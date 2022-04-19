Просто и ресторанно: готовим самый необычный бутерброд — френч-тост с кетчупом из банана

Заранее подготовьте все ингредиенты к превращению в кулинарный шедевр. Репчатый лук нарезаем на мелкие кубики и обжариваем его на заранее разогретой сковородке, смазанной растительным маслом. Добавляем в золотистый лук специи: черный молотый перец, соль, сахар, сухой имбирь, куркуму, а также уксус и чеснок. Тушим душистую смесь 10 минут. В блендере измельчите обжаренную смесь, добавив в нее нарезанные бананы и соевый соус. Банановый кетчуп готов.

Приступаем к приготовлению френч-тоста с беконом: для этого обжарьте бекон на разогретой сковороде, промазанной растительным маслом. Пока бекон обжаривается, готовим несладкие френч-тосты, для них вам необходимо будет яйцо взбить с молоком и в полученную массу окунуть батон или тост. Далее обжариваем смоченный хлебушек с обеих сторон на оставшемся от бекона жире до румяной корочки. Осталось только собрать сэндвич — объедините на обжаренной булочке бекон и кетчуп из банана, можете добавить по вкусу другие ингредиенты, например, томат и сыр. Подавайте блюдо к столу горячим.