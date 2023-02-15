Рядом с бизнес-центром у метро «Октябрьская» появилось гигантское золотое хинкали — что это значит

В Новосибирске у входа в бизнес-центр на Кирова, 23 появилась «золотая» скульптура, изображающая хинкали в человеческий рост. Так создатели открытого здесь ресторана грузинской кухни решили привлечь к себе внимание публики.
Заведение «ЮжанеГорожане» заняло помещение, где до этого работали ресторан «Маргарита пьет вино» и кофейня «ПРАЙМТАЙМ». На первом этаже посетителей встречает печь, в которой готовятся и сервируются хачапури, а также расположена небольшая часть посадочных мест. Второй этаж разделен на несколько зон, в том числе здесь находится открытая зона, где готовят хинкали. В глубине зала, в тупике, размещена детская комната.
В помещении нашлось место для небольшой сыроварни — она заняла надстройку, которая существовала еще в предыдущем заведении, но использовалась для дополнительных посадочных мест. Сыры здесь делают как грузинские, так и традиционные итальянские.
Ресторан назван грузинским, однако готовят здесь блюда не только кавказской кухни. В меню есть салаты оливье и нисуаз, шницель, жареная рыба дорадо
Цены по новосибирским меркам можно считать средними. Так, хинкали стоят от 70 (с домашним фаршем) до 170 (с креветками) рублей за штуку, люля-кебаб — от 390 (курица) до 590 (баранина) рублей, салаты — от 290 (с печеной свеклой и моцареллой) до 690 (с ростбифом) рублей.
Ресторан управляется ООО «ТСН», единственный учредитель которого, по данным «Контур.Фокуса», Евгений Тишкин. Он также является единственным учредителем ООО «ТБС», зарегистрированного в Сургуте. Судя по закрепленному за компанией товарному знаку, это юрлицо управляет паназиатским кафе Tom Yum Bar (заведение открылось в этом городе по франчайзингу в прошлом году).
Директор «ТСН» Сергей Ким работал в свое время шеф-поваром в ресторане Goodman, занимался развитием франчайзинговой сети в «Ясно Групп» (прежде всего — сеть «Хочу Пури»), а в прошлом году уже в качестве предпринимателя открыл по франчайзингу Tom Yum Bar в ТРЦ «Аура».
Как рассказал Ким, он сам жил в детстве в районе станции метро «Октябрьская» и с этими местами у него связаны личные воспоминания.
— Раньше здесь были пустыри и котлованы. Было трудно поверить, что тут вырастут такие высотки, — говорит он.
По словам Кима, заведение планирует предложить посетителям блюда современной грузинской кухни и сделать упор на собственные сыры. Кроме того, здесь много внимания намерены уделять качеству продуктов.
— У нас есть поставщик томатов в Москве, который при закупке делает фото образцов и посылает шеф-повару перед тем, как их купить. Получается дорого, но на цену салата одна помидорка влияет не так сильно. А разница во вкусе сразу чувствуется, — рассказывает руководитель «Южан».
Район «Октябрьской» действительно активно застраивается в последние годы. Совсем недавно были введены в эксплуатацию башни ЖК Richmond с большой торговой офисной частью. За бизнес-центром, где открылся ресторан, достраиваются высотные жилые комплексы Chicago и «Облака-2».
При этом нельзя сказать, что в этой зоне высокая концентрация заведений общепита. Если не считать павильоны уличной еды, то в пятиминутной шаговой доступности от «Южан» можно найти не больше трех заведений: «Додо Пицца», кафе-кондитерская Kulikov и кафе «Кадриль» в Закаменском сквере. Все остальные заведения или расположены значительно дальше по улице Кирова, или находятся в глубине жилых кварталов.
Посмотреть, как выглядит район станции метро «Октябрьская», где на одной территории сошлись школа дореволюционной постройки, конструктивистское училище и суперсовременные высотки, можно в репортаже Стаса Соколова.