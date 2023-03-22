В подвале НГУАДИ развернули студенческую столовую для всех новосибирцев — аппетитные фото с пирожными и залежами фруктов

В подвале Новосибирского государственного университета архитектуры дизайна и искусства (НГУАДИ) рядом с площадью Ленина заработало заведение необычного формата «Лаврушка», совмещающее в себе функции столовой, кулинарии и продуктового магазина.
У заведения два входа — с улицы, со стороны Орджоникидзе и изнутри здания через автоматическую «вертушку» которая открывается по карте студента или сотрудника университета. «Лаврушка» заняла подвал, в котором в свое время работали несколько заведений общепита, последним заметным арендатором была столовая «Сели-поели» (работала как минимум до 2012 года). После их закрытия подвал почти десять лет пустовал.
Как рассказал директор и единственный учредитель ООО «Быстро Бистро» (которое управляет заведением) Максим Макаров, договор с руководством НГУАДИ был заключен еще два года назад, но строительные работы и необходимость согласования любых изменений (здание имеет статус памятника архитектуры) заняли много времени.
— Нам пришлось расширить лестницу, она была очень узкой, и прорубить большое окно, — говорит Макаров.
По словам Максима Макарова, пока львиная доля посетителей заведения приходится именно на студентов, но «Лаврушка» планирует привлекать публику и со стороны.
«Лаврушка» занимает 550 квадратов и сочетает сразу три формата. Здесь можно поесть на месте, как в столовой, взять готовые блюда и выпечку с собой и купить в небольшом магазине упакованные продукты (сыры, мясные деликатесы, макаронные изделия, замороженные полуфабрикаты и
Часть блюд можно сразу взять с полок в уже расфасованном виде (сэндвичи, десерты). Нефасованные закуски и салаты стоят в среднем 50–60 рублей за 100 грамм (цены везде указаны именно в таком формате). Большинство горячих блюд обойдутся дороже 100 рублей за 100 грамм.
Максим Макаров говорит, что если формат покажет себя хорошо в НГУАДИ, его можно будет развивать как сеть подобных кулинарий-магазинов при вузах.
«Лаврушка» открылась в минувшую пятницу. В обеденное время во вторник здесь были заняты почти все столы. Потом стало свободней, сотрудники объяснили это тем, что у студентов просто закончилась перемена.
Район площади Ленина, где открылось заведение, в принципе не страдает от недостатка предприятий общепита. На другой стороне площади работает столовая «Вилка-Ложка», еще чуть ниже по Красному проспекту еще одна сетевая столовая «Солнечный день», а чуть выше по Красному проспекту — «Быстропит» (в здании Новосибирского технологического института). Ранее в здании Облпотребсоюза (тоже в подвале) несколько лет проработала столовая сети «Трапеза», но она впоследствии закрылась.
О создателе заведения известно немного. Компания «Быстро Бистро» зарегистрирована лишь в 2021 году, и данных о ее финансовых результатах в «Контур.Фокусе» пока нет. У Максима Макарова есть также доля в еще одном действующем предприятии, занимающемся арендой недвижимости.
На новосибирском ресторанном рынке с начала года ощущается заметное оживление. За два первых месяца заработали сразу несколько заметных проектов. Так, на площади Калинина открылся пятый ресторан сети «Аджикинежаль», а в бизнес-центре на метро Октябрьская — заведение кавказско-среднеазиатской кухни «ЮжанеГорожане».