Плетут сети: четыре компании держат больше десятка разных заведений в Новосибирске — кто ими владеет

В 2021 предприниматели решили пополнить свой портфель брендов проектом из более высокого ценового сегмента, открыв в Новосибирске пивной ресторан столичной сети Lambic. Заведение заняло не очень бросающееся в глаза помещение на тихой улице, но в престижном жилом комплексе («Переулок Бульварный»). Ресторан популярен и приносит прибыль: по данным «Контур.Фокус», она составила в прошлом году 5,2 миллиона рублей при более чем 100 миллионов рублей выручки.