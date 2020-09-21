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Тема дняОтопление включат 22 сентября

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Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Город начнут подключать к теплу 22 сентября

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Ранее в городе уже начали подавать тепло в жилые дома

Ранее в городе уже начали подавать тепло в жилые дома

СГК объявила дату начала отопительного сезона в Новосибирске

Отопительный сезон в Новосибирске начнётся 22 сентября — об этом сообщает «Сибирская генерирующая компания». Компания опубликовала пост, в котором сообщила, когда начнут подавать тепло в разных городах.

— В социальные объекты, а также по заявкам потребителей мы начали подачу тепла раньше официальной даты, — говорится в сообщении СГК.

О том, что отопительный сезон начнётся на этой неделе, мэр сообщил сегодня во время совещания у губернатора. Сейчас тепло подают в 319 объектов — школы, детские сады и медицинские учреждения. На прошлой неделе СГК начала подключать отопление в жилых домах — это сделали по заявкам жильцов.

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