В Новосибирске прошли аукционы по вывозу мусора на 11 миллиардов. Кто будет зарабатывать на росте тарифа

Четыре из шести контрактов заключены по максимальной цене с единственным участником аукциона — тем самым «ЭкоТранс-Н». В самой «Экологии-Новосибирск» отсутствие конкуренции объяснили нестабильной ситуацией на рынке ТКО и низкими тарифами на вывоз мусора, которые действовали 10 месяцев 2020 года.

— Это не позволяло регоператору своевременно и в полном объеме рассчитываться с компаниями-перевозчиками ТКО. В результате некоторые из них не выдержали таких экономических условий и были вынуждены прекратить оказание услуг. При объявлении конкурсов на услуги по вывозу ТКО регоператор отдавал себе отчет, что в условиях такой нестабильности многие компании-перевозчики не смогут подать заявки на конкурс. Именно поэтому для недопущения срыва торгов было принято решение подать заявки по всем лотам от дочерней компании Группы «ВИС» — ООО «ЭкоТранс-Н», — прокомментировали в «Экологии-Новосибирск».