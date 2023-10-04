Всего шесть обычных продуктов помогут снизить уровень холестерина без таблеток

Одним из главных факторов появления опасных заболеваний считается повышенный уровень холестерина. Именно он обычно становится причиной атеросклероза, когда на стенках сосудов появляются бляшки, сами сосуды сужаются, в результате к органам поступает меньше крови, что приводит к окклюзии (тромбозу с полной закупоркой артерии), кровь перестает поступать совсем, и в результате часть органа (или он весь целиком) погибает. Картина не из приятных, поэтому врачи советуют не злоупотреблять некоторыми продуктами, которые приводят к повышению уровня холестерина. Но в то же время есть продукты, которые этот самый уровень могут снизить. Причем часто они находятся у нас под рукой.
Ячневая каша
Ячневую кашу врачи называют отличным диетическим продуктом, который и фигуру в стройности поможет поддержать, и с очищением организма справится. А еще она полезна для печени, помогает удалить из организма лишний холестерин и бороться с холестериновыми бляшками.
— Ячневая крупа содержит большое количество витамина PP. Он влияет на состояние сосудов и сосудистый тонус, в том числе это касается сосудов головного мозга, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — С возрастом в сосудах могут появляться холестериновые бляшки, из-за чего нарушается кровоснабжение, снабжение кровью мозга — тоже. От этого могут возникнуть нарушения памяти, внимания и других когнитивных функций. Если регулярно есть кашу из ячневой крупы, риск развития таких нарушений и деменции может снизиться.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Эта каша не подвергается шлифовке — на производстве с зерен ячменя снимают лишь оболочку, которая не годится в пищу, сохраняя полезный внешний слой зерна. Соответственно, в итоговом продукте больше витаминов, микроэлементов и клетчатки, которая, попадая в кишечник, стимулирует перистальтику, помогая профилактике и даже лечению запоров, и способствует размножению полезной микробиоты.
— Для того чтобы получить максимальную пользу от ячневой крупы, ее лучше использовать для приготовления каш и гарниров для мясных блюд, блюд из рыбы и птицы, — добавляет врач-диетолог Юлия Чехонина. — Гарниры из этой крупы могут дополняться обжаренным луком, грибами и морковью. Рекомендуемая порция гарнира из ячневой крупы —
Юлия Чехонина — врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологий и безопасности пищи.
Овсянка
Для борьбы с повышенным уровнем холестерина прекрасно подойдет и овсянка. Только не какая попало, а грубые овсяные хлопья. Это, конечно, не самый вкусный обед, но в борьбе за здоровье можно пойти на кое-какие жертвы.
— В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин. В многочисленных исследованиях показано, что употребление
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Так что смело начинайте свое утро с грубых овсяных хлопьев (не каждый день, конечно, однообразие еще никого до добра не доводило), главное запомните одно простое правило: хлопья достаточно залить остуженной кипяченой водой за полчаса до еды — так они будут полезнее.
Ну а если хочется подсластить кашу, добавьте в нее чайную ложку изюма или немного чернослива.
Миндаль
Недавнее исследование ученых из университета Южной Австралии в очередной раз подтвердило, что миндаль благотворно влияет на наш организм. Благодаря ему дольше сохраняется ощущение сытости, соответственно, становится проще сбросить вес. Кроме того, миндаль помогает нормализовать уровень холестерина и снизить воспалительные процессы, из-за чего поддерживается здоровье сердечно-сосудистой системы.
Чтобы выяснить это, исследователи взяли 140 человек с избыточным весом, посадили их на трехмесячную одинаковую диету и разделили на две группы: одни вдобавок к питанию съедали горстку цельного несоленого миндаля, вторые остались без орехов. Спустя три месяца эксперимента показатели здоровья тех, кто ел миндаль, оказались лучше. Ученые объяснили это тем, что миндаль богат белком, клетчаткой и ненасыщенными жирными кислотами. Но есть эти кислоты не только в миндале — грецкие орехи по содержанию
Да и вообще орехи (не только миндаль, но и грецкие, фундук, кедровые) богаты антиоксидантами (полезными веществами, которые препятствуют развитию атеросклероза), магнием и метионином — аминокислотой, которая является субстратом для органического и биохимического восстановления печени.
Только не стоит забывать, что от злоупотребления орехами еще никто себя лучше не чувствовал. У них, как и у всех продуктов, есть совершенно конкретная максимальная норма потребления. Для миндаля она составляет
Авокадо
Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам авокадо улучшает память и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий в его составе настраивает правильную работу сердца, приводит в норму водно-солевой обмен и повышает стрессоустойчивость. Также фрукт расщепляет лишний холестерин в крови, способствует похудению, помогает при запорах и препятствует анемии.
В плоде авокадо много питательных веществ, а вот сахара и вредных жиров нет. Зато есть жиры полезные, которые, кроме прочего, помогают организму усваивать мощнейший пищевой антиоксидант ликопин. Больше всего его можно найти в красных, оранжевых и желтых овощах, например, томатах.
Помидоры
В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень «плохого» холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Свекла
Свеклу мы незаслуженно обходим стороной и используем ее разве что для салатов и борщей. А ведь она также подойдет для здорового питания в целом. Еще лучше, если это будет свекольный сок. Свежевыжатый. Во-первых, в нем содержится оксид азота. Этот элемент расслабляет сосуды и снижает высокое давление. Во-вторых, свекольный сок богат флавоноидами, которые и снижают уровень «плохого» холестерина. Ну а для закрепления эффекта в свекле содержится пектин. Он способствует выводу холестерина с желчью, благодаря чему стакан свекольного сока станет неплохой профилактикой инфарктов и инсультов. Но много свекольного сока ради здоровья не выпьешь.
— Свекла, несмотря на то, что она улучшает пищеварение и снижает уровень «плохого» холестерина в крови, может нанести вред организму, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
А еще в свекле много сахара, так что на нее лучше не налегать диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.