Зря вы ели яблоки: эти 5 продуктов лучше всего помогают справиться с усталостью и анемией

Чем опасна анемия

Врачи настаивают на том, что анемию пускать на самотек нельзя. Из-за нее ткани и органы получают меньше кислорода, из-за чего страдают мозг и сердце, развиваются сопутствующие патологии и заболевания.

— Особенно опасна железодефицитная анемия для будущих мам, так как при этом ребенок в утробе не получает достаточное количество кислорода и питательных веществ, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В результате этого плод начинает отставать в развитии, возникает риск преждевременных родов, слабости родовой деятельности и рождения ребенка с маленьким весом.