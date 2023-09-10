В новом ЛДС заработал ресторан с безлимитом в 9000 рублей — чем там кормят и виден ли хоккей из-за столов

Ресторан работает только во время игр или других мероприятий, посетить его можно, купив соответствующий билет, дающий доступ в эту зону. Стоимость его сейчас на сайте ХК «Сибирь» — 8990 рублей. Для сравнения, билеты в сектора H1–H3 на ближайшие игры стоят 590 рублей. Билеты в самые дорогие сектора E3 и A3 стоят 1690 или 2490 рублей. Доступных билетов в VIP-ложу (расположена на том же уровне, что и ресторан) на сайте нет, но в компании Иванова отмечают, что их стоимость составляет не менее 5000 рублей.

