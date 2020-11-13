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В Новосибирске прошли аукционы по вывозу мусора на 11 миллиардов. Кто будет зарабатывать на росте тарифа

Во время торгов общая сумма контрактов незначительно сократилась

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«Экология-Новосибирск» предложила в следующем году поднять тариф на вывоз мусора еще на&nbsp;52,41%

«Экология-Новосибирск» предложила в следующем году поднять тариф на вывоз мусора еще на 52,41%

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«Экология-Новосибирск» заключила новые контракты на вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск» подвел итоги шести открытых аукционов на вывоз мусора в ближайшие 3 года. 11 ноября компания выставляла лоты на суммы от 407 млн до 3,748 млрд рублей. Общая цена контрактов в результате торгов сократилась с 11,6 до 11,3 млрд рублей.

Пять из шести контрактов на общую сумму 9,8 млрд рублей получила дочерняя структура компании «ВИС» — «ЭкоТранс-Н». Группе «ВИС» также принадлежит 75% «Экологии-Новосибирск». Это концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны.

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Четыре из шести контрактов заключены по максимальной цене с единственным участником аукциона — тем самым «ЭкоТранс-Н». В самой «Экологии-Новосибирск» отсутствие конкуренции объяснили нестабильной ситуацией на рынке ТКО и низкими тарифами на вывоз мусора, которые действовали 10 месяцев 2020 года.

— Это не позволяло регоператору своевременно и в полном объеме рассчитываться с компаниями-перевозчиками ТКО. В результате некоторые из них не выдержали таких экономических условий и были вынуждены прекратить оказание услуг. При объявлении конкурсов на услуги по вывозу ТКО регоператор отдавал себе отчет, что в условиях такой нестабильности многие компании-перевозчики не смогут подать заявки на конкурс. Именно поэтому для недопущения срыва торгов было принято решение подать заявки по всем лотам от дочерней компании Группы «ВИС» — ООО «ЭкоТранс-Н», — прокомментировали в «Экологии-Новосибирск».

По пятому лоту на сумму 1,7 млрд рублей победителем признано МУП «САХ», при этом снижение цены составило 10%. Еще под одному лоту на общую сумму 407 млн рублей, в котором в результате торгов победило ООО «ЭкоТранс-Н», снижение цены составило 14%. Заявку на него также подавало ООО «КвантЭко».

Таким образом, по итогам торгов «ЭкоТранс-Н» будет выполнять 75% объема работ по транспортировке ТКО в Новосибирской области. Компания будет работать во всех районах области, кроме Искитимского, а также в 6 районах Новосибирска. МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) будет вывозить мусор из Кировского, Первомайского и Советского районов Новосибирска, а также сельсоветов Новосибирского района.

«Экология-Новосибирск» уже предложила повысить тариф на вывоз ТКО в 2021 году на 52,41%. С 1 ноября он вырос почти на 40%, и, таким образом, компания попросила о надбавке к этой сумме. Готовятся поднять тарифы и другие коммунальщики — плату за тепло может ждать еще более резкий скачок.

С 1 ноября 2019 года два крупнейших перевозчика Новосибирской области — «Айсберг» и ИП Волкова И. А., которые входят в ГК «Арктика Сити», — расторгли контракты с «Экологией-Новосибирск» из-за долгов перед ними. Однако руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков рассказал «Коммерсанту», что в следующие три года «Айсберг» продолжит работу внутри компании «ЭкоТранс-Н».

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