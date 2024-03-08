«С утра наполняем холодильник — вечером он пустой»: как питаются многодетные семьи Новосибирска — заглядываем в их запасы

Все люди разные, и у каждого свои вкусы. А как гармонично организовывать питание в семье, если она многодетная и у всех ее членов свои предпочтения? НГС уже писал о том, как питаются новосибирские бюджетники, а также закоренелые холостяки и холостячки. В этом материале многодетные папы и мамы рассказали о режиме питания своих семей, о том, какие продукты чаще всего покупают, сколько на них тратят денег и как справляются с бременем регулярной обязанности что-то готовить.
«По 3 тысячи в день уходит на питание»
В семье Виктории растет трое детей. При этом, как отмечает сибирячка, экономить на еде они не привыкли — в день семья тратит на эти цели порядка 3 тысяч рублей. В доме Виктории всегда есть фрукты и овощи.
— Стараемся покупать разнообразную еду. На готовку обычно у меня уходит часа три, но я работаю не каждый день. Когда на дежурстве, то готовят сын и муж, — коротко рассказала женщина.
«Приходится экономить»
У новосибирца Александра трое детей в возрасте 16, 13 и 5 лет. Мужчина отметил, что режим питания приходится регулярно подстраивать — у его старшего сына аллергия на многие продукты: на молочный и куриный белок, на рыбу и некоторые другие.
— В связи с этим постоянно покупаем «немолоко». Колбасу и подобное не берем, но полуфабрикаты приходится брать, чтобы можно было иногда что-то быстро приготовить. Стараемся покупать разнообразную молочную продукцию: например, белый йогурт вместо сметаны, молоко, кефир, творог, сыр, — рассказал Александр. — При этом, на продуктах приходится экономить. Покупаем только стандартные продукты, так как, похоже, цены на них регулируются сверху, а деликатесы чаще всего намного дороже, — считает Александр.
Семья регулярно покупает яблоки и бананы, остальные фрукты — редко. Мясо закупают через знакомых в деревнях сразу в большом количестве и хранят в двух больших морозилках. Там же у них всю зиму хранятся ягоды и зелень с дачи. Рыбу семья покупает редко из-за плохого качества или дороговизны.
— Речная у нас совсем уж редко попадается хорошая, а морская либо дорогая, либо тоже сложно найти хорошую. К Новому году покупали на рынке замороженную форель, попалась с икрой — около 500 граммов с двух рыб засолили, — рассказал Александр.
Многодетный новосибирец добавил, что его семья редко пользуется доставкой продуктов питания — по его мнению, продукты доставляют часто не первой свежести.
— Приносят часто без разбора по дате выпуска: молоко, например, позавчерашнее. А когда сам покупаешь, то можно сегодняшнее купить. В целом, нам на еду, конечно, хватает, но если раньше покупали почти все, что нравится, то теперь только то, что попроще. Но все равно выбираем качественное. А еще мы в холодильнике храним часть лекарств, — заключил новосибирец.
«Спасают заготовки от свекрови»
Мать четверых детей из Новосибирска Ирина рассказала НГС, что есть определенные продукты, которые ее семья покупает ежедневно — это молоко, ряженка, яйца, хлеб. Часто семья покупает муку, крупы (гречку, рис, смесь из 5 злаков), чай, макаронные изделия, овощи (лук, морковь, картофель, капусту). Реже берут фрукты и мясо.
— Чуть реже покупаем яблоки, апельсины, мандарины, бананы, йогурты, огурцы, сыр, сосиски. Еще реже — свинину, говядину, творог, сладости (кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты), фрукты, соки. Часто нас спасают заготовки на зиму от свекрови: огурцы, помидоры, салаты, варенье, компоты. Готовим разное. Супы, второе, выпечка. В неделю на нашу семью примерно 10 тысяч рублей., — заключила женщина.
«В доме всегда есть горошек»
Анна и Илья — тоже родители четверых детей. Старшая дочь замужем, вторая тоже живет отдельно, так как учится в университете, но все дети регулярно обитают дома. В месяц семья тратит порядка 50 тысяч рублей на продукты.
— Утром наполняем холодильник — вечером он пустой. Например, почему-то сегодня закончилось молоко, а так у нас обычно его по 2–3 пакета. Всегда есть кефир, яйца, масло, колбаса, сыр, фрукты и овощи, хлеб, сметана, — рассказала Анна.
В семье готовит только Анна. Как правило, это котлеты, каши, первое, второе. Рыбу семья покупает редко, особенно морскую.
— Красная рыба дорогая. Я беру замороженную горбушу для засолки: она размораживается, я ее солю. Но это редко, может, раз, два раза в месяц. Раз в месяц беру минтай для готовки, — говорит сибирячка.
Семья никогда не отказывается от говядины, свинины и курицы — берут голени и филе. Печень цыплят или говяжью печень — очень редко, примерно раз в 3 месяца или реже. Анна отмечает также, что в семье всегда готовят блюда из мяса.
— Всегда готовлю я. Второе, в основном, делаю разное, но с мясом. Регулярно борщи на говядине, овощное рагу к мясу, либо плов с мясом. Всегда делаю салаты любые — цезарь, греческий, под шубой, зимний либо вообще просто морковочка с чесноком. То есть овощи идут, еще консервированные покупаются. Всегда в доме есть горошек и кукуруза консервированные, — заключила сибирячка.
«Отец детей не помогает»
Катерина в разводе. Она воспитывает пятерых детей одна и не получает детских пособий (почему, женщина не объяснила). Бывший муж и отец детей ничем ей не помогает и не платит алиментов. Женщина вынуждена работать, но с деньгами все равно возникают трудности.
Каждый день для своей семьи Катерина покупает молоко и хлеб. Часто берет муку, яйца, крупы (гречку и рис), чай, сахар, макаронные изделия, овощи (лук, морковь, картофель, капусту).
— Реже берем яблоки, апельсины, мандарины, бананы, йогурты, огурцы, помидоры, сыры. Курицу тоже покупаем редко, не часто творог и сладости: например, конфеты или булочки. Не часто на столе есть соки, — заключила мама пятерых детей.
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