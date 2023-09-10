В новом ЛДС заработал ресторан с безлимитом в 9000 рублей — чем там кормят и виден ли хоккей из-за столов

Ресторатор Денис Иванов открыл в новом ЛДС «Сибирь-Арена» заведение, которое работает во время хоккейных матчей. Чтобы попасть в новый ресторан, нужно заплатить почти
Ресторан расположен между секторами H1–H3 (они находятся внизу) и H4–H6 (сверху). Обслуживание построено по системе свободного буфета (как в отеле во время завтраков). Посетителям предлагаются закуски, салаты, горячие блюда, лежащие в подогреваемых мармитах. В стоимость билета включены также безлимитные сухое вино и пиво.
Зрители могут расположиться или внутри помещения (большая часть столов с высокими табуретами расположена у окон), или непосредственно на открытой галерее, где вид на арену уже ничего не перекрывает. Со столов на галерее и с высоких табуретов у окон видна вся арена. Посетители за большими столами вынуждены будут вставать, если захотят рассмотреть происходящее на льду.
Ресторан работает только во время игр или других мероприятий, посетить его можно, купив соответствующий билет, дающий доступ в эту зону. Стоимость его сейчас на сайте ХК «Сибирь» — 8990 рублей. Для сравнения, билеты в сектора H1–H3 на ближайшие игры стоят 590 рублей. Билеты в самые дорогие сектора E3 и A3 стоят 1690 или 2490 рублей. Доступных билетов в VIP-ложу (расположена на том же уровне, что и ресторан) на сайте нет, но в компании Иванова отмечают, что их стоимость составляет не менее 5000 рублей.
Всего в заведении порядка 100 посадочных мест. Во время вчерашнего матча «Сибири» с екатеринбургским «Автомобилистом» были заняты больше десятка столов на галерее и несколько столов в зале.
Иванову в ЛДС принадлежит не только ресторан, но и все девять буфетов, которые продают напитки и закуски для посетителей. Сам ресторатор признаёт, что формат работы заведения и набор блюд может быть скорректирован в зависимости от спроса и потребностей публики.
— Управление таким комплексом заведений требует от оператора способности собрать в нужное время достаточное количество профессиональных сотрудников, — отметил Иванов.
Ранее у компании Иванова был опыт работы в Новосибирском оперном театре и на олимпийских играх в Ванкувере (организация питания в «Русском доме»). Сейчас у ресторатора больше 30 заведений в Новосибирске (сети «Чашка кофе» и Beerman, а также рестораны #СИБИРСЬСИБИРЬ, Т.Б.К. Лонж, «Жан Хуан Лу»
Первый матч ХК «Сибирь» в новом сезоне на ЛДС «Сибирь-Арена» прошел