Всего шесть обычных продуктов помогут снизить уровень холестерина без таблеток

Ячневая каша

Ячневую кашу врачи называют отличным диетическим продуктом, который и фигуру в стройности поможет поддержать, и с очищением организма справится. А еще она полезна для печени, помогает удалить из организма лишний холестерин и бороться с холестериновыми бляшками.



— Ячневая крупа содержит большое количество витамина PP. Он влияет на состояние сосудов и сосудистый тонус, в том числе это касается сосудов головного мозга, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — С возрастом в сосудах могут появляться холестериновые бляшки, из-за чего нарушается кровоснабжение, снабжение кровью мозга — тоже. От этого могут возникнуть нарушения памяти, внимания и других когнитивных функций. Если регулярно есть кашу из ячневой крупы, риск развития таких нарушений и деменции может снизиться.

