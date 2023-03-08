Врачи рассказали, кому противопоказан кефир и почему он не помогает похудеть

1
Что полезного есть в кефире?
О том, что в кефире есть белок, можно догадаться хотя бы по его цвету. Но кроме него, кефир богат бета-каротином, триптофаном (это аминокислота, которой мы обязаны стрессоустойчивостью), витаминами А (увеличивает эластичность кожи и волос), С (усиливает иммунитет и работоспособность) и целым набором витаминов группы В. Также в кефире есть минеральные вещества — магний, натрий, калий, фосфор, кальций.
— В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно. Другой вопрос, что среднее потребление кальция в России недостаточное: по статистике, это примерно 750 мг в сутки.
— Молочнокислые бактерии в кефире по своему составу схожи с естественной микрофлорой кишечника человека и помогают хорошо усваиваться и самому напитку, и другой еде, — добавляет врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Также человеческий организм легко усваивает белок, содержащийся в кефире.
Кефир полезен для нервной системы и уменьшает раздражительность, он помогает снять напряженность мышц и улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает справляться с хроническими гастритами на фоне низкой кислотности.
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2
Обезжиренный кефир полезнее обычного?
Если вы попиваете свой однопроцентный кефир и думаете, что с вами-то уж точно всё будет в порядке, у нас есть плохие новости. Диетологи всё же советуют отдавать предпочтение кефиру с жирностью 3,2%. В обезжиренном продукте, например, не усваиваются жирорастворимые витамины — тот же витамин D, необходимый для усвоения кальция.
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3
Кефир полезнее молока?
Кальций из кефира усваивается гораздо лучше, чем из молока. А если говорить о пользе в целом, то кефир полезнее молока именно для взрослых. Потому что кисломолочные бактерии не только активизируют перистальтику кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы, не давая происходить брожению и гниению, но и помогают переварить белок коровьего молока, способствуют усвоению витаминов, кальция и железа.
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4
Кому вреден кефир?
Кефир часто рекомендуют пить по медицинским показаниям — при дисбактериозе, заболеваниях печени, сахарном диабете, аутоиммунных и аллергических заболеваниях, гастрите с пониженной кислотностью и запорах. Но есть и порядочный список тех, кому кефир противопоказан.
— В первую очередь это пациенты с повышенной кислотностью желудочного сока, — говорит Галина Барташевич. — Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидном гастрите или панкреатите. Также кефир противопоказан детям до семи месяцев.
Кефир раздражает слизистую, поэтому детям его советуют давать только с года и не больше 100 мл в день.
Кроме того, кисломолочка, как и молочные продукты, высокоаллергенный продукт.
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5
У кого бывает аллергия на кефир?
Аллергия на кефир может появиться и у детей, и у взрослых, а проявляется она самыми разными способами: от элементарной сыпи до анафилактического шока. Главный аллерген кефира — лактоза. Если она поступает в организм в избытке, это даже у здорового человека может вызвать дискомфорт.
Также реакцию провоцируют молочный белок (особенно чувствительны к нему маленькие дети) и кефирные дрожжи, без которых никакой кефир не готовится.
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6
Сколько кефира в день можно пить?
Специалисты советуют не налегать на кефир, а нормой его потребления называют максимум два стакана в день (не больше 400 мл в сутки). Передозировка приведет как минимум к ожирению. Станете пить его в большом количестве — получите избыток насыщенных жиров. В день человеку их требуется около 15 граммов, а в двух стаканах кефира их 6 граммов — почти половина суточной нормы.
— Всё дело в инсулиновом индексе, — говорит Светлана Соломеина. — В норме в человеческом организме этот показатель не должен превышать 80, в то время как у кефира он достигает 120, и это при достаточно низком индексе гликемическом (до 30). Гликемический индекс показывает, насколько повышается уровень сахара в крови при употреблении того или иного продукта. Чем он выше, тем быстрее поднимается уровень сахара и тем быстрее поджелудочная выбросит инсулин на переработку сахара, что блокирует процесс жиросжигания. Инсулиновый индекс показывает выброс инсулина при употреблении продуктов. Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться.
Другими словами, чем больше глюкозы поступает в кровь, тем больше инсулина выбрасывает организм, чтобы переработать этот сахар. Повышенный инсулин дает организму сигнал запасать жир, который уже не будет сжигаться естественным путем. Получится, что вы едите как бы низкокалорийный продукт, а вес уходить не будет, скорее наоборот.
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7
Кефир помогает похудеть?
Наверняка найдется тысяча кефирных диет на самый разный вкус, но всё это — отклонение пищевого поведения, и хорошего от этого не ждите. Даже если у вас нет проблем с ЖКТ. Будут. Во-первых, не факт, что вы добьетесь желаемых результатов. Во-вторых, вы гарантированно угробите здоровье.
К тому же на одном только кефире похудеть вряд ли получится. Кефир не утоляет голод. Наоборот, кислый продукт стимулирует секрецию, и сколько бы вы ни выпили, очень хочется есть. Если вы устраиваете кефирный день и не ограничиваете себя, то за сутки легко выпьете пару-тройку литров кефира. И общая калорийность получится высокой. Калорийность кефира с жирностью 2,5% — 50 ккал на 100 граммов. В литре наберется столько же калорий, сколько в плитке шоколада.
— Кефир нельзя использовать в качестве монодиеты, — говорит Галина Барташевич. — В грамотно составленном рационе при похудении должны быть вода, бульон, травяные чаи. На долю кефира при похудении должно приходиться не более 250 мл, то есть один стакан в день, не больше.
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8
Можно ли пить кефир беременным и при грудном вскармливании?
Если у беременной женщины нет противопоказаний и врач ей никаких запретов не объявлял, она спокойно может пить кефир. По согласованию с врачом можно устраивать разгрузочные дни. Например, кисломолочный день, в течение которого можно пить кефир или ряженку, но не больше полутора литров в день. И желательно съедать 600 граммов нежирного творога, разделяя приемы еды на шесть порций.
Кормящим мамам, говорят врачи, кефир пить можно, но с осторожностью — две-три чашки в день. Бывает, что у малыша появляются признаки аллергии и вздутие живота. Чтобы убедиться, что причиной такой реакции стал кефир, откажитесь от него на неделю и посмотрите, как реагирует ребенок.
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