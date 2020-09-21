Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

— В социальные объекты, а также по заявкам потребителей мы начали подачу тепла раньше официальной даты, — говорится в сообщении СГК.

О том, что отопительный сезон начнётся на этой неделе, мэр сообщил сегодня во время совещания у губернатора. Сейчас тепло подают в 319 объектов — школы, детские сады и медицинские учреждения. На прошлой неделе СГК начала подключать отопление в жилых домах — это сделали по заявкам жильцов.