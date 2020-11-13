В Новосибирске прошли аукционы по вывозу мусора на 11 миллиардов. Кто будет зарабатывать на росте тарифа

«Экология-Новосибирск» заключила новые контракты на вывоз мусора
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск» подвел итоги шести открытых аукционов на вывоз мусора в ближайшие
Пять из шести контрактов на общую сумму
Четыре из шести контрактов заключены по максимальной цене с единственным участником аукциона — тем самым «ЭкоТранс-Н». В самой «Экологии-Новосибирск» отсутствие конкуренции объяснили нестабильной ситуацией на рынке ТКО и низкими тарифами на вывоз мусора, которые действовали 10 месяцев 2020 года.
— Это не позволяло регоператору своевременно и в полном объеме рассчитываться с компаниями-перевозчиками ТКО. В результате некоторые из них не выдержали таких экономических условий и были вынуждены прекратить оказание услуг. При объявлении конкурсов на услуги по вывозу ТКО регоператор отдавал себе отчет, что в условиях такой нестабильности многие компании-перевозчики не смогут подать заявки на конкурс. Именно поэтому для недопущения срыва торгов было принято решение подать заявки по всем лотам от дочерней компании Группы «ВИС» — ООО «ЭкоТранс-Н», — прокомментировали в «Экологии-Новосибирск».
По пятому лоту на сумму
Таким образом, по итогам торгов «ЭкоТранс-Н» будет выполнять 75% объема работ по транспортировке ТКО в Новосибирской области. Компания будет работать во всех районах области, кроме Искитимского, а также в 6 районах Новосибирска. МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) будет вывозить мусор из Кировского, Первомайского и Советского районов Новосибирска, а также сельсоветов Новосибирского района.
«Экология-Новосибирск» уже предложила повысить тариф на вывоз ТКО в 2021 году на 52,41%. С
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