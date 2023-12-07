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Меняется четвертое заведение: в здании с баром «Руки вверх!» откроется тапас-бар — что там можно будет съесть

Прежде здесь располагалась пиццерия «У Белуччи круче»

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Новое заведение должно заработать до конца года

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В Новосибирске в четвертый раз менятся заведение в помещение на первом этаже того же здания, где сейчас расположен бар «Руки вверх». Последним арендатором было итальянское кафе «У Беллуччи круче», теперь там откроется итальянский тапас-бар.

Первым ресторанным проектом, который появился здесь ещё в 2003 году, была кофейня «Шансонье», ставшая одним из первых заведений такого рода в Новосибирске.

Так выглядела кофейня «Шансонье»

Так выглядела кофейня «Шансонье»

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В 2015 году владельцы решили отдать это помещение под итальянское кафе с пиццей из дровяной печи Drovamuka. В 2022 году планы опять изменились, печь для пиццы было решено сломать, а площадку отдать под другой (но тоже итальянский) проект тех же собственников «У Беллуччи круче». Но в итоге заведение закрылось, а на окнах бывшего кафе появилась надпись «аренда».

Как рассказал НГС ресторатор Григорий Морозов его группа готовится к открытию на этой площадке испанского тапас-бара под названием Pil Pil. Заведение должно начать работу до конца этого года.

Для заведения Drovamuka специально построили дровяную печь для пиццы

Для заведения Drovamuka специально построили дровяную печь для пиццы

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Формат тапас-бара предполагает упор на напитки, еда в таких заведениях присутствует преимущественно в форме небольших закусок. Само слово «тапас» (tapas) изначально предполагало небольшой кусочек хлеба с хамоном, сыром и т.д. который можно было положить сверху на стакан с вином. Сегодня в Испании под этим понимают по сути любую небольшую закуску, которая подаётся вместе с алкоголем.

Тапасом может называться в Испании любая закуска к вину

Тапасом может называться в Испании любая закуска к вину

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Григорий Морозов — основатель сети немецких пивных «Шульц». Сейчас ему лично или в партнерстве с другими предпринимателями принадлежат в Новосибирске бары Old Pub, Street food bar FRY, «Профсоюз». У ресторатора уже есть некоторый «испанский» опыт. На ресторанном дворике за гостиницей Центральная больше года работала точка с чуррос.

Группа заведений к которым имеет отношение ресторатор не имеет единого названия. Подобных сравнительно новых объединений в последнее время появилось уже немало. О самых заметных НГС писал, например, в минувшем ноябре.

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