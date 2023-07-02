Обед вместо подтяжки: добавьте эти 6 продуктов в рацион — и не узнаете себя в зеркале

Кефир

Кефир богат белком, бета-каротином, триптофаном (это аминокислота, которой мы обязаны стрессоустойчивостью), витаминами А (увеличивает эластичность кожи и волос), С (усиливает иммунитет и работоспособность) и целым набором витаминов группы В. Также в кефире есть минеральные вещества — магний, натрий, калий, фосфор, кальций.

— В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно. Другой вопрос, что среднее потребление кальция в России недостаточное: по статистике, это примерно 750 мг в сутки.