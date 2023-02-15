Рядом с бизнес-центром у метро «Октябрьская» появилось гигантское золотое хинкали — что это значит

В помещении нашлось место для небольшой сыроварни — она заняла надстройку, которая существовала еще в предыдущем заведении, но использовалась для дополнительных посадочных мест. Сыры здесь делают как грузинские, так и традиционные итальянские.

Ресторан назван грузинским, однако готовят здесь блюда не только кавказской кухни. В меню есть салаты оливье и нисуаз, шницель, жареная рыба дорадо и т. д. Даже формально грузинские позиции могут быть приготовлены по нетрадиционным рецептам. Так, в одном виде хинкали в качестве начинки используют кусочек мраморной говядины в соусе (а не фарш), а в другом — креветки и сыр страчателла.