Врачи рассказали, кому противопоказан кефир и почему он не помогает похудеть

О том, что в кефире есть белок, можно догадаться хотя бы по его цвету. Но кроме него, кефир богат бета-каротином, триптофаном (это аминокислота, которой мы обязаны стрессоустойчивостью), витаминами А (увеличивает эластичность кожи и волос), С (усиливает иммунитет и работоспособность) и целым набором витаминов группы В. Также в кефире есть минеральные вещества — магний, натрий, калий, фосфор, кальций.

— В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно. Другой вопрос, что среднее потребление кальция в России недостаточное: по статистике, это примерно 750 мг в сутки.

— Молочнокислые бактерии в кефире по своему составу схожи с естественной микрофлорой кишечника человека и помогают хорошо усваиваться и самому напитку, и другой еде, — добавляет врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Также человеческий организм легко усваивает белок, содержащийся в кефире.

Кефир полезен для нервной системы и уменьшает раздражительность, он помогает снять напряженность мышц и улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает справляться с хроническими гастритами на фоне низкой кислотности.