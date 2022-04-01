Куркума для гениев: 11 неожиданных продуктов, которые помогут стать умнее и улучшить память

Привычный рацион влияет на наше самочувствие, общее состояние организма и даже на способность усваивать информацию и принимать решения. Диетолог Ума Найду рассказала нашим коллегам из «Доктора Питера», какие продукты спасут от тревожности и помогут мозгу работать эффективней.



Ума Найду — диетолог, психиатр, заведующая отделением психиатрии питания и образа жизни в Массачусетской больнице общего профиля. Преподает в Гарвардской медицинской школе.



Чтобы справиться со стрессом и тревожностью, которые в последнее время захлестнули с головой, многие предпочитают «заедать» проблемы, делая упор на сладкое и жирное. Типичная схема, которая работает всегда: потревожился, съел тортик и пирожное, посмотрел сериал, немного успокоился. Или же второй пункт можно заменить куском пиццы, пирожками, фастфудом.