Коммунальщики хотят поднять тарифы ЖКХ в Новосибирске — СГК, например, предлагает увеличить на 307%

Новосибирские компании просят о повышении тарифов ЖКХ
Поставщики коммунальных услуг — АО «Сибэко», ООО «Экология-Новосибирск» и МУП «Горводоканал» подали предложения в департамент по тарифам Новосибирской области. Они просят увеличить плату за их услуги в 2021 году.
В ответе департамента на запрос НГС говорится о том, что АО «Сибэко» предложило увеличить тариф на 307,23% к действующему (то есть на 117,7% к среднегодовому значению тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя). «Горводоканал» обратился с предложением повысить тариф на водоснабжение на 62,33% и на водоотведение на 153,18%. Оператор по обращению с коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» предложил повысить тариф на вывоз ТКО на 52,41%. С 1 ноября он вырос почти на 40%, и, таким образом, «Экология-Новосибирск» просит о надбавке к этой сумме.
Сейчас в Новосибирской области действует тариф на тепло для населения в размере 1467,82 рубля за Гкал. Стоимость одного кубометра холодной воды в Новосибирске составляет 19,46 рубля, а одного кубометра стоков — 15,08 рубля. Стоимость вывоза 1 кубометра мусора составляет 420,29 рубля, то есть 83,35 рубля за одного человека.
НГС направил запросы в эти компании, чтобы выяснить, на основании чего они просят о таком повышении. На момент публикации ответ поступил только от «Сибирской генерирующей компании».
— СГК не просит 300-процентного роста тарифа. Наши документы, поданные в департамент по тарифам Новосибирской области, отражают потребность в финансировании, прежде всего, ремонтов на тепловых сетях. А сколько регулятор выделит денег — это его решение. Регулируемая организация вправе включать в тарифную заявку все расходы и текущего года, и некомпенсированные расходы прошлых лет, — говорится в ответе СГК.
В пресс-службе «Экологии-Новосибирск» корреспонденту сообщили, что ответ на вопросы о повышении тарифов можно будет получить на пресс-конференции, которая пройдет 10 ноября. При этом, если ответов выступающих будет недостаточно, то ответ на запрос поступит не раньше четверга, то есть 12 ноября. Ответ от МУП «Горводоканал» на момент публикации не поступил.
В департаменте по тарифам НСО также сообщили, что распоряжением Правительства Российской Федерации для Новосибирской области установлен коэффициент изменения платы граждан за коммунальные услуги. На первое полугодие 2021 года он составляет 0%, на второе — 4,6%. Департамент должен установить размер тарифов до 20 декабря.
В конце июня суд признал незаконным повышение тарифов на тепло в Новосибирской области на 7,2%, хотя предельный индекс был равен 3,2%.
11 ноября «Экология-Новосибирск» проведет миллиардные аукционы на вывоз мусора в регионе. Тогда станет известно, какие перевозчики будут сотрудничать с компанией в ближайшие три года. Эксперты изучили документацию и увидели, что траты на транспортировку отходов стали оценивать почти в 2 раза больше. Журналист НГС Елена Гурьянова выяснила, кому принадлежат компании, которые зарабатывают миллионы на мусоре.