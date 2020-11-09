Коммунальщики хотят поднять тарифы ЖКХ в Новосибирске — СГК, например, предлагает увеличить на 307%

Поставщики коммунальных услуг — АО «Сибэко», ООО «Экология-Новосибирск» и МУП «Горводоканал» подали предложения в департамент по тарифам Новосибирской области. Они просят увеличить плату за их услуги в 2021 году.



В ответе департамента на запрос НГС говорится о том, что АО «Сибэко» предложило увеличить тариф на 307,23% к действующему (то есть на 117,7% к среднегодовому значению тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя). «Горводоканал» обратился с предложением повысить тариф на водоснабжение на 62,33% и на водоотведение на 153,18%. Оператор по обращению с коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» предложил повысить тариф на вывоз ТКО на 52,41%. С 1 ноября он вырос почти на 40%, и, таким образом, «Экология-Новосибирск» просит о надбавке к этой сумме.

