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СГК предупредила новосибирцев о шуме и плотном дыме на ТЭЦ-2. Объясняем, что там происходит

Компания запускает оборудование для вхождения в отопительный сезон

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До 23 сентября на ТЭЦ-2 будут проходить пусковые операции

До 23 сентября на ТЭЦ-2 будут проходить пусковые операции

В понедельник, 21 сентября, «Сибирская генерирующая компания» предупредила горожан о возникновении возможных неудобств из-за работ на ТЭЦ-2. В пресс-службе компании объяснили, в чем дело.

— Сегодня с вечера мы начнем пусковые операции на ТЭЦ-2. Они продлятся примерно до вечера 23 сентября. Пуск периодически будет сопровождаться незначительным шумом. Надеемся, что он не помешает вам работать и отдыхать, — написали в телеграм-канале СГК.

Также в компании уточнили, что в режиме разворота котельного оборудования и выхода его на рабочие параметры возможно появление более плотного дыма.

— Это необходимый рабочий процесс. Начнется запуск оборудования, чтобы набрать необходимую мощность для вхождения в отопительный сезон. Приносим вам свои извинения за возможные неудобства, — добавили в СГК.

Сегодня «Сибирская генерирующая компания» назвала точную дату начала отопительного сезона в Новосибирске.

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СГКТЭЦ-2отопление
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