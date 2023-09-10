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В новом ЛДС заработал ресторан с безлимитом в 9000 рублей — чем там кормят и виден ли хоккей из-за столов

Заведение на новой ледовой арене открыл ресторатор Денис Иванов

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Денис Иванов развивает в новом ЛДС не только ресторан, но и сеть буфетов для всех болельщиков

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Ресторатор Денис Иванов открыл в новом ЛДС «Сибирь-Арена» заведение, которое работает во время хоккейных матчей. Чтобы попасть в новый ресторан, нужно заплатить почти 9 тысяч рублей за один билет.

Ресторан расположен между секторами H1–H3 (они находятся внизу) и H4–H6 (сверху). Обслуживание построено по системе свободного буфета (как в отеле во время завтраков). Посетителям предлагаются закуски, салаты, горячие блюда, лежащие в подогреваемых мармитах. В стоимость билета включены также безлимитные сухое вино и пиво.

Столы в галерее (снимок сделан до начала игры)

Столы в галерее (снимок сделан до начала игры)

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Зрители могут расположиться или внутри помещения (большая часть столов с высокими табуретами расположена у окон), или непосредственно на открытой галерее, где вид на арену уже ничего не перекрывает. Со столов на галерее и с высоких табуретов у окон видна вся арена. Посетители за большими столами вынуждены будут вставать, если захотят рассмотреть происходящее на льду.

В зале ресторана

В зале ресторана

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Ресторан работает только во время игр или других мероприятий, посетить его можно, купив соответствующий билет, дающий доступ в эту зону. Стоимость его сейчас на сайте ХК «Сибирь» — 8990 рублей. Для сравнения, билеты в сектора H1–H3 на ближайшие игры стоят 590 рублей. Билеты в самые дорогие сектора E3 и A3 стоят 1690 или 2490 рублей. Доступных билетов в VIP-ложу (расположена на том же уровне, что и ресторан) на сайте нет, но в компании Иванова отмечают, что их стоимость составляет не менее 5000 рублей.

Заведение работает по принципу безлимитного буфета

Заведение работает по принципу безлимитного буфета

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Всего в заведении порядка 100 посадочных мест. Во время вчерашнего матча «Сибири» с екатеринбургским «Автомобилистом» были заняты больше десятка столов на галерее и несколько столов в зале.

Иванову в ЛДС принадлежит не только ресторан, но и все девять буфетов, которые продают напитки и закуски для посетителей. Сам ресторатор признаёт, что формат работы заведения и набор блюд может быть скорректирован в зависимости от спроса и потребностей публики.

Во время игры были полностью заняты столы в галерее, откуда лучше вид на поле

Во время игры были полностью заняты столы в галерее, откуда лучше вид на поле

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— Управление таким комплексом заведений требует от оператора способности собрать в нужное время достаточное количество профессиональных сотрудников, — отметил Иванов.

Тот, кто заплатил за билет на хоккей почти 9000 рублей, смог скрасить вчерашнее поражение любимой команды едой и напитками. «Сибирь» уступила со счетом 1:6

Тот, кто заплатил за билет на хоккей почти 9000 рублей, смог скрасить вчерашнее поражение любимой команды едой и напитками. «Сибирь» уступила со счетом 1:6

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Ранее у компании Иванова был опыт работы в Новосибирском оперном театре и на олимпийских играх в Ванкувере (организация питания в «Русском доме»). Сейчас у ресторатора больше 30 заведений в Новосибирске (сети «Чашка кофе» и Beerman, а также рестораны #СИБИРСЬСИБИРЬ, Т.Б.К. Лонж, «Жан Хуан Лу» и т. д.), шесть ресторанов в Москве (сеть KU, #СИБИРСЬСИБИРЬ и и пивной ресторан Krombacher) и два заведения в Тюмени.

Первый матч ХК «Сибирь» в новом сезоне на ЛДС «Сибирь-Арена» прошел 7 сентября, команда играла с «Барысом» из Казахстана. Посмотреть на то, как это было, можно в фоторепортаже НГС.

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