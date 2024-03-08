«С утра наполняем холодильник — вечером он пустой»: как питаются многодетные семьи Новосибирска — заглядываем в их запасы

«По 3 тысячи в день уходит на питание»

В семье Виктории растет трое детей. При этом, как отмечает сибирячка, экономить на еде они не привыкли — в день семья тратит на эти цели порядка 3 тысяч рублей. В доме Виктории всегда есть фрукты и овощи.

— Стараемся покупать разнообразную еду. На готовку обычно у меня уходит часа три, но я работаю не каждый день. Когда на дежурстве, то готовят сын и муж, — коротко рассказала женщина.



«Приходится экономить»

У новосибирца Александра трое детей в возрасте 16, 13 и 5 лет. Мужчина отметил, что режим питания приходится регулярно подстраивать — у его старшего сына аллергия на многие продукты: на молочный и куриный белок, на рыбу и некоторые другие.

