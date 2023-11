Плетут сети: четыре компании держат больше десятка разных заведений в Новосибирске — кто ими владеет

Новое ресторанное объединение под названием Neko Group родилось, по сути, из одного проекта, запущенного Максимом Ковязиным по случаю. Создатели кафе с интересной ближневосточной едой «Орджоникидзе», которое так и не смогло найти путь к сердцам горожан, решили его продать вместе с договором аренды. Максим Ковязин, основным проектом которого на тот момент был винный бар Pardon my French, решил взять рискованное, но перспективное помещение в центре. Так появилось кафе с современной паназиатской кухней No Spicy please.