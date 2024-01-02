Морские ежи, ребра и пончики: чем удивляли новосибирские рестораторы в 2023 году — топ-10

В 2023 году в Новосибирске заработало так много интересных заведений и проектов, что обозревателю НГС пришлось отсеять многие из них ради десятки самых-самых. В нее вошли и большие рестораны, и уютные бары, и маленькие кондитерские. Не говоря уже о гастрономических пространствах, которые вообще стали основным трендом года. Встречайте великолепную десятку по версии НГС.
Проект года: «Гастрохолл»
«Гастрокорт» на Центральном рынке сложился, вроде бы, ещё в
У части публики к «Гастрокорту» по-прежнему много вопросов и претензий. Да и арендаторы там регулярно жалуются то на повышение ставок, то на не всегда понятные решения администрации. Но после очередного расширения «Гастрокорт» превратился в проект уже не городского, а чуть ли не национального масштаба. Столько корнеров нет даже в огромных комплексах «Депо» в Москве (всего их уже три, но огромных — два). Именно здесь открылись точки с казахской, вайнахской, сирийской и другими национальными кухнями, появление которых в Новосибирске в качестве отдельных заведений вряд ли бы было реально.
К еде тут теперь добавились концерты или просто живая музыка. А временами на небольшом пространстве перед сценой публика и вовсе танцует какие-нибудь зажигательные латиноамериканские танцы. Тех, кто слишком привык к Центральному рынку в его традиционном виде, эта картина может изумлять и даже раздражать. Но трудно спорить с тем, что Новосибирск получил достопримечательность, пока уникальную для всей территории восточнее Урала.
Преображение года: «Рестохолл»
Если «Гастрокорт» шел к своему нынешнему виду несколько лет, то открытый в здании «Универсама» на Ленина «Рестохолл» появился на свет как в русских сказках — «ударившись об землю». От первого закрытия магазина на реконструкцию до начала работы прошло менее полутора месяцев. Там, где еще в конце октября стояли стеллажи и линия касс, теперь выстроились 12 корнеров с разной кухней (от пельменей и пасты, до ребер и китайской кухни), которые дополнил бар с вызывающим разные ассоциации названием «Песец».
Нужно признать, что «Рестохоллу» пока не удалось вызвать какой-то ажиотаж у публики. Вечером в пятницу-субботу зал может быть почти полным, но в остальные дни найти свободный стол не составляет труда. И не удивительно, ведь сам по себе формат уже вряд ли может кого-то удивить в Новосибирске. Да и среди арендаторов нет каких-то уникальных концепций. Но, возможно, комплекс сможет заработать в полную силу, когда станет не просто новинкой, а «врастет» в улицу Ленина корнями. То есть, когда большинство жителей города, которым может понадобиться что-то в центре, будут знать про место, куда можно прийти небольшой компанией и каждый найдет то, что ему ближе: пельмени с бараниной, сочный бургер, говядину по-монгольски или Фо Бо.
PR года: «Пончиковая»
Создатели кондитерской Biscuit house (в этом году еще одна точка заработала в Академгородке) прославились своим умением создавать вокруг своих проектов многочисленную группу восторженных фанатов. Но когда они открыли в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» свою маленькую кондитерскую с пончиками по 300 рублей за штуку, это выглядело почти как вызов. Тем не менее, в первые дни у дверей «Пончиковой» стабильно стояла очередь, да и потом частенько можно было заметить внутри хотя бы трех-четырех посетителей, пришедших за лакомством. Сейчас пончики доступны уже без очереди, но в ресторанном дворике то и дело можно встретить обладателей заветных коробочек.
Справедливости ради нужно признать, что пончики в этой кондитерской — это полноценные немаленькие десерты с большим количеством вкусного крема и интересным сочетанием добавок. И, как водится в таких случаях, у «Пончиковой» уже появились последователи. В небольшом гастропространстве «Вкусные точки», заработавшем на «Кировском рынке», появилось заведение с похожим продуктом (и такими же немаленькими ценами) под названием «Всё дело в креме».
Самый высокий чек: ресторан в ЛДС «Сибирь-Арена»
Ресторатор Денис Иванов открыл в этом году, наверное, самое элитное заведение в своей карьере. Поужинать там могут себе позволить далеко не все, фиксированная цена билета девять тысяч рублей. За эту сумму посетитель получает неограниченное количество закусок, горячих блюд, а также пива и сухого вина в режиме свободного буфета. Но дело, разумеется, не в блюдах. Просто у посетителя заведения есть возможность смотреть за игрой в хоккей (или каким-то шоу), сидя за столом с едой и напитками.
Строго говоря, проект Иванова нельзя считать «рестораном», это скорее вариант кейтерингового обслуживания, которое доступно только во время игр. Но он по-своему расширяет и обогащает, так сказать, городской пейзаж. Даже если абсолютное большинство горожан вряд ли смогут когда-либо воспользоваться такой опцией.
Элитное — в массы: «Крабы»
Проект, в котором уже три точки (последняя открыта совместно с создателями сидрерии Incider), предлагает морепродукты по сравнительно невысокой цене и в крайне демократичных местах. Первая точка заработала на «Гастрокорте», вторая — на «Ресторанном дворике», а третья (под названием «Крабы и сидр») открылась совсем недавно в «Рестохолле». В заведении морепродукты доступны в самом разном виде: от просто открытых устриц, до более или менее сложных конструкции. Моллюски и морские ежи ждут клиентов здесь прямо в выставленных на всеобщее обозрение аквариумах.
Качество кухни может не всегда соответствовать уровню, к которому привыкли в Новосибирске любители крабов и осьминогов. Но заведение и не пытается изображать из себя ресторан высокой кухни. По форме это типичный стрит-фуд, цены в котором, в целом, не то чтобы сильно выбиваются из общего ряда что в «Гастрокорте», что в «Рестохолле». А какие-то вещи вовсе могут стоить удивительно дешево (например, порция гребешка за 95 рублей).
Вопреки банальности: «ЮжанеГорожане»
Идея открыть в 2023 году заведение кавказско-среднеазиатской кухни выглядит, мягко говоря, не очень оригинальной. Это направление, получившее уже ироническое название «кавказия» (по аналогии с паназией), давно уже стало в Новосибирске мейнстрмом. Но создателям двухэтажного ресторана на метро Октябрьская удалось даже в столь банальном, казалось бы, жанре сделать яркое заведение с достойной кухней.
Заведение знаменательно еще и самим местом расположения. Район «Октябрьской» на глазах превращается в эдакий новосибирский Манхеттен с высотками, громоздящимися одна на другую. До этого здесь уже закрылись три разных проекта. Возможно, хотя бы «Южанам» удастся, наконец, воспользоваться стратегическим положением ресторана в новом деловом центре.
Два в одном: «ЖизньМарт»
Новая сеть с Урала, которая уже открыла в городе восемь точек, предложила новосибирцам новый тип кафе-магазинов, где можно купить с собой готовой еды или полуфабрикатов по цене товаров из супермаркета, или просто выпить кофе с выпечкой и даже посидеть с ноутбуком. И всё это практически без контактов с сотрудниками, поскольку выбирать товар и оплатить его можно самостоятельно. Это не вполне магазин продуктов и не совсем кофейня — формат, которого в городе просто не существовало.
Нельзя сказать, чтобы «ЖизньМарт» произвела какой-то фурор. Горожане, которым довелось делать покупки в точках сети на родине, в Екатеринбурге, отмечают, что уровень кухни местами пока не дотягивает до оригинала. Тем не менее, это ценное пополнение городской торгово-ресторанной инфраструктуры. У посетителя, который пришел за упаковкой с готовой едой, покупка займет несколько минут.
Близость к природе: «Лето»
Довольно дорогой ресторан при жилом квартале «Жуковка» заслуживает какого-нибудь приза за один только внешний вид. Большая часть столов здесь размещена в прозрачных куполах, которые укрывают от дождя, ветра и холода. За счет этого остается ощущение, что посетители находятся прямо в лесу. Точнее — в лощине на берегу журчащего по камням ручья. Ресторан, кстати, работает и зимой, когда этот контраст ощущается еще более остро.
В гастрономическом смысле упор здесь делается на морепродукты и рыбу, а также всё, что жарят на живом огне. Устриц или морских ежей можно выбрать в аквариуме самостоятельно. Для того, чтобы встать за гриль, придется договариваться отдельно. Но можно удовлетвориться просто близким созерцанием работы повара.
Самый ближний восток: «Курортники»
Проект владельца паназиатского кафе «Кухня Ли», открытый на месте проработавшей больше 20 лет блинной Bliss. Замена вышла достойной, создателям заведения удалось сделать место, которое сочетает умеренную экзотичность кухни и просто хорошо сделанную еду. И даже если какие-то знатоки израильской кухни могут заметить в меню какие-то неточности, люди сюда ходят просто обедать или посидеть вечером за бокалом вина.
В момент открытия «Курортники» выглядели началом тренда на ближневосточную кухню. Тем более, что еще в прошлом году на «Гастрокорте» заработала точка с сирийскими блюдами, а до этого уже несколько лет собирала свой маленький зал закусочная Yofe. Но Yofe под конец года приостановила работу на неопределенное время. К счастью, любовь к хумусу, фалафелю и шакшуке уже вышла за рамки строго национальной кухни, теперь их встретить можно в самых разных заведениях.
Столичная штучка: Frenk by Баста
Томленые свиные ребра — один из трендов года. В одном только «Гастрокорте» точек с этим блюдом работает сейчас три штуки. Одну из них группа Gusi уже начала превращать в сеть (второе заведение заработало в «Рестохолле»). На этом фоне само по себе появление еще одного бара с ребрами, может быть, и не выглядит каким-то событием. Но в Новосибирске давно уже не открывалось ничего столичного. И сеть с понятной, актуальной кухней, — это хороший вариант.
Поначалу там было почти нереально застать свободный стол без предварительного резерва. Сейчас ажиотаж чуть утих, но всё равно вечерами зал стабильно бывает полон. Чего о предшественнике в этом помещении — баре Guevara — сказать было никак нельзя. Так что замена пошла на пользу и рестораторам, и горожанам.
Среди других открытий года можно отметить гастробар в русском стиле «Нюра» и бар «Мейби Рислинг» (открыты одними владельцами). Тапас бар PilPil с яркими закусками и в меру гламурным интерьером, винный бар Pinot во дворе с мистическим муралом, нарисованным мексиканским художником из Гвадалахары, и большую столовую-кулинарию «Лаврушка» в подвале на площади Ленина.