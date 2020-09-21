СГК предупредила новосибирцев о шуме и плотном дыме на ТЭЦ-2. Объясняем, что там происходит

В понедельник, 21 сентября, «Сибирская генерирующая компания» предупредила горожан о возникновении возможных неудобств из-за работ на ТЭЦ-2. В пресс-службе компании объяснили, в чем дело.

— Сегодня с вечера мы начнем пусковые операции на ТЭЦ-2. Они продлятся примерно до вечера 23 сентября. Пуск периодически будет сопровождаться незначительным шумом. Надеемся, что он не помешает вам работать и отдыхать, — написали в телеграм-канале СГК.

Также в компании уточнили, что в режиме разворота котельного оборудования и выхода его на рабочие параметры возможно появление более плотного дыма.