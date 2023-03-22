В подвале НГУАДИ развернули студенческую столовую для всех новосибирцев — аппетитные фото с пирожными и залежами фруктов

У заведения два входа — с улицы, со стороны Орджоникидзе и изнутри здания через автоматическую «вертушку» которая открывается по карте студента или сотрудника университета. «Лаврушка» заняла подвал, в котором в свое время работали несколько заведений общепита, последним заметным арендатором была столовая «Сели-поели» (работала как минимум до 2012 года). После их закрытия подвал почти десять лет пустовал.