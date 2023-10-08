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Зря вы ели яблоки: эти 5 продуктов лучше всего помогают справиться с усталостью и анемией

Вам стоит внимательнее к ним присмотреться

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Все мы слышали, что в яблоках полно железа. Но правда ли это?

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С самого детства всем нам советовали есть яблоки, потому что в них много железа. Вспомнив это, мы решили проверить, сколько конкретно это «много» составляет. И есть ли продукты, в которых железа еще больше. А если есть, то могут ли они помочь при анемии? Результаты — в нашем небольшом исследовании.

Кто чаще всего подвержен анемии

Чаще всего анемия встречается у беременных женщин, кормящих матерей, людей со слабым иммунитетом, а также у пациентов, которые недавно перенесли операцию или потеряли много крови. Также анемия развивается из-за заболеваний тонкого кишечника и невосприимчивости витамина В12 — без него организм вообще не усваивает железо.

Как распознать анемию

У анемии есть несколько главных клинических проявлений. Человек с дефицитом железа быстро устает, у него часто кружится голова, пропадает аппетит, но появляется апатия, кожа становится бледной, а волосы и ногти — ломкими, перед глазами всё чаще мелькают «мушки», одолевают одышка и учащенное сердцебиение.

Чем опасна анемия

Врачи настаивают на том, что анемию пускать на самотек нельзя. Из-за нее ткани и органы получают меньше кислорода, из-за чего страдают мозг и сердце, развиваются сопутствующие патологии и заболевания.

— Особенно опасна железодефицитная анемия для будущих мам, так как при этом ребенок в утробе не получает достаточное количество кислорода и питательных веществ, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В результате этого плод начинает отставать в развитии, возникает риск преждевременных родов, слабости родовой деятельности и рождения ребенка с маленьким весом.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Что можно есть при анемии

На начальных этапах развития анемии уровень железа в организме можно повысить благодаря некоторым продуктам. С детства мы, к примеру, слышали, что много железа в яблоках. Но его там всего 0,1 мг на 100 граммов. А учитывая, что из растительной пищи железо усваивается не полностью, яблоки при железодефицитной анемии, получается, малоэффективны. Так какие тогда продукты помогают справиться с усталостью и анемией?

Печень

Чемпион по содержанию железа — свиная печень. В ее ста граммах содержится порядка 20 мг железа. На втором месте — печень говяжья (17 мг), на третьем с большим отставанием (всего 9 мг железа) находится куриная печень. Кроме того, в печени содержатся важные для работы метаболизма витамины: A, D, витамины группы В.

Опять же, это должна быть грамотно и качественно приготовленная печень, ни в коем случае не сырая, а термически обработанная. Минусом печени может являться высокое содержание холестерина.

Гранаты

Благодаря витамину С гранатовый сок ускоряет усвоение железа с пищей. Кроме того, в гранатах есть важный «женский» витамин — Е. Он защищает клетки от старения и гибели, при его недостатке у женщин могут появиться нарушение менструального цикла и снижение полового влечения. Гранат облегчает течение климакса, а разбавленный водой гранатовый сок во время беременности обеспечивает маму и будущего ребенка необходимыми витаминами. Разбавлять гранатовый сок нужно из-за того, что он содержит много кислот (лимонную, яблочную, щавелевую), может вызвать раздражение желудка и не лучшим образом влиять на малыша. Также в гранате содержится эллаготанин, который предотвращает рост раковых клеток и защищает от рака молочной железы.

Гречка

Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом.

— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны. Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, — добавляет диетолог Татьяна Селезнева.

Татьяна Селезнева — фуд-коуч по здоровому питанию, врач-диетолог, автор курса «Интеллектуальное похудение».

Красное мясо

По данным диетологов, человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.

— Рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день, — говорит начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. — В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. В первую очередь красное мясо и печень необходимы людям с анемией, потому что содержащееся в них железо усваивается лучше всего. Неслучайно, кстати, анемия часто наблюдается у веганов.

Стоит учитывать, что это суточные нормативы животного белка. Если в рационе есть рыба, яйца, сыр, творог, молоко и кисломолочные продукты, употреблять свинину, говядину и птицу нужно в гораздо меньших объемах. В среднем диетологи рекомендуют включать в рацион мясные продукты 3–5 раз в неделю.

Также есть рекомендации для тех, кто хочет как можно дольше держать себя в форме. Например, после 40 лет норму потребления мяса в день эксперты советуют снизить.

Красное мясо богато белком, витамином B12 и железом, а по своему аминокислотному составу оно превосходит другие источники белка. Поэтому полностью исключать из своего рациона красное мясо не рекомендуют. Но если у человека есть задержка стула или снижение кислотности желудка, мясо будет нести токсическую нагрузку.

— Плюс если есть заболевания печени, то будет повышаться уровень мочевой кислоты. Всё очень индивидуально, — говорит гастроэнтеролог Анастасия Чайка. — В противовес этому вегетарианцы, которые чаще страдают депрессией, анемией. Потому что из красного мяса у нас синтезируются различные аминокислоты, полезные для головного мозга, в том числе триптофан, предшественник серотонина. Поэтому здесь тоже однозначного ответа нет.

Анастасия Чайка — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы».

Овсянка

В овсяной крупе около 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров, что вдвое больше, чем в той же гречке.

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Овсянка благоприятно воздействует на нервную систему, активизирует работу мозга, повышает работоспособность и концентрацию внимания, предотвращает сонливость, придает сил и выносливости, помогает справиться с последствиями стресса. Она также поддерживает в норме уровень сахара и холестерина в крови.

Но не стоит забывать, что самостоятельно прописывать себе диеты — не лучшая затея. И прежде чем активно набрасываться на один из продуктов, лучше всего обсудить эту идею с врачом.

— На самом деле, если уже появилась анемия, снижение гемоглобина в крови, это уже заболевание, и лечится оно препаратами, назначенными врачом, ведь анемии бывают нескольких разновидностей, — говорит Ирина Бородина. — И продуктами питания уровень гемоглобина в крови не поднять, а можно лишь профилактировать.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Как лечить анемию

В современной фармакологии существует множество препаратов, которые увеличивают уровень железа в организме. Но принимать их нужно по определенной схеме и только после консультации с врачом. Он назначит конкретные препараты и расскажет, как их правильно принимать и как долго пить.

Если вам прописали железосодержащие препараты, не забывайте о нюансах их приема. Например, их лучше не принимать за полтора часа до еды или через два часа после нее. В течение 40–60 минут после приема не рекомендуется есть, пить чай и кофе. А запивать таблетки советуют подкисленной жидкостью (водой с долькой лимона, компотом) — потому что при взаимодействии с витамином С железо усваивается быстрее.

Кстати, не так давно мы с врачами перечислили шесть продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина без таблеток — они точно есть у вас на кухне.

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