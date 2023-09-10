Как вы его пьете? Откуда взялся цикорий и чем он лучше кофе — отвечают врачи

Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.



В то же время специалисты напоминают, что цикорий — это не панацея и решить проблемы (в том числе лишнего веса) исключительно за счет продуктов невозможно.



Когда советуют пить цикорий

Цикорий считается энергетиком природного происхождения и среди прочих занимает первое место по эффективности. Медики советуют пить его в тех случаях, когда кофе противопоказан по состоянию здоровья, но вам очень хочется улучшить свое настроение, повысить работоспособность и справиться с упадком сил.



— Цикорий не имеет противопоказаний для людей, страдающих повышенным артериальным давлением, так как в нем, в отличие от кофе, не содержится кофеин, — говорит Варвара Власова.



Также эксперты отмечают, что цикорий полезен мужчинам в плане улучшения работы мочеполовой системы. Он усиливает кровоток в предстательной железе, помогает устранять застойные процессы малого таза и благотворно влияет на потенцию. Особенно актуально растение для мужчин с вредными привычками и неполноценным питанием, поскольку с возрастом такие люди больше склонны к инфарктам.

