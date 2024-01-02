Морские ежи, ребра и пончики: чем удивляли новосибирские рестораторы в 2023 году — топ-10

К еде тут теперь добавились концерты или просто живая музыка. А временами на небольшом пространстве перед сценой публика и вовсе танцует какие-нибудь зажигательные латиноамериканские танцы. Тех, кто слишком привык к Центральному рынку в его традиционном виде, эта картина может изумлять и даже раздражать. Но трудно спорить с тем, что Новосибирск получил достопримечательность, пока уникальную для всей территории восточнее Урала.

Преображение года: «Рестохолл»

Если «Гастрокорт» шел к своему нынешнему виду несколько лет, то открытый в здании «Универсама» на Ленина «Рестохолл» появился на свет как в русских сказках — «ударившись об землю». От первого закрытия магазина на реконструкцию до начала работы прошло менее полутора месяцев. Там, где еще в конце октября стояли стеллажи и линия касс, теперь выстроились 12 корнеров с разной кухней (от пельменей и пасты, до ребер и китайской кухни), которые дополнил бар с вызывающим разные ассоциации названием «Песец».