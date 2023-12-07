Меняется четвертое заведение: в здании с баром «Руки вверх!» откроется тапас-бар — что там можно будет съесть

В 2015 году владельцы решили отдать это помещение под итальянское кафе с пиццей из дровяной печи Drovamuka. В 2022 году планы опять изменились, печь для пиццы было решено сломать, а площадку отдать под другой (но тоже итальянский) проект тех же собственников «У Беллуччи круче». Но в итоге заведение закрылось, а на окнах бывшего кафе появилась надпись «аренда».