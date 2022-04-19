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Эксперимент

Просто и ресторанно: готовим самый необычный бутерброд — френч-тост с кетчупом из банана

Если вы ломаете голову, что приготовить на завтрак, чтобы удивить домашних — этот рецепт для вас

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Выглядит аппетитно

Выглядит аппетитно

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Изысканные сочетания, напоминающие утонченный вкус блюд из ресторанов со звездой Мишлен, можно приготовить прямо у себя на кухне. Главное — не бояться экспериментов. Кулинарный блогер Петрос Казаков поделился с Woman.ru рецептом невероятно причудливого соуса, который послужит прекрасным дополнением к мясному блюду — кетчуп из бананов. Эту добавку вам стоит попробовать.

Ингредиенты

Для бананового кетчупа:

  • банан — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • черный молотый перец — примерно 1/2 ч. л.;
  • соль пищевая — примерно 1/2 ч. л.;
  • сухой молотый имбирь и куркума — 1/2 ч. л.;
  • сахарный песок — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • уксус (яблочный или белый винный) — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.

Для сэндвича:

  • бекон — 50 г;
  • тост — 2 шт.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • банановый кетчуп — 2 ст. л.

Как приготовить

Заранее подготовьте все ингредиенты к превращению в кулинарный шедевр. Репчатый лук нарезаем на мелкие кубики и обжариваем его на заранее разогретой сковородке, смазанной растительным маслом. Добавляем в золотистый лук специи: черный молотый перец, соль, сахар, сухой имбирь, куркуму, а также уксус и чеснок. Тушим душистую смесь 10 минут. В блендере измельчите обжаренную смесь, добавив в нее нарезанные бананы и соевый соус. Банановый кетчуп готов.

Приступаем к приготовлению френч-тоста с беконом: для этого обжарьте бекон на разогретой сковороде, промазанной растительным маслом. Пока бекон обжаривается, готовим несладкие френч-тосты, для них вам необходимо будет яйцо взбить с молоком и в полученную массу окунуть батон или тост. Далее обжариваем смоченный хлебушек с обеих сторон на оставшемся от бекона жире до румяной корочки. Осталось только собрать сэндвич — объедините на обжаренной булочке бекон и кетчуп из банана, можете добавить по вкусу другие ингредиенты, например, томат и сыр. Подавайте блюдо к столу горячим.

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