Зря вы ели яблоки: эти 5 продуктов лучше всего помогают справиться с усталостью и анемией

С самого детства всем нам советовали есть яблоки, потому что в них много железа. Вспомнив это, мы решили проверить, сколько конкретно это «много» составляет. И есть ли продукты, в которых железа еще больше. А если есть, то могут ли они помочь при анемии? Результаты — в нашем небольшом исследовании.
Кто чаще всего подвержен анемии
Чаще всего анемия встречается у беременных женщин, кормящих матерей, людей со слабым иммунитетом, а также у пациентов, которые недавно перенесли операцию или потеряли много крови. Также анемия развивается из-за заболеваний тонкого кишечника и невосприимчивости витамина В12 — без него организм вообще не усваивает железо.
Как распознать анемию
У анемии есть несколько главных клинических проявлений. Человек с дефицитом железа быстро устает, у него часто кружится голова, пропадает аппетит, но появляется апатия, кожа становится бледной, а волосы и ногти — ломкими, перед глазами всё чаще мелькают «мушки», одолевают одышка и учащенное сердцебиение.
Чем опасна анемия
Врачи настаивают на том, что анемию пускать на самотек нельзя. Из-за нее ткани и органы получают меньше кислорода, из-за чего страдают мозг и сердце, развиваются сопутствующие патологии и заболевания.
— Особенно опасна железодефицитная анемия для будущих мам, так как при этом ребенок в утробе не получает достаточное количество кислорода и питательных веществ, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В результате этого плод начинает отставать в развитии, возникает риск преждевременных родов, слабости родовой деятельности и рождения ребенка с маленьким весом.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Что можно есть при анемии
На начальных этапах развития анемии уровень железа в организме можно повысить благодаря некоторым продуктам. С детства мы, к примеру, слышали, что много железа в яблоках. Но его там всего
Печень
Чемпион по содержанию железа — свиная печень. В ее ста граммах содержится порядка
Опять же, это должна быть грамотно и качественно приготовленная печень, ни в коем случае не сырая, а термически обработанная. Минусом печени может являться высокое содержание холестерина.
Гранаты
Благодаря витамину С гранатовый сок ускоряет усвоение железа с пищей. Кроме того, в гранатах есть важный «женский» витамин — Е. Он защищает клетки от старения и гибели, при его недостатке у женщин могут появиться нарушение менструального цикла и снижение полового влечения. Гранат облегчает течение климакса, а разбавленный водой гранатовый сок во время беременности обеспечивает маму и будущего ребенка необходимыми витаминами. Разбавлять гранатовый сок нужно из-за того, что он содержит много кислот (лимонную, яблочную, щавелевую), может вызвать раздражение желудка и не лучшим образом влиять на малыша. Также в гранате содержится эллаготанин, который предотвращает рост раковых клеток и защищает от рака молочной железы.
Гречка
Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом.
— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны. Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, — добавляет диетолог Татьяна Селезнева.
Татьяна Селезнева — фуд-коуч по здоровому питанию, врач-диетолог, автор курса «Интеллектуальное похудение».
Красное мясо
По данным диетологов, человеку в возрасте
— Рекомендуемая норма потребления красного мяса —
Стоит учитывать, что это суточные нормативы животного белка. Если в рационе есть рыба, яйца, сыр, творог, молоко и кисломолочные продукты, употреблять свинину, говядину и птицу нужно в гораздо меньших объемах. В среднем диетологи рекомендуют включать в рацион мясные продукты
Также есть рекомендации для тех, кто хочет как можно дольше держать себя в форме. Например, после
Красное мясо богато белком, витамином B12 и железом, а по своему аминокислотному составу оно превосходит другие источники белка. Поэтому полностью исключать из своего рациона красное мясо не рекомендуют. Но если у человека есть задержка стула или снижение кислотности желудка, мясо будет нести токсическую нагрузку.
— Плюс если есть заболевания печени, то будет повышаться уровень мочевой кислоты. Всё очень индивидуально, — говорит гастроэнтеролог Анастасия Чайка. — В противовес этому вегетарианцы, которые чаще страдают депрессией, анемией. Потому что из красного мяса у нас синтезируются различные аминокислоты, полезные для головного мозга, в том числе триптофан, предшественник серотонина. Поэтому здесь тоже однозначного ответа нет.
Анастасия Чайка — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы».
Овсянка
В овсяной крупе около 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров, что вдвое больше, чем в той же гречке.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Овсянка благоприятно воздействует на нервную систему, активизирует работу мозга, повышает работоспособность и концентрацию внимания, предотвращает сонливость, придает сил и выносливости, помогает справиться с последствиями стресса. Она также поддерживает в норме уровень сахара и холестерина в крови.
Но не стоит забывать, что самостоятельно прописывать себе диеты — не лучшая затея. И прежде чем активно набрасываться на один из продуктов, лучше всего обсудить эту идею с врачом.
— На самом деле, если уже появилась анемия, снижение гемоглобина в крови, это уже заболевание, и лечится оно препаратами, назначенными врачом, ведь анемии бывают нескольких разновидностей, — говорит Ирина Бородина. — И продуктами питания уровень гемоглобина в крови не поднять, а можно лишь профилактировать.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Как лечить анемию
В современной фармакологии существует множество препаратов, которые увеличивают уровень железа в организме. Но принимать их нужно по определенной схеме и только после консультации с врачом. Он назначит конкретные препараты и расскажет, как их правильно принимать и как долго пить.
Если вам прописали железосодержащие препараты, не забывайте о нюансах их приема. Например, их лучше не принимать за полтора часа до еды или через два часа после нее. В течение
Кстати, не так давно мы с врачами перечислили шесть продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина без таблеток — они точно есть у вас на кухне.