня в половине пятого утра утка в «Стрижах» была спасена. Сейчас ждем специалистов из зоопарка, чтоб им ее передать, — рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Украинцев.

Накануне Украинцев с товарищем по очереди на надувном матрасе с помощью молотка пытались ползти за этой уткой, однако она убегала от людей.