Просто и ресторанно: готовим самый необычный бутерброд — френч-тост с кетчупом из банана
Если вы ломаете голову, что приготовить на завтрак, чтобы удивить домашних — этот рецепт для вас
Изысканные сочетания, напоминающие утонченный вкус блюд из ресторанов со звездой Мишлен, можно приготовить прямо у себя на кухне. Главное — не бояться экспериментов. Кулинарный блогер Петрос Казаков поделился с Woman.ru рецептом невероятно причудливого соуса, который послужит прекрасным дополнением к мясному блюду — кетчуп из бананов. Эту добавку вам стоит попробовать.
Ингредиенты
Для бананового кетчупа:
- банан —
2 шт.;
- лук репчатый —
1 шт.;
- растительное масло —
1 ст. л.;
- черный молотый перец — примерно
1/2 ч. л.;
- соль пищевая — примерно
1/2 ч. л.;
- сухой молотый имбирь и куркума —
1/2 ч. л.;
- сахарный песок —
1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- уксус (яблочный или белый винный) —
2 ст. л.;
- соевый соус —
1 ст. л.
Для сэндвича:
- бекон —
50 г;
- тост —
2 шт.;
- яйцо куриное —
1 шт.;
- молоко —
50 мл;
- банановый кетчуп —
2 ст. л.
Как приготовить
Заранее подготовьте все ингредиенты к превращению в кулинарный шедевр. Репчатый лук нарезаем на мелкие кубики и обжариваем его на заранее разогретой сковородке, смазанной растительным маслом. Добавляем в золотистый лук специи: черный молотый перец, соль, сахар, сухой имбирь, куркуму, а также уксус и чеснок. Тушим душистую смесь 10 минут. В блендере измельчите обжаренную смесь, добавив в нее нарезанные бананы и соевый соус. Банановый кетчуп готов.
Приступаем к приготовлению френч-тоста с беконом: для этого обжарьте бекон на разогретой сковороде, промазанной растительным маслом. Пока бекон обжаривается, готовим несладкие френч-тосты, для них вам необходимо будет яйцо взбить с молоком и в полученную массу окунуть батон или тост. Далее обжариваем смоченный хлебушек с обеих сторон на оставшемся от бекона жире до румяной корочки. Осталось только собрать сэндвич — объедините на обжаренной булочке бекон и кетчуп из банана, можете добавить по вкусу другие ингредиенты, например, томат и сыр. Подавайте блюдо к столу горячим.
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