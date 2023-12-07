Меняется четвертое заведение: в здании с баром «Руки вверх!» откроется тапас-бар — что там можно будет съесть

В Новосибирске в четвертый раз менятся заведение в помещение на первом этаже того же здания, где сейчас расположен бар «Руки вверх». Последним арендатором было итальянское кафе «У Беллуччи круче», теперь там откроется итальянский тапас-бар.
Первым ресторанным проектом, который появился здесь ещё в 2003 году, была кофейня «Шансонье», ставшая одним из первых заведений такого рода в Новосибирске.
В 2015 году владельцы решили отдать это помещение под итальянское кафе с пиццей из дровяной печи Drovamuka. В 2022 году планы опять изменились, печь для пиццы было решено сломать, а площадку отдать под другой (но тоже итальянский) проект тех же собственников «У Беллуччи круче». Но в итоге заведение закрылось, а на окнах бывшего кафе появилась надпись «аренда».
Как рассказал НГС ресторатор Григорий Морозов его группа готовится к открытию на этой площадке испанского тапас-бара под названием Pil Pil. Заведение должно начать работу до конца этого года.
Формат тапас-бара предполагает упор на напитки, еда в таких заведениях присутствует преимущественно в форме небольших закусок. Само слово «тапас» (tapas) изначально предполагало небольшой кусочек хлеба с хамоном, сыром и т.д. который можно было положить сверху на стакан с вином. Сегодня в Испании под этим понимают по сути любую небольшую закуску, которая подаётся вместе с алкоголем.
Григорий Морозов — основатель сети немецких пивных «Шульц». Сейчас ему лично или в партнерстве с другими предпринимателями принадлежат в Новосибирске бары Old Pub, Street food bar FRY, «Профсоюз». У ресторатора уже есть некоторый «испанский» опыт. На ресторанном дворике за гостиницей Центральная больше года работала точка с чуррос.
Группа заведений к которым имеет отношение ресторатор не имеет единого названия. Подобных сравнительно новых объединений в последнее время появилось уже немало. О самых заметных НГС писал, например, в минувшем ноябре.