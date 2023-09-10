Как вы его пьете? Откуда взялся цикорий и чем он лучше кофе — отвечают врачи

Исторически так сложилось, что цикорий прославился как более полезный и безопасный заменитель кофе. Но заядлые кофеманы вам сходу скажут, что ни в какое сравнение с натуральным кофе этот напиток не идет. Но одно дело вкус, а другое — здоровье. Насколько цикорий действительно лучше кофе и стоит ли его считать полезным заменителем, мы узнали у врачей.
Откуда вообще взялся цикорий
Считается, что появлению цикория в нашей продуктовой корзине мы обязаны французам. Дело было вскоре после Великой французской революции, когда сама Франция не достигла еще совершеннолетия. И вот на дворе 1806 год, Великобритания устроила блокаду молодой республике, а та в ответ не нашли ничего лучше, чем принять зеркальные меры. «Продуктовым» результатом такого противостояния оказалось то, что Франция встала перед необходимостью найти альтернативу многим важным колониальным товарам. В их число попал и кофе.
Не сказать, что после этого французы, успевшие пристраститься к кофе, ринулись пробовать все подряд вершки и корешки в поисках подходящего заменителя, — нет, цикорий был известен еще за несколько столетий до этого, так что они знали, что делали. В 1814 году дефицитный кофе вернулся во Францию, но французы уже успели привыкнуть к цикорию. Позже особо предприимчивый француз Жан-Батист Альфонс Леру превратил национальную любовь к этому напитку в доходный бизнес. Он основал фабрику, которая сегодня выпускает более 60 тысяч тонн цикория в год — это 45% производимого во всём мире продукта.
Кто сказал, что цикорий полезен
Когда именно цикорий начал интересовать человечество с медицинской точки зрения, доподлинно неизвестно. Но есть информация, что еще Авиценна советовал принимать его, чтобы избавиться от болей в суставах и улучшить работу пищеварения. Жители Древнего Рима добавляли его в салат. В Древнем Египте во времена правления Яхмоса I им лечили последствия укусов ядовитых змей и насекомых. А в Древней Греции считалось, что цикорий обладает противовоспалительным, бактерицидным и вяжущим действием, благодаря чему использовали его для лечения самых разных заболеваний — от гнойничковых поражений кожи до болезней ЖКТ.
Чем полезен цикорий
Современные врачи, конечно, не такие отчаянные, как древнегреческие, и цикорий в любой непонятной ситуации не прописывают. Сейчас о нем известно куда больше, чем столетия тому назад, так что знания подкреплены исследованиями. Например, в Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что в корне цикория содержится до 75% инулина.
— Это пищевое волокно оказывает благотворное влияние на обмен веществ и пищеварительную систему: улучшает микрофлору кишечника, стимулирует рост и активность полезных бифидобактерий, улучшает усвоение кальция, — говорит врач-диетолог Варвара Власова.
Ирина Денисова — врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат наук.
Инулин — это натуральный полисахарид, который используют для диетического питания при диабете. Он легко усваивается, играет роль мощного пребиотика, способствует снижению уровня сахара в крови, улучшению обмена веществ и пищеварения, а при регулярном употреблении повышает устойчивость организма к воздействию вредоносных бактерий.
— Помимо инулина, в корне содержатся витамины группы В (антиоксиданты, участвующие в работе нервной и сердечно-сосудистой системы), дубильные вещества (обладают антибактериальными свойствами, оказывают противовоспалительное действие, препятствуют размножению вредных бактерий) и множество макро- и микроэлементов, — говорит Варвара Власова.
— Также в цикории содержатся лактулоза, селен, фосфор, кальций, цинк, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Большую роль в его пользе для организма играют пищевые волокна, которые обеспечивают правильную работу кишечника и улучшают микрофлору. Достаточное потребление клетчатки позволяет снижать глюкозу и вредный холестерин, а также уменьшает чувства голода, поэтому избежать переедания будет намного проще. Рассматривая, чем полезен растворимый цикорий, необходимо упомянуть его низкую калорийность — всего 21 ккал на 100 граммов продукта. Учитывая, что для приготовления одной чашки необходимо всего 5 граммов порошка, количество калорий в напитке будет минимальным. По этой причине его могут безбоязненно употреблять люди, которые стремятся избавиться от излишнего веса.
Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.
В то же время специалисты напоминают, что цикорий — это не панацея и решить проблемы (в том числе лишнего веса) исключительно за счет продуктов невозможно.
Когда советуют пить цикорий
Цикорий считается энергетиком природного происхождения и среди прочих занимает первое место по эффективности. Медики советуют пить его в тех случаях, когда кофе противопоказан по состоянию здоровья, но вам очень хочется улучшить свое настроение, повысить работоспособность и справиться с упадком сил.
— Цикорий не имеет противопоказаний для людей, страдающих повышенным артериальным давлением, так как в нем, в отличие от кофе, не содержится кофеин, — говорит Варвара Власова.
Также эксперты отмечают, что цикорий полезен мужчинам в плане улучшения работы мочеполовой системы. Он усиливает кровоток в предстательной железе, помогает устранять застойные процессы малого таза и благотворно влияет на потенцию. Особенно актуально растение для мужчин с вредными привычками и неполноценным питанием, поскольку с возрастом такие люди больше склонны к инфарктам.
— Также цикорий может быть полезен беременным. Он помогает бороться с запорами и улучшает перистальтику кишечника, — говорит Варвара Власова. — А за счет того, что цикорий помогает снизить количество глюкозы в крови, он будет полезен женщинам с гестационным сахарным диабетом.
Но если после очередной чашки цикория вы почувствовали легкую головную боль, слабость, головокружение, тошноту, значит, это, скорее всего, не ваш напиток — нужно сократить его потребление или отказаться от него вовсе.
Кому противопоказан цикорий
Тошнота, слабость и головокружение после употребления цикория могут появиться у гипотоников. Потому что даже одна чашка напитка может значительно снизить артериальное давление.
Кроме того, цикорий не рекомендуют пить при варикозном расширении вен и желчнокаменной болезни. С осторожностью к нему стоит относиться тем, у кого больные почки, сниженный тонус мышц, есть заболевания печени.
В конце концов, у чувствительных к пыльце растений людей цикорий может вызвать аллергическую реакцию.
Сколько цикория можно пить
Но даже полностью здоровым людям врачи не советуют злоупотреблять цикорием. Так как это лекарственное растение, его передозировка рано или поздно нанесет вред. Если вы пристрастились к цикорию, врачи рекомендуют всё же держать себя в руках и не выпивать больше 300 мл напитка в день.
Что лучше: кофе или цикорий
В любом случае окончательное решение за выбором напитка остается за вами. Мы лишь перечислим основные плюсы и минусы этих напитков. Про цикорий мы наговорили достаточно, а теперь обратим внимание на кофе. Основное вещество в его составе — кофеин. Попадая в организм, он повышает уровень дофамина в мозге, улучшает настроение и память, оказывает стимулирующее действие, усиливает чувство бодрости, физическую и умственную деятельность, при этом уменьшает сонливость и риск развития депрессии.
— Также в ряде научных работ показано наличие у кофе свойств, защищающих жизнеспособность нервных клеток. Кофе оказывает положительный эффект при болезни Паркинсона и состояниях, связанных с прогрессирующим снижением памяти, — говорит врач-невролог Наталия Гурарий.
Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Кроме того, есть исследования, которые говорят, что любители кофе реже страдают диабетом второго типа и заболеваниями сердца, результаты других экспериментов показывают, что кофе снижает риск развития рака печени примерно на 40%, противостоит таким заболеваниям, как цирроз и желчнокаменная болезнь.
Другой важный момент — в состав кофе входят витамины группы В (В2, В5, В3) и микроэлементы (марганец, калий, магний), также зерна кофе богаты клетчаткой. Поэтому любителям кофе можно смело употреблять этот напиток. В разумных количествах. Чувство меры вообще основа здорового подхода в питании.
Вместе с тем кофе стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает слизистую желудка, отсюда — изжога и тошнота. А если у вас синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.
— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок — и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Раз уж кофе повышает кислотность желудочного сока, то очевидно, что пациентам с болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки им лучше не злоупотреблять. Вместе с ними кофе может навредить тем, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы. Поскольку кофеин способствует учащению сердцебиения.
Еще один не самый приятный побочный эффект кофеина заключается в том, что он может повышать чувство тревоги. Так что если тревожность у вас и без того повышенная, а иногда и панические атаки бывают, пить кофе чашку за чашкой — не ваш вариант.