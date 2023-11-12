Плетут сети: четыре компании держат больше десятка разных заведений в Новосибирске — кто ими владеет

Мы живём в эпоху сетей: любой предприниматель, достигнув успеха, начинает масштабировать свой бизнес, открывая новые и новые точки по доказавшей жизнеспособность модели. Хотя можно пойти и по другому пути: создавать каждый раз что-то новое. Обозреватель НГС собрал четыре свежих истории на новосибирском ресторанном рынке, когда владельцы одного успешного проекта не ограничились его тиражированием, а продолжают придумывать разные форматы заведений.
Том Ям, орехи и пицца
Новое ресторанное объединение под названием Neko Group родилось, по сути, из одного проекта, запущенного Максимом Ковязиным по случаю. Создатели кафе с интересной ближневосточной едой «Орджоникидзе», которое так и не смогло найти путь к сердцам горожан, решили его продать вместе с договором аренды. Максим Ковязин, основным проектом которого на тот момент был винный бар Pardon my French, решил взять рискованное, но перспективное помещение в центре. Так появилось кафе с современной паназиатской кухней No Spicy please.
В 2019 году партнером Ковязина, как можно понять из данных «Контур.Фокус», стал Дмитрий Пирогов, который с тех пор является соучредителем целого ряда имеющих отношение к заведениям группы компаний. Частью из них, впрочем, управляет ИП Елена Ковязина.
В 2021 году предприниматели решились на расширение, открыв ещё одно No spicy please на Левом берегу, на проспекте Маркса, где тоже не сразу, но добились успеха. Чистая прибыль ООО «Кука» (управляет No Spicy) по итогам 2022 года составила 15 миллионов рублей.
В прошлом году к паназиатскому кафе добавились «ореховое» кафе Nuts и итальянское Via Margarita. Рестораторы решили воспользоваться предоставившейся возможностью: по соседству с точкой на Маркса закрылось заведение и освободились площади. А в этом году компания вышла в ТЦ, открыв в «Галерее» уже третий No Spicy и взяв пару площадок под свои итальянский и «ореховый» проекты.
Лапша, хинкали, такос и «Фо Бо»
Повар Роман Комаров открыл первую собственную точку на ресторанном дворике за гостиницей Центральная, когда там всё только начиналось. Это маленькое заведение живо по сей день, хотя работает только навынос — внутри места едва хватает для тех, кто пришел заказать или забрать заказанное. Потом была попытка масштабировать этот опыт в павильоне на Красном проспекте, но дело не пошло.
Развернуться по-настоящему вышло только на «Гастрокорте», где Wok in Wall стала одним из первых «резидентов», дополнившись почти сразу заведением Aloha с популярным поке. А дальше процесс пошел уже почти по накатанной. Комаров начал не тиражировать имеющийся формат, а придумывать новые. Так на «Гастрокорте» появилась точка с мексиканской едой, с китайской, грузинская закусочная. К ним затем добавились заведения в другом гастропространстве, поскромнее — в ТЦ «Река».
Его новым проектом стало кафе с вьетнамской едой под названием «Вьетнамка», которая сейчас выглядит едва ли не самым посещаемым заведением в ТЦ — конечно, после «Хот-Дог Мастера». Финансовые результаты бизнеса неизвестны — заведениями управляет ИП.
Пиво и сидр
Игорь Каменев и Максим Серант создали свое первое заведение, маленький бар The Rooks, буквально своими руками. В своей изначальной версии он выглядел скорее как какое-то тусовочное место для узкого круга любителей, чем как полноценное заведение, способное конкурировать с имевшимися тогда в городе барами. Но создатели The Rooks не особенно стремились отнять чью-то публику — просто собрали свою собственную.
Потом заведение расширилось, став частью первого барного дворика Новосибирска. В 2016 году открылся The Rooks в Шерегеше — на новом месте пришлось привлечь местного партнера, но вряд ли Максим и Игорь об этом сожалеют. В прошлом году именно эта компания обеспечила им добрую половину всех поступлений: «Рукс в Геше» заработал предпринимателям 170 миллионов рублей выручки и принес 8,4 миллиона рублей чистой прибыли.
Успех ресторанного дворика за гостиницей Центральная заставил заинтересоваться этой площадкой, и здесь появилась первая (и пока единственная) новосибирская сидрерия. Игорь Каменев занимается так же дистрибуцией сидра, его компании даже принадлежит ставший уже довольно популярным бренд «Бродилка» (сам напиток производят в Подмосковье).
В этом году предприниматели решили ударить по рюмочным, открыв один за другим два заведения этого формата: одно, «Сияние», по соседству с «Руксом», другое — в здании гостиницы: «Центральная рюмочная». Да ещё и занялись сидороварением самостоятельно.
Америка, Бельгия и винишко
Сразу четыре проекта в разных нишах в Новосибирске объединены общими (или частично пересекающимися) учредителями: прежде всего это Михаил Седов и Алексей Чикунов. Люди это в целом непубличные, да и заведения они открывали до недавнего времени в основном по франчайзингу.
Началось всё ещё в 2012 году с баров иркутской сети Harat`s, у которых в Новосибирске было несколько адресов. Заведения на Челюскинцев и Фрунзе по разным причинам закрылись, а бар на Советской прекрасно себя чувствует и поныне: в прошлом году он даже расширился, поглотив помещение, в котором до этого работала закусочная «Папа Джонс». Договорится с владельцами заведения было несложно — 99% в ООО «Пи Джей Новосибирск» (управляет пиццериями в Новосибирске) принадлежит Михаилу Седову.
В 2021 предприниматели решили пополнить свой портфель брендов проектом из более высокого ценового сегмента, открыв в Новосибирске пивной ресторан столичной сети Lambic. Заведение заняло не очень бросающееся в глаза помещение на тихой улице, но в престижном жилом комплексе («Переулок Бульварный»). Ресторан популярен и приносит прибыль: по данным «Контур.Фокус», она составила в прошлом году 5,2 миллиона рублей при более чем 100 миллионов рублей выручки.
В этом году рестораторы решили рискнуть и запустили уже свой собственный проект — винный бар Pinont, открывшийся в подвале офисного центра на Красном проспекте,17. Изначально там планировали другое заведение — в мексиканском стиле. Для этого из Гудалахары даже пригласили известного уличного художника, который нарисовал огромный мурал. Но инвесторы охладели к проекту и помещение взяла компания единственным учредителем которой указан Алексей Чикунов.
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