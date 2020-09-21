Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

СГК объявила дату начала отопительного сезона в Новосибирске
Отопительный сезон в Новосибирске начнётся 22 сентября — об этом сообщает «Сибирская генерирующая компания». Компания опубликовала пост, в котором сообщила, когда начнут подавать тепло в разных городах.
— В социальные объекты, а также по заявкам потребителей мы начали подачу тепла раньше официальной даты, — говорится в сообщении СГК.
О том, что отопительный сезон начнётся на этой неделе, мэр сообщил сегодня во время совещания у губернатора. Сейчас тепло подают в